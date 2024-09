La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 7 septembre

Un bâtiment de l'Usine Sartigan entièrement détruit par les flammes

L'un des bâtiments de l’Usine Sartigan à Saint-Honoré-de-Shenley a été entièrement détruit par les flammes cette nuit.

Un petit garçon trop pressé de voir le monde

Trop pressé de découvrir le monde, Jacob Pomerleau de Saint-Frédéric est né le 4 août dernier à bord d’une ambulance du groupe Cambi.

Dimanche 8 septembre

De nombreux visiteurs aux portes ouvertes de Moisson Beauce

De nombreux visiteurs ont pu découvrir l'envers du décor chez Moisson Beauce à l'occasion de la journée portes ouvertes qui s'est tenu ce samedi à l'organisme de Saint-Georges.

Beauce Art: souvenirs de la dixième et dernière édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

L'Expo forestière et acéricole de Beauce en images

L’Expo forestière et acéricole de Beauce était présentée ce dimanche à la Polyvalente de Saint-Georges.

Lundi 9 septembre

Un début de saison en force pour les Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont battu L'indigo de Granby ce dimanche après-midi à l'aréna de Beauceville par la marque de 8 à 3.

Trois nouvelles tours cellulaires seront installées en Beauce

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud ont simultanément annoncé, ce lundi 9 septembre, l’implantation de nouvelles tours cellulaires, du fournisseur Telus, dans leur circonscription respective.

Plus de 60 000 $ investis cette année par la FADOQ Saint-Georges

Le club FADOQ Saint-Georges a investi plus de 60 000 $, au cours de la dernière année, dans des projets de rénovation de la salle paroissiale de la fabrique de Saint-Georges.

«Une ingérence dans notre processus décisionnel» — Caroline Bouchard, dg du Cégep Beauce-Appalaches

«Il est regrettable que cette décision a été prise sans consulation préalable avec les cégeps, ce qui apparaît comme une ingérence dans notre processus décisonnel.»

Mardi 10 septembre

Émile Soulières, 16 ans, lance un appel à la mobilisation pour mettre fin au conflit à Saint-Georges

Émile Soulières, jeune nageur du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), a récemment lancé un appel au rassemblement, le 23 septembre, afin d’organiser une manifestation en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.

Manon Bougie en lice pour la mairie de Saint-Georges en 2025

Manon Bougie, conseillère et mairesse suppléante à la Ville de Saint-Georges, a annoncé, ce mardi 10 septembre, sa candidature pour les élections municipales de novembre 2025.

Bianca Dupuis d'Abritek, confériencière au 37e Souper des jeunes gens d’affaires

Bianca Dupuis, directrice générale de Portes et Fenêtres Abritek à Saint-Georges, sera la confériencière invitée pour le 37e Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce.

« C'est la meilleure équipe qu'on ait eue depuis que je suis ici », dit Marc Loranger

L’équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a remporté ses deux premiers matchs de la saison 2024, offrant aux partisans un très beau jeu en ce début de saison.

Mercredi 11 septembre

Balado: En tête-à-tête avec Michelle Lambert

Michelle Lambert est une personnalité bien connue en Beauce. Elle est la claviériste du groupe Noir Silence et fabrique des machines à boules virtuelles. Cependant, ce n'est pas des ses talents qu'elle nous parle dans ce balado, mais d'un sujet plus personnel: sa transidentité.

Destination Beauce est finaliste pour le Prix Excellence tourisme

Destination Beauce a été nommée finaliste du Prix Excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans la catégorie Innovation et développement de l’offre touristique - projet de plus de 100 000$ pour la Route de la Beauce et les Miracles beaucerons.

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges revient pour sa 13e édition

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges tiendra sa 13e édition le 3 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, de 12 h à 17 h.

Le longicorne brun de l’épinette détecté en Beauce

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a observé la présence du longicorne brun de l’épinette, un ravageur exotique des forêts, dans les municipalités voisines de Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-Martin-de-Beauce.

Adieu... monde imparfait!!!: un essai autobiographique de Robert Morin

La déclic d'écriture de son essai autobiographique, Adieu... monde imparfait!!!, remonte aussi loin que...1963!

Jeudi 12 septembre

Beauce-Nord: 100 000 $ pour deux projets de vitalisation

Le gouvernement du Québec accorde un soutien de 100 000 $ pour la réalisation de deux projets de vitalisation dans Beauce-Nord.

Incendie mortel de la 119e rue: pas d'accusation portée envers la Sûreté du Québec

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), lors de l'incendie mortel survenu le 14 août 2023, à un immeuble de la 119e rue à Saint-Georges.

Plus de 17 000$ amassés pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir

La 2ème édition de l’événement Les Entreprises en famille a permis d'amasser 17 225$ pour l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

Un vent de fraîcheur au IGA Famille Groleau

Après six semaines de travaux, le supermarché IGA Famille Groleau, situé sur la 150e rue à Saint-Georges, a retrouvé une jeunesse.

Les députés Poulin et Provençal rappellent leur soutien donné au Cégep Beauce-Appalaches

Les députés de Beauce à l'Assemblée nationale du Québec ont défendu les actions de leur gouvernement, de plafonner les dépenses de projets d'aménagements et d'équipements du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), en rappelant comment ils ont appuyé cet établissement par le passé.

Vendredi 13 septembre

Portes ouvertes «Mangeons local»: 2 000 visiteurs en Chaudières-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, approximativement 2 000 visiteuses et visiteurs ont franchi le seuil de l’une des quatre fermes participantes à la 20e journée Portes ouvertes Mangeons local, qui s'est tenue le dimanche 8 septembre.

La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce inaugure ses nouveaux locaux

La Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a procédé à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux ce vendredi à Saint-Georges.

Retour aux études: une bourse de 1 500 $ pour William Tremblay

Le Beaucevillois William Tremblay vient de recevoir une bourse Retour réussite, d’une valeur de 1 500 $, décernée par la Fondation pour l’alphabétisation, en collaboration avec la Fondation Desjardins.

Shauit: un artiste innu en concert gratuit à Saint-Georges

L’artiste innu Shauit présentera un spectacle gratuit le jeudi 26 septembre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.

Sarah Lemieux veut vivre son combat contre le cancer dans la joie

Sarah Lemieux a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a quelques semaines et malgré la dure nouvelle, elle reste positive et souhaite « vivre ça dans la joie. »