La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.



Samedi 14 mars





BALADO | Immigration et démographie: trois voix pour comprendre l’impact en Beauce

La fin du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), l’absence de clause de droits acquis pour les personnes déjà engagées dans le processus et les débats entourant la « capacité d’accueil » ont ravivé la discussion sur l’immigration au Québec.





Près de 20 000 $ à la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria

Deux activités caritatives tenues récemment ont permis de récolter près de 20 000 $ au profit de la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria, un fonds philanthropique qui a pour objectif de soutenir la recherche sur les maladies rares.

Dimanche 15 mars





Le 13e Cardiothon rapporte 298 500 $

À l'issue du 13e Cardiothon, qui s'est déroulé hier au Complexe multisport de la Polyvalente de Saint‑Georges, un montant de 298 500 $ a été récolté au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.





Un arbitre agressé à l'aréna de Lac-Etchemin

Un arbitre a subi des blessures à une épaule, après avoir été agressé par un spectateur à l'issue d'un match de hockey, disputé hier soir à l'Aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin.





Un prix de rayonnement international à Jean-Sébastien Daigle

Originaire de Beauceville, Jean-Sébastien Daigle vient de recevoir le Prix du rayonnement international de la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ).

Lundi 16 mars

Le conventum de la «Promotion 1986» est en préparation

Le comité organisateur du Conventum 40 ans de la promotion 1986 de la Polyvalente Benoît-Vachon prépare une grande soirée de retrouvailles en juin prochain à Sainte-Marie.





Le livre Chroniques de Saint-Georges en photos, vol. 2 disponible

La Société historique Sartigan a annoncé, ce dimanche 15 mars, la parution du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos, volume 2, désormais disponible dans les deux librairies indépendantes de Saint-Georges.

Mardi 17 mars





Véronique Bégin-Lamontagne remporte le concours Noël dans ma cité

Véronique Bégin-Lamontagne (Veronica Belam) est la gagnante de l’édition 2026 du concours en arts visuels Noël dans ma cité, organisé par la Ville de Saint-Georges.





Le Sucre & Broue Fest tiendra une 2e édition à Saint-René

Le Sucre & Broue Fest sera de retour pour une deuxième édition le 11 avril, de 11 h à 17 h, à Saint-René, sur le site de L’Autel des 12 Cabochons.





«Créer sans limites»: l’expression artistique pour favoriser une meilleure inclusion

Plus d'une soixantaine de personnes ont assisté aujourd'hui, dans l'enceinte du Musée Marius-Barbeau, au vernissage de l'exposition Créer sans limites, mettant en valeur le talent, la créativité et l’expression artistique de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).





Quoi savoir sur les fraudes et comment se protéger?

À l’occasion du Mois de la prévention de la fraude, EnBeauce.com s’est entretenu avec Josée Bordeleau, conseillère en prévention de la fraude pour faire la lumière sur ce fléau.

Mercredi 18 mars







Décès de l'ancien maire Liboire Lefebvre

La localité de Saint-Bernard a perdu son ancien maire, Liboire Lefebvre, qui a occupé la fonction de 1993 à 2013.





Beauce Carnaval ajoute deux nouvelles attractions à sa flotte

Deux nouvelles attractions familiales s’ajoutent à la flotte du Beauce Carnaval cette année.





Un déficit révisé à la baisse pour s'établir à 6,3 G$

Pour 2026-2027, le déficit du gouvernement du Québec est révisé à la baisse de 861 millions de dollars et il s'établira à 6,3 milliards de dollars, soit 0,9 % du PIB.

Jeudi 19 mars





Ligne de haute tension: la résistance s'organise dans les Appalaches

La résistance s'organise devant le projet de mise en place d'un ligne de haute tension par Hydro-Québec, qui serait implantée dans un corridor qui traversera les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.





Interbois fait l’acquisition d’une usine à Beauceville

L’entreprise beauceronne Interbois, spécialisée dans les produits de finition intérieure, annonce l’acquisition d’une usine située à Beauceville.





Une chanson et un film dans la même semaine pour Zélia Bernard

Originaire de Saint-Georges, Zélia Bernard est une artiste talentueuse qui joue dans le film Au revoir Pluton, au cinéma le 27 mars, et qui publie sa chanson Ton chapeau, dès demain.

Vendredi 20 mars





Dominic Paré réélue à la présidence de Beauce-Centre Économique

La femme d'affaires Dominic Paré a été réélue pour un 2e mandat comme présidente de Beauce-Centre Économique.





Ligne de haute tension: la MRC de La Nouvelle-Beauce demande aussi son enfouissement

À l'instar de sa consoeur de Bellechasse, la MRC de La Nouvelle-Beauce demande à Hydro-Québec d'enfouir sa ligne de transport d'électricité, projetée dans l'axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent, plutôt que de construire en ligne aérienne, selon les tracés actuellement envisagés.





Le Prix Jean-Denis-Poulin sera remis à Serge Roy

C'est Serge Roy qui recevra le Prix Jean-Denis-Poulin, décerné annuellement par le Conseil économique de Beauce, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.





Édith Butler débarque en Beauce!

La grande dame de la chanson acadienne, Édith Butler, débarque en Beauce pour se produire en spectacle à Saint-Georges le 29 mars.