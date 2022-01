La scène politique: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Le monde politique, c'est toujours d'actualité. Les camps sont de plus en plus divisés au sein de la population et dans les partis mêmes. Mais c'est aussi plus que des formations et députés.

Voici ce qui s'est passé en la matière dans la région de juillet à décembre.

JUILLET

Une première femme Inuk devient gouverneure générale du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce mardi que, sur sa recommandation, Sa Majesté la reine Elizabeth II a approuvé la nomination de Mary Simon comme prochaine gouverneure générale du Canada.

Un passeport vaccinal au Québec dès le 1er septembre

Un passeport vaccinal devrait être instauré au Québec à partir du 1er septembre prochain, selon ce qu'a annoncé Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, en conférence de presse aujourd’hui.

Québec présente un « concours vaccinal » de deux millions de dollars

C’est vendredi que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, était présent au siège social de Loto-Québec afin de faire l’annonce d’un nouveau « concours vaccinal » pour inciter les Québécois à se faire vacciner contre la COVID-19. La valeur totale des prix est de deux millions de dollars, dont un grand tirage de un million.

Poursuite en diffamation: les avocats de Bernier plaident ce matin

C'est ce matin, au Palais de justice d’Ottawa, que les plaidoiries des avocats du chef du Parti populaire du Canada et ex-député fédéral de Beauce, Maxime Bernier, seront entendues dans la poursuite en diffamation qu'il mène contre le commentateur et stratège politique, Warren Kinsella.

AOÛT

Sainte-Marie obtient 10 M$ pour la réhabilitation de terrains stratégiques

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, et le député de Beauce Nord, Luc Provençal ont annoncé une aide financière de 10 M$ octroyé par le gouvernement du Québec à la Ville de Sainte-Marie pour appuyer un projet de décontamination, de réaménagement et de valorisation de terrains stratégiques.

Les élèves de la Beauce échappent au masque en classe, pour le moment

La rentrée scolaire se fera sous le signe de la prudence cet automne. Le masque sera finalement obligatoire dans les classes de neuf régions de la province, mais pas en Beauce pour le moement, d'après ce qu'a annoncé ce mardi en conférence de presse le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

SEPTEMBRE

« La nation québécoise est attaquée », dit François Legault

« La nation québécoise est attaquée », a déclaré le premier ministre François Legault au lendemain du débat en anglais des chefs fédéraux qui a donné lieu à un véritable procès des lois sur la laïcité et la langue française selon lui.

Une « Aire ouverte » s’établira à Saint-Georges pour les jeunes de 12 à 25 ans

Un centre de services pour les jeunes de 12 à 25 ans, de type « Aire ouverte », s’établira en Beauce au cours des prochains mois, le premier du genre sur tout le territoire de Chaudières-Appalaches.

Québec déploie 90 M$ pour lutter contre la violence liée aux armes

Québec va consacrer 90 millions $ pour embaucher 107 policiers et experts pour lutter contre la violence liée aux armes à feu.

Rentrée parlementaire: entrevue vidéo avec le député Luc Provençal

Les travaux parlementaires ont repris à l'Assemblée nationale du Québec et EnBeauce.com a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

OCTOBRE

Tous les fonctionnaires fédéraux devront être vaccinés d'ici la fin du mois, confirme Justin Trudeau

Tous les fonctionnaires fédéraux de l’administration publique centrale devront être entièrement vaccinés avant le 29 octobre, selon ce qui a été annoncé ce midi par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Violences conjugale et sexuelle: Québec déploie une aide financière d'urgence

Le gouvernement du Québec confirme vendredi le déploiement d’une aide financière d’urgence aux victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, d’abord dans les régions de Laval et de la Montérégie et partout ailleurs au Québec dans les prochains mois.

Saint-Victor: une plaque pour honorer l'implication de Normand Lapointe

Une plaque rendant hommage à Normand Lapointe, député fédéral de Beauce de 1980 à 1984, a été inaugurée mercredi dernier par la Municipalité de Saint-Victor et les Festivités Western de Saint-Victor.

Proches aidants: Québec promet 200 millions $ sur cinq ans

Les proches aidants devraient en principe avoir droit à diverses mesures de soutien dans les prochaines années, pour continuer à prendre soin de leurs proches vulnérables, dont quelques jours de répit occasionnel, grâce au plan d’action présenté mercredi par la ministre Marguerite Blais.

NOVEMBRE

Une 2e assermentation pour le député Richard Lehoux

C’est hier après-midi, devant quelques membres de sa famille et de son personnel, que le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a été assermenté pour siéger à la Chambre des communes à Ottawa.

Les députés de Beauce soulignent l'arrivée d'un nouveau cardiologue

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont accueilli le docteur Joseph El-Khoury, un cardiologue nouvellement arrivé à l'Hôpital de Saint-Georges.

Maxime Bernier est débouté dans sa poursuite en diffamation contre un chroniqueur

Maxime Bernier a été débouté dans sa poursuite en diffamation contre le consultant politique et chroniqueur Warren Kinsella.

Le député de Beauce est testé positif à la COVID-19

Le député conservateur de Beauce, Richard Lehoux, a été déclaré positif à la COVID−19.

Le déficit budgétaire d'Ottawa a atteint près de 69 milliards $ en septembre

Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral a atteint près de 69 milliards $ en septembre, après la première moitié de son exercice financier en cours. Ce manque à gagner est inférieur de près de 130 milliards $ à celui qu’affichait le Trésor pour la même période l’an dernier.

DÉCEMBRE

Maxime Bernier obtient 96% d'appui

Sans surprise, Maxime Bernier demeure chef du Parti populaire du Canada (PPC).

Samuel Poulin fait le bilan de la récente session parlementaire et de l’année 2021

C’est un député enjoué et satisfait qui accueillait aujourd’hui les journalistes à son bureau pour faire le point sur la plus récente session parlementaire.

Le député de Beauce revient sur la dernière session parlementaire

La dernière session parlementaire de l’année vient de se terminer pour recommencer en janvier. Le député de Beauce, Richard Lehoux se dit fier d’avoir livré bataille sur les dossiers importants pour la population de son comté.

Le député Luc Provençal dresse son bilan de la dernière session parlementaire

À l’aube du temps des Fêtes, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, dresse un bilan positif de la dernière session parlementaire ainsi que des annonces faites depuis juin pour la circonscription.

Le député de Beauce-Sud est bien perçu par ses collègues parlementaires

Le député de Beauce-Sud fait bonne figure auprès de ses collègues parlementaires. En effet, selon le sondage du journal La Presse, Samuel Poulin est nommé dans trois catégories sur dix, soit Étoile montante, Meilleure représentant de sa circonscription et Le plus bel esprit sportif.

Trudeau invite la population à l'optimisme, Legault à la prudence

Les premiers ministres ont envoyé leur message de Noël.