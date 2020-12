Les nouvelles du monde municipal: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives des nouvelles du milieu municipal qui a notamment été marqué par la démolition de plusieurs centaines de maisons dans des municipalités fortement inondées en 2019 et 2020 comme Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Joseph et Scott.

JANVIER

Beauceville: Le plan de revitalisation du centre-ville en images

C'est en fin d'année que le conseil municipal de Beauceville a rendu public son plan de revitalisation du centre-ville qui a été conçu pour atténuer grandement les effets des inondations printanières de la rivière Chaudière.

Saint-Georges a autorisé des travaux de 81,1 M$ en 2019

La Ville de Saint-Georges a annoncé qu’en 2019, 1851 permis de construction et rénovation ont été délivrés pour une valeur totale de 81 118 010 $.

Dépôt d'une demande d'aide financière pour un complexe de soccer intérieur à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a fait le dépôt d’une demande d’aide financière concernant la construction d’un complexe de soccer intérieur, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Centre sportif de Saint-Joseph: entente de principes avec la CSBE pour l'acquisition des terrains

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la Commission scolaire Beauce-Etchemin viennent de conclure une entente de principes pour l'acquisition du terrain sur lequel sera érigé le futur Centre sportif dont la construction doit débuter cet automne.

FÉVRIER

Jusqu'à 100 maisons et commerces pourraient être démolis à Beaucevile

Le nombre de maisons et de commerces qui ont été et qui seront démolis à Beauceville pourrait atteindre la centaine, a indiqué hier soir le maire François Veilleux, en séance du conseil municipal.

Une entreprise de Québec construira la nouvelle caserne incendie

Ville de Saint-Georges a octroyé le contrat de construction de la nouvelle caserne incendie à l'entrepreneur Construction Pierre Blouin de Québec pour un montant de 9 968 294$. Il s'agissait du plus bas soumissionnaire parmi les sept reçues, dont deux n'étaient pas conformes.

Complexe de soccer intérieur : le projet estimé à 35 millions de dollars

Le projet déposé est estimé à 35 millions de dollars incluant 35 % d’imprévus et de contingence.

L’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques est en marche

À la suite d’une entente de partenariat et de concertation, les neuf MRC de la région ainsi que la Ville de Lévis devront adopter ce plan régional.

MARS

Le parc de l'Érablière aura ses jeux d'eau cet été

C’est l’entreprise Cité Construction TM inc. qui réalisera les travaux au coût de 392 913 $.

La Guadeloupe a procédé à l'ouverture de sa glace artificielle

La Guadeloupe a procédé le 7 mars à l’ouverture officielle de la nouvelle glace artificielle de l’aréna de La Guadeloupe.

COVID-19: « Il faut faire preuve d'entraide et de solidarité » — Claude Morin, maire de Saint-Georges

« Nous sommes en train de faire face probablement à la pire crise sanitaire que le monde ait connue. Si nous voulons réussir à passer au travers, il faut vraiment travailler ensemble, il faut faire preuve d'entraide et de solidarité dans le but d'assurer la sécurité de nos concitoyens. »

AVRIL

Les préfets des MRC de la Beauce réclament la fermeture de la région

Soucieux de préserver la santé et la sécurité des citoyens de la Beauce, les préfets des MRC de Beauce-Sartigan, de Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche souhaitent la fermeture de la région afin d’y limiter la libre circulation.

Saint-Georges interdit le brûlage de déchets sur son territoire

La Ville de Saint-Georges ajoute des consignes concernant l’utilisation des foyers extérieurs.

Un surplus de 401 720 $ pour l'année 2019 de Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor a déposé ses états financiers 2019. Ainsi, 5 025 524 $ en revenus ont été encaissés et 4 623 804 $ ont été autorisés en dépenses. Saint-Victor se retrouve avec un surplus de 401 720 $.

MAI

Projet multisports de Beauceville: pas de délai dans le livraison, estime le maire Veilleux

Malgré la crise du coronavirus et notamment, l'arrêt des chantiers de construction partout au Québec depuis la fin mars, le maire de Beauceville, François Veilleux, estime que le projet multisports, qui comprend un nouvel aréna et un tout nouveau terrain de baseball, entrera en opération en avril 2021, comme prévu.

Saint-Côme cherche un nom pour son futur parc de jeux d'eau

La municipalité de Saint-Côme Linière vient de lancer un concours pour trouver une désignation nominale au parc de jeux d'eau qui sera construit à la fin de l'été.

Serge Fecteau sera le nouveau directeur au Service de sécurité Incendie de Sainte-Marie

Claude Morin, le directeur du Service de sécurité Incendie et de la sécurité civile de Sainte-Marie prend sa retraite. Serge Fecteau prendra la relève à compter du 1er août prochain.

Beauceville veut sauver la Maison d'Élyse de la démolition

Le maire de Beauceville, François Veilleux, lance un cri du coeur auprès des mécènes, philanthropes et gens d'affaires de la région afin de sauver de la démolition une résidence de la ville qui a une grande valeur patrimoniale et architecturale.

JUIN

Scott: des projets plein la tête à 125 ans!

La municipalité de Scott a terminé l'année 2019 en posant deux gestes d'importance: l'acquisition de l'église Saint-Maxime et le lancement de la programmation des fêtes du 125e anniversaire de fondation de la localité.

Un excédent de 4 266 989 $ pour la Ville de Saint-Georges

Les revenus de la Ville se sont élevés à 49 922 112 $ alors que les revenus budgétés étaient de l’ordre de 46 136 716 $ réalisant ainsi un surplus de 3 785 396 $.

La MRC Beauce-Sartigan fait l'inventaire de son patrimoine bâti

La MRC de Beauce-Sartigan effectue un pré-inventaire du patrimoine bâti qui vise à caractériser les principaux bâtiments d’intérêt patrimonial pour les 16 municipalités du territoire.

Création d'un nouveau parc de 1,2 M$ à Saint-Côme-Linière

Le parc des berges du loup, un tout nouveau parc de 1,2$ millions sera créé à Saint-Côme-Linière en bordure de la rivière du Loup et de la route 173.