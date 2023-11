La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 18 novembre

Don de 60 000$ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La Fondation Santé Beauce-Etchemin vient de recevoir un chèque de 60 000$ des organisateurs du Tournoi de hockey 24DH Saint-Georges Ford, une somme amassée à la suite de ses activités de financement organisées au cours de la dernière année.

Fabien Roy porté à son dernier repos

Plus de 300 personnes ont assisté ce matin, en l'église de Saint-Georges, aux funérailles de l'ancien député Fabien Roy, décédé le 31 octobre à l'âge de 95 ans.

Dimanche 19 novembre

Football: Goudreau et Lachance à la Coupe Vanier!

Les Beaucerons Adam Lachance et Jamyson Goudreau participeront au match de championnat universitaire de football canadien (Coupe Vanier), alors que les Carabins de l'Université de Montréal ont écrasé hier les Mustangs de l'Université Western, par la marque de 29 à 3, pour gagner la Coupe Uteck.

Athlète multi-sport, Malix Simeon jongle entre hockey, football et basketball

Malix Simeon est un jeune élève de la Polyvalente de Saint-Georges qui a décidé de suivre trois programmes sportifs différents au cours de sa scolarité.

Lundi 20 novembre

David Dallaire parmi les champions de la Coupe Grey!

À sa première saison dans la Ligue canadienne de football, le Beauceron David Dallaire a réussi à devenir champion de la Coupe Grey alors que les Alouettes de Montréal ont remporté, contre toute attente, le précieux trophée hier en battant la dynastie des Blue Bombers de Winnipeg.

Saint-Philibert: fin des travaux au cœur du village

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Philibert, François Morin, ont récemment souligné la fin des travaux sur la rue principale de la municipalité qui s’est tenue au cours des derniers mois.

Campagne du coquelicot: plus de 15 000 $ amassés dans la région

C’est une somme record de 15 013$ qui a été recueillie cette année dans la cadre de la Campagne du coquelicot, menée dans la région par la filiale La Beauce de la Légion royale canadienne.

Quand le jugement prend le bord

La semaine dernière, plusieurs personnalités du monde politique québécois nous ont fourni des exemples patents démontrant que la faculté de jugement prend parfois le bord, ce qui donne lieu à des prises de décisions qui nous laissent pantois.

Mardi 21 novembre

Projet éolien dans l'air pour la Nouvelle-Beauce

Une entreprise, active dans le développement de projets éoliens, a récemment débuté un travail de prospection sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce, vient d'aviser l'administration municipale régionale, par voie de communiqué de presse.

Trente nouveaux appartements pour les aînées à Saint-Prosper

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, ont annoncé le début des travaux de la Maison Héritage Abénaki qui comptera 30 nouveaux appartements pour les ainés de 65 ans et plus en Beauce.

Six études pour repenser «le coeur urbain» de Beauceville

La Ville de Beauceville s’affaire à finaliser six études et avant-projets visant à repenser le coeur urbain de la municipalité, qui a été littéralement dévasté et transformé à la suite de l’inondation majeure de la rivière Chaudière en 2019, et la règlementation gouvernementale qui a suivi.

« Sur la route des sucriers » pour laisser une trace du patrimoine acéricole

Passionné d’histoire, de patrimoine et d’acériculture, Jean-Rock Morin a publié le livre Sur la route des sucriers qui rassemble plus de 150 photos d’archives.

Mercredi 22 novembre

Incendie suspect à Saint-Isidore cette nuit

Un mini-entrepôt a été victime d'un incendie suspect cette nuit sur la rue Briqueteur, à Saint-Isidore.

Une bourse d'excellence au producteur bovin Francis Rodrigue

Le producteur bovin Francis Rodrigue, de Beauceville, vient de remporter une bourse de 1 500 $ dans le cadre du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

Deux résidents de Lac-Etchemin à «L'amour est dans le pré»

Alexis et Émilie sont deux résidents de Lac-Etchemin qui participeront à la saison 12 de l'émission L'amour est dans le pré, diffusée sur Noovo à partir du 11 janvier prochain.

Le commerce Jules Maheux Chaussures a fermé ses portes

Un des plus anciens commerces de Saint-Georges, Jules Maheux Chaussures, vient de fermer ses portes en raison d'une faillite.

Jeudi 23 novembre

Une Georgienne intronisée au Temple de la Renommée de l’industrie canadienne du jouet

Paule Rancourt, originaire de Saint-Georges, a été récompensée le 16 novembre pour ses 40 ans de carrière dans le l'industrie du jouet, marquant un moment historique dans ce secteur au Canada.

Patinage artistique: trois Beauceronnes reviennent avec une médaille

Lors de la compétition Invitation Côte du Sud qui se déroulait du 10 au 12 novembre à Saint-Jean-Port-Joli, trois patineuses du Club de Patinage Artistique de Saint-Georges sont revenues avec une médaille.

Dany Quirion conserve la préfecture

Les élus de la MRC de Beauce-Sartigan ont réitéré leur confiance envers le maire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion, en le réélisant comme préfet de l'organisme régional.

Deux jeunes Beaucerons récompensés pour leur implication dans l’Association des Amputés de guerre

Zachary Genesse, âgé de 21 ans, et Roxanne Boulet, âgée de 16 ans, ont reçu un certificat de reconnaissance lors d’une cérémonie organisée par la ville de Saint-Georges le 11 novembre.

MRC de La Nouvelle-Beauce: un budget de près de 12 M$

Le budget de fonctionnement de la MRC de La Nouvelle-Beauce, pour l'année 2024, s'élèvera à 11 975 402 $, ce qui correspond à une hausse de 1 366 301$, soit 12,88 % de plus que celui de l'an dernier.

Vendredi 24 novembre

MRC Beauce-Centre: le budget 2024 en hausse de 12%

Les maires de la Municipalité régionale de comté de Beauce-Centre ont adopté, en séance mercredi soir, un budget d'opération de 9 022 167 $ pour l’année 2024.

Opération nez rouge: la 38e édition démarre ce vendredi

L'Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins va débuter ce vendredi 24 et samedi 25 novembre pour les deux premières soirées.

L'artiste Joseloise Johanne Maheux présente sa nouvelle exposition

Le vernissage de la nouvelle exposition de Johanne Maheux avait lieu ce jeudi 23 novembre, au Centre Frameco de Saint-Joseph.

David Dallaire revient sur son incroyable victoire avec les Alouettes

Originaire de Saint-Georges, le joueur de football des Alouettes de Montréal, David Dallaire est sûr un petit nuage après la victoire de son équipe, ce dimanche 19 novembre, en finale de la Coupe Grey.