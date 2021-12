Les rencontres culturelles de l'année

Voir la galerie de photos

La Beauce compte de nombreuses personnalités qui enrichissent le milieu de la culture à travers différentes formes d'arts ou d'activités. On dira ce qu'on voudra, mais la pandémie n'a pas empêché de les faire briller cette année.

Découvrez les rencontres culturelles qui nous ont marqués en 2021.

Rencontre avec des artistes manuels

Anthony Cliche : artiste peintre en devenir

(Entrevue vidéo) Originaire de La Guadeloupe et désormais installé à Saint-Georges, Anthony Cliche a profité du confinement imposé au mois de mars 2020 pour développer sa passion pour le dessin et la peinture.

Daniel Gamsby ou la passion de sculpter à la scie à chaîne

Daniel Gamsby est un artisan ébéniste de Beauceville, qui réalise des sculptures avec ses scies à chaîne.

Samuel Rodrigue, le forgeron de Saint-Éphrem

Fondateur de La Grange du Forgeron à Saint-Éphrem, Samuel Rodrigue est le seul forgeron de sa catégorie en Beauce.

Rencontre avec le maréchal-ferrant Maxime Poulin

Ébéniste la journée, Maxime Poulin âgé de 39 ans est aussi maréchal-ferrant le soir depuis une quinzaine d’années. Contacté par EnBeauce.com, il a accepté de nous parler de sa carrière dans ce métier particulier.

Rencontre avec le taxidermiste Éric Bories

Attiré par les grands espaces et la nature, Éric Bories quitte la France en 1997 pour s’établir au Québec. Après l’obtention de sa résidence permanente trois ans plus tard, c’est un travail pour les Pères Nature de Sainte-Marie qui le conduit ici, en Beauce où il deviendra taxidermiste.

Claude-Félix Pomerleau, machiniste-artisan à Saint-Benoît-Labre

Claude-Félix Pomerleau est un machiniste-artisan installé à Saint-Benoît-Labre spécialisé dans la conception d'objets d’art et d’urnes funéraires.

Vicky Fortin : l'art couturier de la différence

(Entrevue vidéo) Gérante de la boutique des Tissus du Québec à Saint-Georges et designer de l'Extravagante Miss V, Vicky Fortin est une femme remarquable par la force de sa passion pour la couture.

Une oeuvre d'art collective inaugurée à Notre-Dame-des-Pins

L'œuvre d’art Circuit Coloré, réalisée par le Collectif Maheux-Mercier en collaboration avec des élèves de l'école L'éco-Pin, trône désormais devant le Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins.

Rencontres musicales de l'année

Pierre-Hervé Goulet lance l'album « Le jeu des lumières »

(Entrevue vidéo) S'il ne se prétend pas poète, « l'homme de plume », Pierre Hervé Goulet, avait toujours l'esprit affuté lorsqu'il a écrit les chansons qui forment l'album Le jeu des lumières. L'auteur-compositeur-interprète originaire de Beauceville était en entrevue avec EnBeauce.com pour discuter de ce troisième opus.

Olivier Couture lance sa nouvelle chanson « La forêt jungle »

(Entrevue vidéo) Le jeune auteur-compositeur-interprète en chanson francophone, originaire de la Beauce, Olivier Couture, vient de lancer une toute nouvelle chanson intitulée La forêt jungle.

David Jacques, une sommité mondiale de la guitare ancienne

(Entrevue vidéo) Le Georgien David Jacques évolue dans un milieu qui compte très peu d'experts en la matière à travers le monde: celui de la guitare ancienne.

La chanteuse beauceronne Maelydée a sorti son premier clip

(Entrevue vidéo) À l'occasion de la sortie de son premier clip, EnBeauce.com a rencontré Mélissa Doyon, une jeune artiste de Saint-Georges, plus connue sous le nom de Maelydée.

À la découverte de Ben Claveau

Cela m’a pris plusieurs années pour réaliser que cet artiste que j’ai découvert dans une radio étudiante jadis était autant beauceron que moi, si ce n’est même pas plus! Voici un portrait de Ben Claveau, un artiste que la Beauce gagne à découvrir.

Rencontre avec le rappeur Yowda

(Entrevue vidéo) Le rappeur Yowda est originaire de l'île de la Réunion et a découvert la Beauce lorsqu'il est venu étudier l'informatique au Cégep de Beauce-Appalaches en 2018.

Les rencontres littéraires de l'année

Une Beauceronne rassemble les lecteurs de romans policiers, noirs et d'horreur

Isabelle Rancourt, une Géorgienne passionnée de littérature sinistre, est administratrice du groupe Facebook Les lecteurs de romans Noir/Horreur/Policier. Et c'est probablement l'un des meilleurs groupes Facebook au Québec.

