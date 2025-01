Les faits divers majeurs survenus entre janvier et juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre janvier et juin 2024.

JANVIER



Incendie à Saint-Gédéon: la Ferme Gédésoeufs a perdu plus de 20 000 poules

L'incendie qui a ravagé un poulailler de la Ferme Gédésoeufs Inc., le vendredi 29 décembre dernier, a causé la perte de 20 600 poules, soit la totalité des oiseaux de l'exploitation.

Bambine retrouvée inanimée à Saint-Georges: le coroner conclut à une noyade accidentelle

Le rapport du coroner Me Donald Nicole concernant le décès de Sidjyna Ferreira Joacin survenu le 21 septembre 2022 à Saint-Georges conclu à une noyade accidentelle.



Saint-Georges: un homme de 52 ans retrouvé mort hier soir

Un homme de 52 ans, résident de Saint-Georges, a été retrouvé inanimé et gravement blessé la nuit dernière.



Mort à Saint-Georges: un voisin témoigne

Un voisin de l'homme de 52 ans qui a été retrouvé inanimé à Saint-Georges hier soir a accepté de raconter ce qu'il a vu et entendu à notre journaliste sur place, Germain Chartier.



Mort à Saint-Georges: la victime est un ancien policier

L'homme de 52 ans qui a été retrouvé inanimé à Saint-Georges hier soir est un ancien agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvio Champagne.



Meurtre à Saint-Georges : l'identité du suspect revélée

Dans le cadre du meurtre de Sylvio Champagne, survenu ce dimanche 21 janvier vers 21 h 30 à Saint-Georges, Tony Maheux, 53 ans, est accusé de meurtre non-prémédité.

FÉVRIER



Scott: le Bar de L'O lourdement endommagé par un incendie

Le Bar de L'O, situé au 501 route du Président-Kennedy à Scott, a été lourdement endommagé par un incendie survenu très tôt ce vendredi matin.

Lac-Etchemin: le motard décédé en août dernier a glissé sur le gravier

Le rapport du coroner Me Donald Nicole concernant le décès de Marc Blais survenu le 24 août 2023 a été rendue publique.



Saint-Jules: les pompiers sauvent une bergerie

Une intervention de la Régie intermunicipale du Service de sécurité incendie (RISSI) des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin a permis de sauver près de 100 animaux.

Décès accidentel de Jessy-Jay Maheux: cannabis et vitesse en cause

Jesse-Jay Maheux, 18 ans, un résident de Sainte-Hénédine, est décédé de traumatismes à la tête, résultant d’une violente sortie de route, alors qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, qu’il circulait à une vitesse supérieure à la limite permise et qu’il avait les facultés affaiblies par le cannabis.



La Scierie PR Lumber rasée par les flammes

La scierie PR Lumber, du 935, route 269 à Saint-Honoré-de-Shenley, a été rasée par la flammes à la suite d'un incendie qui s'est déclaré hier soir.

MARS



Deux feux suspects allumés cette nuit à Saint-Georges

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges ont été appelés à intervenir à moins d'une heure d'intervalle, aux petits heures du matin aujourd'hui, pour des feux de cabanon qui ont fort probablement été allumés intentionnellement.



Encore cinq feux mineurs allumés à Saint-Georges

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges ont été appelés à intervenir à cinq reprises, hier soir et cette nuit, pour des feux mineurs allumés intentionnellement, alors que la veille, ils avaient fait de même pour des incendies de cabanon.

Cinq feux mineurs: un Georgien de 58 ans arrêté

Les policiers du poste de la MRC Beauce- Sartigan ont procédé à l’arrestation d’un homme de 58 ans de Saint-Georges-de-Beauce, cet après-midi, en lien avec la série d’incendies criminels survenus la nuit dernière à Saint-Georges.

Grave accident de VTT à Beauceville hier soir

Un homme de 29 ans a subi des blessures graves suite à une embardée avec son VTT survenu hier soir sur un chemin privé près de la route Fraser à Beauceville.



Saint-Georges : une mère de famille menace des élèves avec un bâton de baseball

Une mère de famille a été filmée, bâton de baseball à la main, en train de proliférer des menaces à l'encontre de jeunes élèves de la Polyvalente de Saint-Georges, dans le but de défendre son fils.



Saint-Georges : un important incendie sur la 1re avenue

Un incendie s'est déclaré dans des logements de la 1re avenue, ce samedi 16 mars, à Saint-Georges.



Incendie sur la 1re avenue : retour sur une nuit difficile

Depuis 18h ce samedi 16 mars, les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont tenté d'éteindre un incendie ayant pris au niveau du toit d'un immeuble de la 1re avenue.

Une surchauffe entre une ligne privée et une ligne de transport à l'origine de la panne

Une importante panne d'électricité a touché la Beauce le jeudi 28 mars, d'abord à 16 h, puis une nouvelle fois vers 18 h 30. Cette panne a été provoquée par une surchauffe entre une ligne de transport d'Hydro-Québec et une ligne privée appartenant à une cabane à sucre.

AVRIL



Décès de Gilles Marquis: la coroner conclut à une asphyxie

La coroner Me Monique Tremblay a publié son rapport concernant le décès de Gilles Marquis, dont le corps a été retrouvé par des proches le matin du 17 septembre 2023.



Démolition de l'immeuble incendié de la 1re avenue

L'immeuble incendié du 11685 de la première avenue à Saint-Georges, qui abritait le restaurant Chez Francine, ainsi que 12 logements, a été démoli aujourd'hui.



