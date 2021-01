L'année politique: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Premier de deux volets sur les événements politiques de l'année 2020 qui ont été grandement marqués par la crise du coronavirus.

JANVIER

Visite des chefs de poste consulaire du Québec en Beauce

Les chefs de poste de carrière du corps consulaire seront de passage en Beauce, le mercredi 29 janvier.

Une rencontre rassemble une trentaine de consuls au Georgesville

Dans le cadre de la Journée des chefs de poste consulaire 2020, une visite en Beauce a permis de réunir près de 30 consuls au Centre de congrès du Georgesville à Saint-Georges.

Remises aux clients: Hydro-Québec versera 35 M$ de plus que prévu

Ce sont finalement 535 millions de dollars qui seront remis aux clients d'Hydro-Québec au cours des prochains mois sous forme de crédit sur les factures.

Les deux Saint-Joseph veulent un nouveau pont

Jugé désuet depuis 1986, le plus vieux pont à enjamber la rivière Chaudière, entre les municipalités voisines de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables, doit faire place à une nouvelle structure le plus rapidement possible.

FÉVRIER

Richard Lehoux se fait le porte-parole des producteurs de lait à Ottawa

Le député de Beauce, Richard Lehoux, se fera le porte-parole des producteurs de lait du Québec à la Chambre des communes, dans le dossier du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

114 500 $ pour adapter Beauce-Sud aux besoins des aînés

Ce financement est destiné à encourager la participation des personnes aînées au développement de leur communauté et à adapter les milieux de vie à leurs besoins.

Création de 44 nouvelles places pour le service de garde du CPE La Fourmille à Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la création de 44 nouvelles places subventionnées dans le secteur Ouest de Saint-Georges pour le service de garde du CPE La Fourmille.

Le député de Beauce ouvre son bureau de Sainte-Marie

Le député de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux que son bureau de Sainte-Marie ouvrira officiellement ses portes lundi prochain, 2 mars.

MARS

13 projets de réfection de route annoncés dans Beauce-Sud

Treize projets de réfection de routes et de rues ont été annoncés aujourd'hui par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Un budget qui répond aux enjeux sociaux de la région, selon Luc Provençal

Mesures pour la protection de la jeunesse, bonification des soins et services aux personnes handicapées et à leur famille, ressources supplémentaires pour les femmes victimes de violence conjugale, initiatives en santé mentale, amélioration des soins aux aînés en CHSLD et à domicile, crédits remboursables aux proches aidants.

Justin Trudeau promet une aide financière rapide aux employés et entreprises

Aujourd'hui, le point de presse du premier ministre du Canada est intervenu peu avant le rappel de la Chambre des communes, qui s'apprête à examiner un projet de loi pour permettre la distribution d'argent aux employés et entreprises rapidement.

20 projets de réfection de route dans Beauce-Nord

Vingt projets de réfection de routes, rues, ponts et ponceaux ont été annoncés hier par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

AVRIL

Le député fédéral de Beauce considère le secteur agricole comme infrastructure essentielle

Richard Lehoux, presse le gouvernement libéral de déclarer que le secteur agricole est une infrastructure essentielle afin d’assurer que les chaînes d’approvisionnement restent ouvertes.

Le maire de Saint-Georges réclame la fermeture rapide de la Beauce

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, réclame que la région de la Beauce soit rapidement ajoutée parmi celles qui ont des points de contrôle de circulation des personnes afin de limiter la propagation de la COVID 19.

Le maire Claude Morin demande qu'on enlève les îles artificielles de la rivière

Ce matin la rivière Chaudière est sortie de son lit à cause d'un embâcle formé à la hauteur de l'épicerie Maxi. Claude Morin demande qu'on enlève l'île aux Chèvres ainsi que le monticule artificiel du centre-ville.

Le député de Beauce demande des précision sur le plan de soutien au secteur agricole

Le député de Beauce, Richard Lehoux et ses collègues responsables de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire presse le gouvernement libéral de mettre en place un programme temporaire de retrait des bovins et ont envoyé des questions concernant le plan des libéraux pour soutenir le secteur agricole pendant la pandémie de COVID-19.

MAI

Les députés de Beauce solidaires envers les organismes

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, avaient déjà distribué plus de 187 200 $ à différents organismes de la région œuvrant en aide alimentaire et auprès de la population plus vulnérable.

Les organismes communautaires auront accès à de l'aide financière du fédéral

Les organismes communautaires et sans but lucratif auront accès au nouveau Fonds d’urgence pour l’appui communautaire qui dispose d’une enveloppe de 350 M$. De plus, les femmes entrepreneures, les parents et la Croix-Rouge obtiendront un soutien.

369 M$ de plus pour améliorer le réseau routier

En 2020, les investissements dans plus de 2 000 chantiers pour remettre en état les routes partout au Québec atteindront plus de 3,2 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui le ministre des Transports, François Bonnardel, par voie de communiqué de presse.

Nos députés et la crise du coronavirus: entretien avec Luc Provençal, Beauce-Nord (1 de 2)

EnBeauce.com vous présente le premier de deux entretiens vidéo. Aujourd'hui, Luc Provençal, député de Beauce-Nord nous fait l'état de la situation dans sa circonscription.

Nos députés et la crise du coronavirus: entretien avec Samuel Poulin, Beauce-Sud (2 de 2)

EnBeauce.com vous présente le deuxième de deux entretiens vidéo. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud nous fait l'état de la situation dans sa circonscription.

JUIN

Québec veut accélérer le prolongement de la A-73 et la construction de la Maison des Aînés

Parmi les 202 projets d'infrastructures publiques dont le gouvernement du Québec veut accélérer la réalisation pour relancer l'économie, deux se trouvent dans Beauce-Sud: celui du prolongement de l'Autoroute Robert-Cliche et la mise en chantier de la Maison des aînés.

Inondations de la Chaudière: déplacer les riverains et draguer massivement la rivière, préconise un comité d'experts

La solution la plus efficace en termes d'impact sur les crues en eau libre de la rivière Chaudière serait la relocalisation des riverains et des infrastructures les plus exposées et vulnérables aux inondations.

Le député de Beauce remercie le personnel des résidences pour personnes aînées

Le député de Beauce, Richard Lehoux tenait à remercier en personne le personnel dévoué des résidences pour personnes aînées de la circonscription. C’est ainsi que durant deux jours il s’est déplacé dans les 40 municipalités pour remettre un panier-cadeau dans une cinquantaine d’établissements.

Samuel Poulin confirme que Québec lancera une analyse pour un deuxième pont à Saint-Georges

Avant la fin de son présent mandat, le gouvernement de François Legault examinera sérieusement la construction d'un 2e pont qui enjamberait la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Baisse des tarifs de stationnement à l’Hôpital de Saint-Georges

À compter du samedi 20 juin, de nouveaux tarifs de stationnement s’appliqueront officiellement à l’Hôpital de Saint-Georges alors que les usagers pourront bénéficier d’une gratuité pour les deux premières heures ainsi que d’un tarif maximal quotidien de 7$.