Shanghai 2040: le nouveau livre du Beauceron Jean-Louis Roy

(Entrevue vidéo) La sortie de son plus récent livre s'avérait un bon prétexte pour obtenir une entrevue avec Jean-Louis Roy, l'actuel président directeur-général de la Grande bibliothèque du Québec (BAnQ) et un Beauceron émérite dont la carrière est remarquable à bien des niveaux.

Les mots sont des vecteurs identitaires, rappelle Maurice Lorent

Maurice Lorent a encore toute sa verve. Mon ancien professeur de français et de littérature au Petit séminaire de Saint-Georges n'a rien perdu de sa vivacité d'esprit et, du haut de ses 77 ans bien sonnés — il m'a fait jurer de ne pas révéler son âge mais, que voulez-vous, je suis un maudit journaliste! — on sent bien toute l'énergie tranquille qu'il emmagasine, comme le passionné cycliste qu'il est, pour bien tenir la route du parcours de la vie.

Une entrevue vidéo avec l'écrivain Daniel Lessard

(Entrevue vidéo) Quelque 200 personnes ont assisté, en l'église de Beauceville, au lancement du dernier livre de l'écrivain beauceron et ancien journaliste, Daniel Lessard.

Utiliser les mots pour soigner les maux

(Entrevue vidéo) François de Paul A. Amougou, appelé Mumu, utilise les mots pour se libérer de ses maux. Auteur et poète originaire du Cameroun, il a présenté son premier ouvrage personnel intitulé Délivrance, le jeudi 14 octobre à 16 h, à la librairie Sélect de Saint-Georges.

Une trilogie complétée en un an pour Josiane Fortin

L'auteure Josiane Fortin a réussi le défi qu’elle s’est donné d’écrire une trilogie complète en un an, en lançant le dernier tome de celle-ci, Devenir humain.

Un roman écrit par une mère et sa fille pour sensibiliser aux changements climatiques

Véronique St-Onge, éco-conseillère, et sa fille Naëllie Boudreault, 10 ans, ont procédé au lancement officiel de leur livre Les Xorois au secours de la Terre à la bibliothèque municipale de Beauceville.

Dans le milieu télévisuel et cinématographique

Alexandre Dostie présente son court-métrage tourné en Beauce

(Entrevue vidéo) Alexandre Dostie est un réalisateur beauceron, originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, qui a présenté son court-métrage « Je finirai en prison » dans le cadre du 5e Festival Plein Écran.

Andréanne et Olivia présentent leur duo dynamique de « Gilles pis la p'tite »

(Entrevue vidéo) Rencontrées il y a environ cinq ans à l'École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, Olivia et Andréanne formaient un duo de comédiennes inséparables. Ensemble, elles ont créé une chaîne YouTube sous le nom de Gilles pis la p'tite par laquelle elles voulaient sensibiliser les gens au syndrome de Gilles de la Tourette.

L'amour est dans le pré : rencontre avec Alex de Saint-Elzéar

(Entrevue vidéo) Nous avons rencontré Alex Berthiaume, un agriculteur de Saint-Elzéar, qui a participé à la saison 9 de L'amour est dans le pré qui a été diffusée cette année sur Noovo.

L'amour est dans le pré : Alex et David reviennent sur leur expérience

(Entrevue vidéo) Alex et David, le couple coup de cœur de la 9e saison de L’amour est dans le pré, a répondu aux questions d’EnBeauce.com dans une entrevue vidéo toute en bonne humeur.

Suzanne Giroux: l'art de la vidéo pour montrer le beau

(Entrevue vidéo) Il fût une époque, durant sa formation, où l'artiste en arts visuels, Suzanne Giroux, s'était fait dire, le plus sérieusement du monde, que dans le milieu créatif, il ne fallait pas utiliser le qualificatif de beau pour marquer son appréciation d'une oeuvre.

Marie-Andrée Poulin pose son micro après 17 ans

(Entrevue vidéo) Le matin du 27 août dernier, Marie-Andrée Poulin a officiellement offert son dernier moment de télévision, lors de l’émission Salut Bonjour. La journaliste après une longue carrière dans les médias a décidé qu’il était temps de revenir à ses premières amours, l’enseignement.

Deux Beaucerons inspirés par Stephen King

(Vidéo) Pour leur première collaboration, Alexy Veilleux et Djordan Lemay, tous deux de Beauceville, ont réalisé un documentaire largement inspiré par Stephen King intitulé Le monde de Djordan.

Rita Baga: la première Drag Queen en spectacle solo à travers le Québec

À l’occasion de sa tournée québécoise pour Créature, EnBeauce.com s’est entretenu avec Rita Baga, interprétée par Jean-François Guevremont, première Drag Queen à présenter un spectacle solo dans les grandes salles de la province.

Un entretien vidéo avec Normand DeLessard

(Entrevue vidéo) Après plus de 10 ans de capsules D'Hier à aujourd'hui, Normand DeLessard a décidé cet automne de cesser la production de ses vidéos pour prendre une « retraite audiovisuelle » bien méritée.