Une Beauceronne brutalisée et violée au Mexique après avoir été droguée

La Mariveraine Cynthia Forgues a été droguée, battue et violée lors d'un voyage au Mexique, effectué en décembre dernier avec trois amies.



Incendie de résidence à Saint-Georges

Un feu de résidence est survenu vers 22 h ce soir au 6045, 90e rue à Saint-Georges.



Incendie sur la 90e rue: une personne manque à l'appel

Une personne manque à l'appel à la suite de l'incendie qui a complètement rasée une résidence du 6045, 90e rue à Saint-Georges.



Incendie sur la 90e rue: le corps de l'adolescent a été retrouvé

Le corps du jeune adolescent qui manquait à l'appel a été retrouvé hier soir dans les décombres de la résidence rasée par les flammes au 6025, de la 90e rue à Saint-Georges, le 16 avril.

Un trentenaire gravement blessé dans un accident de VTT

Un homme âgé d'une trentaine d'années a été gravement blessé suite à une collision de VTT survenu ce samedi 20 avril, vers 17 h 30, à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Le trentenaire blessé dans un accident de VTT est décédé

L'homme âgé d'une trentaine d'années qui a été gravement blessé suite à une collision de VTT survenu ce samedi 20 avril, vers 17 h 30, à Saint-Gédéon-de-Beauce est malheureusement décédé.



Disparition de Francis Houde: un corps retrouvé dans la rivière St-François

Un corps a été retrouvé ce lundi vers 14 h 15, dans la rivière Saint-François à environ 150 m de la résidence de Francis Houde, déclaré disparu le même jour.

Accident mortel de VTT: le nom de la victime rendu public

Le Bureau du coroner vient de rendre public le nom de l'homme qui est décédé samedi dernier lors d'un accident de VTT à Saint-Gédéon-de-Beauce.



L'incendie à Saint-Isidore considéré comme suspect

Des enquêteurs et un technicien en scènes d’incendie de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux pour déterminer l’origine de l’incendie d'un bâtiment industriel, qui est survenu hier après-midi, sur la rue du Menuisier, à Saint-Isidore.

MAI

Agression armée à Frampton: un homme grièvement blessé

Un homme repose dans un centre hospitalier pour blessures graves, après avoir été atteint par balle, lors d'une agression survenue dans la nuit de samedi à dimanche, à Frampton.

Stupéfiants: un homme de 29 ans arrêté à Tring-Jonction

Les policiers de la MRC Beauce-Centre ont procédé, hier, à deux perquisitions dans le secteur de la rue Principale ainsi que dans un véhicule à Tring-Jonction.



Incendie de la 119e rue à Saint-Georges: le BEI a remis son rapport au DPCP

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a remis son rapport d’enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant l'incendie de la 119e rue à Saint-Georges.



La CNESST dévoile un rapport d'enquête sur un accident survenu à Sainte-Aurélie

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publique, ce mercredi, les conclusions de son enquête sur l’accident du travail ayant causé des blessures à un mécanicien de l’entreprise Soudure MT inc., survenu le 6 septembre 2023, à Sainte-Aurélie.



Saint-Georges : opération de sauvetage sur le barrage Sartigan

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce Sartigan ont été appelés, ce mercredi soir, dans le but de rechercher une personne qui manquait à l'appel au niveau du barrage Sartigan.



Sauvetage au barrage Sartigan : l'homme est décédé

Les policiers de la Sûreté du Québec, ainsi que les pompiers du Service de Sécurité (SSI) de Saint-Georges avaient été appelés, ce mercredi 22 mai, pour une personne qui était tombée dans l'eau au niveau du barrage Sartigan.



Une personne gravement brûlée à Saint-Gédéon

Une femme a été gravement brûlée lors de l'incendie d'une résidence qui s'est déclaré ce lundi en fin d'après-midi sur le rang 4 à Saint-Gédéon.

Un accident conclu par deux arrestations à Saint-Georges

Un accident est survenu sur la 6e Avenue à Saint-Georges ce jeudi soir vers 20 h 15 et s'est conclu par deux arrestations.

JUIN

Opération policière à Saint-Georges: arrestation d'un homme de 45 ans

L'opération policière, qui s'est déroulée en fin d'après-midi hier, dans le secteur de la 121e rue à Saint-Georges, s'est soldée par l'arrestation d'un homme de 45 ans.

Une cycliste gravement blessée après avoir été percutée par une voiture

Une cycliste a été gravement blessée après avoir été percutée par une automobiliste ce samedi vers 16 h 20, alors qu'elle circulait sur le rang du Lac-aux-Grelots à Saint-Evariste-de-Forsyth.

Bilan routier 2023: plus de décès, moins de blessés en Chaudière-Appalaches

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a rendu public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2023.



Porcella victime d'un second incendie

Le commerce Porcella, situé sur la rue Principale à Saint-Évariste-de-Forsyth, a subi un nouvel incendie au cours de la nuit dernière.

Un homme lourdement blessé après s'être retrouvé coincé sous sa voiture

Un jeune homme âgé dans la vingtaine a été lourdement blessé après s'est retrouvé coincé sous son véhicule dans une résidence de la 139e rue à Saint-Georges.



Collision mortelle à Frampton

Le conducteur d'une camionnette impliquée dans une collision, survenue hier en fin d'après-midi à Frampton, a succombé à ses blessures.