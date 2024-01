Les gens de chez-nous de septembre à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la troisième de trois rétrospectives d'entrevues avec des gens de chez-nous qui se sont démarqués durant l'année.

Celle-ci couvre les mois de septembre à décembre.

SEPTEMBRE

Charles-Antoine Loignon évolue avec le FC Berdenia Berbourg

Le Beauceron Charles-Antoine Loignon porte, depuis le 18 août, les couleurs du club de football Berdenia Berbourg, une équipe du Luxembourg.

Une expérience extraordinaire à l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Véronique Drouin et Yannick Bernard ont vécu, chacun à leur façon, une expérience extraordinaire lors de leur participation à l'Ultra-trail du Mont-Blanc en fin de semaine passée.

Fonder une famille n'est pas toujours aussi facile que 1+1=3

Devenir parents n’est pas toujours aussi facile que ce que l’on nous raconte lorsque nous sommes enfants. La science et le corps humain ont bien des secrets. C’est d’ailleurs ce que Bianka Mathieu, 30 ans, et Guillaume Brindle, 29 ans, ont découvert à leurs dépens.

Entrevue vidéo avec Marie-Ève Royer, présidente de Bimbo Canada

Marie-Ève Royer a été nommée en février dernier au poste de présidente de Bimbo Canada, la plus ancienne et la plus grande entreprise canadienne de fabrication de produits de boulangerie et de collations. L'entreprise est notamment propriétaire de plusieurs fleurons québécois, dont la Boulangerie Vachon de Sainte-Marie.

Un jeu-test pour évaluer la vision centrale des petits et des grands

Un Beaucevillois travaille depuis plusieurs années à developper un jeu qui permettra de tester chez les jeunes enfants l'état de leur vision centrale.

Marathon de Montréal: Simon Leblanc crée l'exploit en terminant deuxième

Originaire de Saint-Prosper, Simon Leblanc a participé, ce dimanche 24 septembre, au Marathon de Montréal où il a décroché la deuxième place sur une distance de 42,2 km en 2 h 23.

OCTOBRE

« Les Condors, c'est une grande famille », dit Jean-Philippe Vachon

Dans le cadre des 50 ans des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com est allé à la rencontre des différents acteurs de l'histoire des équipes Condors.

Une famille hantée par l'Halloween

La passion d'Halloween hante Chantal Deschenes depuis son plus jeune âge et cela se ressent désormais sur ses huit enfants.

La loterie génétique: une série balado signée Kéven Breton

Le journaliste d'origine beauceronne, Kéven Breton, anime une série de balados intitulée Rares: la loterie génétique, qui est disponible depuis peu en ligne sur le site Ohdio de Radio-Canada.

« C'est super excitant » — Marie-Philip Poulin

Marie-Philip Poulin ne compte pas que sur son talent naturel pour entreprendre le nouveau droit de sa carrière professionnelle de hockeyeuse. Ces semaines-ci, elle met les bouchées doubles et tout le sérieux qu'on lui connaît au camp d'entraînement de la franchise montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LHPF), qui débutera sa première saison en janvier prochain.

Ann-Sophie Moisan propose l'Halloween à l'année

La saison préférée d’Ann-Sophie Moisan c’est Halloween et ses créations Uneven peuvent en témoigner à l'année.

« Les jours »: dans les coulisses d'un cancer du sein

Une semaine avant ses 29 ans, Marie-Philip a appris qu'elle avait un cancer du sein. Alors qu'elle voulait garder ce combat "secret", elle est finalement la protagoniste du documentaire Les jours.

«J’ai passé l’un des plus beaux moments de ma vie!» — Caroline Pomerleau

Caroline Pomerleau, dont la famille est originaire de Saint-Georges, a vécu l’un des plus beaux jours de sa vie lorsqu’elle a remporté la première place de la catégorie féminine au Toronto Waterfront Marathon, avec un temps de 2 h 34 min 44 s.

NOVEMBRE

De la Jordanie au Vietnam: deux Beauceronnes relèvent le défi pour la recherche contre le cancer

Claude Gilbert et Julie Rodrigue sont deux Beauceronnes qui ont été marcher dans le désert de la Jordanie en avril 2023, tout en ramassant des fonds pour la Société de Recherche sur le Cancer (SRC).

Championnat de patinage: une victoire spéciale pour Marie-Raphaële Savoie

Originaire de Sainte-Marie, Marie-Raphaële Savoie a participé, devant son public et sa famille, aux championnats de patinage artistique de la sous-section Québec qui se déroulait du 2 au 5 novembre.

Artisanat et partage sont les deux mots clés des Cercles de fermières

Les Cercles de fermières sont des lieux de socialisation pour les femmes qui échangent leur savoir-faire artisanal, et ce, dès l'âge de 14 ans.

Athlète multi-sport, Malix Simeon jongle entre hockey, football et basketball

Malix Simeon est un jeune élève de la Polyvalente de Saint-Georges qui a décidé de suivre trois programmes sportifs différents au cours de sa scolarité.

David Dallaire revient sur son incroyable victoire avec les Alouettes

Originaire de Saint-Georges, le joueur de football des Alouettes de Montréal, David Dallaire est sur un petit nuage après la victoire de son équipe, ce dimanche 19 novembre, en finale de la Coupe Grey.

Rose Tremblay se lance un nouveau défi en participant à son premier défilé de mode

Le 16 mars 2024, Rose Tremblay participera à son tout premier défilé de mode dans le cadre de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.

DÉCEMBRE

Sam Lachance : du titre d'homme le plus fort du Canada à l'ambition mondiale

Originaire de Saint-Gédéon, Sam Lachance a remporté, le 22 octobre dernier, le titre d'homme le plus fort du Canada dans sa catégorie, lors du championnat canadien de la Strongman Corporation Canada. L'événement se déroulait à Winnipeg au Manitoba.

« Il va toujours manquer un dernier moment, mais je suis en paix avec ça. »

« Il va toujours manquer un dernier moment, mais je suis en paix avec ce qu’on a vécu cette année. Je ne veux pas étirer ça de deux ou trois mois pour des souvenirs dans une maison de fin de vie. »