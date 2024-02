La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 10 février

Patinage de descente extrême: l'argent en équipe pour Maxime Nadeau

Avec la formation canadienne, le Beauceron Maxime Nadeau a remporté, hier, la médaille d'argent, dans la course par équipe en patinage de descente extrême (Ice Cross Downhill).

Guerre en Ukraine: la vie continue malgré le conflit, reconnait Sylvain Longchamps

À l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, EnBeauce.com a repris contact avec Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui habite le petit village de Gorodok, près de Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine. Un entretien vidéo pour savoir comment se passe la vie là-bas, à travers le conflit.

Dimanche 11 février

Une voiture détruite par le feu dans le stationnement du Cabaret Bar 55

Une voiture a été la proie des flammes ce matin dans le stationnement du Cabaret Bar 55, sur la 5e rue Sartigan à Saint-Georges.

Joshua Roy rappelé par les Canadiens de Montréal

Le Canadiens de Montréal a annoncé samedi le rappel de l'attaquant Joshua Roy, du Rocket de Laval.

Saint-Gédéon honore son champion Adam Lachance

Une belle foule s'est installée dans les rues de Saint-Gédéon, samedi, pour voir le footballeur, Adam Lachance, défiler avec la Coupe Vanier, qu'il a remporté en novembre dernier avec les Carabins de l'Université de Montréal.

Lundi 12 février

Jean Gagnon est le nouveau directeur du SSI d'Adstock

Jean Gagnon a été nommé directeur et chef des pompiers du Service de sécurité incendie de la Municipalité d’Adstock, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Saint-Georges dévoile son comité pour l'obtention des Jeux du Québec en 2027

La Ville de Saint-Georges a présente, ce lundi 12 février, les noms des personnes présentes dans le comité de candidature pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027.

Mardi 13 février

Protection face aux inondations: 975 000$ octroyés à Sainte-Marie

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué, un soutien financier de 975 000 $ à la Ville de Sainte-Marie, pour face aux risques d'inondations.

Judo: Charline Bourque brille au Danemark et vise l'or en Allemagne

Charline Bourque, la judoka de Saint-Alfred, est présentement en camp d’entraînement au Danemark où elle a aussi participé à sa première Coupe internationale sénior.

Saint-Georges : des commerçants en colère face au problème de stationnement

Le conseil de ville de Saint-Georges de ce lundi 12 février a attiré les foules. En effet, plusieurs commerçants de la 1re avenue sont venus protester contre le manque de stationnement en centre-ville.

Souper d’affaires de prestige: Jean Champagne sera le conférencier invité

L'homme d'affaires et philanthrope, Jean Champagne, sera le conférencier invité du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce, qui aura lieu le 18 avril prochain.

Quand l'amitié devient un remède: l'histoire inspirante de Shannon et Vanessa

Shannon Gilbert est une jeune femme de 34 ans, originaire de Beauceville et atteinte d'un cancer du sein de stade 4. Sa meilleure amie, Vanessa Carreau, a décidé d'organiser un souper-bénéfice afin de l'aider à réaliser ses rêves et à profiter de ses derniers moments.

Mercredi 14 février

Maison des jeunes Beauce-Sartigan: les travaux de rénovation ont commencé

Les travaux pour la rénovation de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan (MDJ-BS) située sur la 3e avenue à Saint-Georges ont commencé cette semaine.

Grève de deux jours : le syndicat regrette le « manque de sérieux » de la Ville

Les négociations entre les salariés du service des loisirs et de la culture et la Ville de Saint-Georges semblent être dans l'impasse. Le syndicat a annoncé deux nouveaux jours de grève qui se tiendront ce vendredi 16 et samedi 17 février.

Beauceville: un 2e café-causerie fort couru

La deuxième consultation publique sur le thème Réalisons Beauceville autrement, a rassemblé plus de 125 citoyennes et citoyens, hier soir, au Club de golf de Beauceville.

Noir Silence célèbre ses 30 ans en famille

Noir Silence célèbre son 30e anniversaire à travers un vidéoclip familial qui répond au tout premier succès du groupe, On jase de toi.

Jeudi 15 février

Le CSSBE investit plus de 4 M$ dans la réfection de la polyvalente Bélanger

Le Centre de Services Scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a récemment octroyé la réfection de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin à l'entreprise Construction JL Groleau.

Tournoi international Pee-Wee: retour à la maison pour les Beaucerons

L'équipe M13 AA du Regroupement BNB Beauce-Nord/Bellechasse a malheureusement perdu son dernier match du Tournoi international Pee-Wee de Québec et termine son aventure ici.

Snowboard cross: Olivier Gagné a eu du «fun» aux Jeux olympiques de la jeunesse

Âgé de 17 ans, Olivier Gagné revient d’une expérience en Corée du Sud où il a participé aux Jeux olympiques de la jeunesse en snowboard cross.

Vendredi 16 février

Gaétan Vachon: un maire jovial qui donne l'heure juste

Chaque fois que je rencontre Gaétan Vachon, l'homme est toujours d'humeur agréable. Il ne feint pas l'intérêt lorsqu'on l'approche, demeure affable et jovial et signale courtoisement s'il n'est pas disponible pour un échange signifiant. Bref, il est comme le cuir: véritable.

Le Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles amasse 2 M$

L'objectif de la campagne de financement du centre de pédiatrie sociale Beauce-Sartigan Les Passerelles a été largement dépassé pour atteindre les deux millions de dollars, vient d'annoncer le comité de financement de l'organisme, par voie de communiqué de presse.

Football: Adam Auclair signe avec les Roughriders de la Saskatchewan

Les Roughriders de la Saskatchewan, de la Ligue canadienne de football (LCF), ont annoncé la mise sous contrat, pour une saison, du secondeur beauceron, Adam Auclair.

Près de 400 élèves ont participé au Défi Blanchette Vachon

Au cours des dernières semaines, près de 400 élèves de 4e et 5e secondaire, de cinq polyvalentes de la région, ont pris part à un projet de simulation boursière, dans le cadre du Défi Blanchette & Vachon.