La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 2 novembre

Une campagne de visibilité pour les organismes de la Nouvelle-Beauce

Novembre, c’est le mois du communautaire en Nouvelle-Beauce. Pour souligner sa 23e édition, la population est invitée à découvrir les organisations et les personnes qui renforcent le filet social de cette région.

En Beauce, « Repères Sauvages » ravive l’art de la cuisine en pleine nature

Le samedi 26 octobre dernier, EnBeauce.com est allé à la rencontre de l’équipe de Repères Sauvages à Beauceville, qui accueillait ce jour-là une trentaine de participants pour une formation en pleine nature intitulée Cuisine, feu et communauté.

Dimanche 3 novembre

La salle de pool chez Ben dans l'ouest

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan

Sainte-Clothilde-de-Beauce : un bâtiment agricole détruit par un incendie

Un incendie s'est déclaré ce dimanche 3 novembre aux alentours de 8 h 30 dans une ferme laitière du 11e rang, à Sainte-Clothilde-de-Beauce.

Le sixième Rendez-vous Desjardins inspire les entrepreneurs des Etchemins

Près de 70 gens d’affaires se sont réunis au Manoir Lac-Etchemin pour le sixième Rendez-vous Desjardins, un événement organisé en collaboration avec la MRC des Etchemins, ce vendredi 1er novembre.

Le centre d’arts martiaux Kaizen rafle 16 médailles au tournoi Grapplers League

Ce samedi 2 novembre, les élèves du centre d’arts martiaux Kaizen de Saint-Georges ont brillé au tournoi Grapplers League Québec, qui se tenait à l’académie Saint-Louis.

Robert Paré retrace l'histoire de l'industrie laitière au Québec

Installé dans la maison familiale à Saint-Frédéric, Robert Paré n’est pas seulement un collectionneur de pièces d’un autre temps, il est un véritable gardien du patrimoine québécois.

Lundi 4 novembre

Deux Beauceronnes deviennent millionnaires

Francine Thibodeau a remporté le Gros lot classique du Lotto 6/49, soit 5 000 000 $, au tirage du 12 octobre avec sa colocataire, Johanne Bergeron. Ces deux résidentes de la Beauce ont reçu leur lot lors d’un événement festif tenu à Saint-Georges, le 23 octobre dernier.

Gala des Bâtisseurs Victorois: une première fort réussie

Quelque 135 convives ont assisté au tout premier Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est déroulé ce samedi soir 2 novembre, au Manoir 66 de Saint-Victor. L'événement était organisé conjointement par la Municipalité de Saint-Victor, ainsi que Commerce et Développement industriel (CDI) Saint-Victor.

Lancement du livre «Pages d'histoire de la Nouvelle-Beauce»

Par devoir de mémoire, le Mariverain Denis Sylvain a consacré les 18 derniers mois à revisiter ses souvenirs, qui sont maintenant colligés dans un tout nouveau livré intitulé Pages d'histoire de la Nouvelle-Beauce: une vie engagée.

Mardi 5 novembre

Une cohorte de 31 diplômés au campus de Lac-Mégantic

Quelque 31 finissantes et finissants du campus de Lac-Mégantic, du Cégep Beauce-Appalaches, ont reçu leur diplôme d'études, lors d'une cérémonie de remise tenue récemment.

Saint-Georges dépose officiellement son dossier pour accueillir les Jeux du Québec en 2027

La Ville de Saint-Georges a déposé, le 30 octobre dernier, son cahier final de candidature auprès de SPORTSQUÉBEC pour l’obtention des Jeux du Québec à l’été 2027.

Plusieurs nouveaux restaurants font leur apparition à Saint-Georges

Lors de ces dernières semaines, plusieurs nouveaux restaurants ont fait leur apparition dans l'Ouest de la Ville de Saint-Georges et certains ouvriront leurs portes prochainement.

Beauceville «va à la pêche aux promoteurs»

«On va à la pêche aux promoteurs», a déclaré hier soir le conseiller du district 5 et maire suppléant de la Ville de Beauceville, Patrick Mathieu, lors de la séance régulière du conseil municipal.

La réalité du handicap visuel: une expérience immersive à Saint-Georges

Pierre-Olivier Doyon organise une journée portes ouvertes à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) le 15 novembre à Saint-Georges, afin de partager la réalité des personnes ayant un handicap visuel.

Mercredi 6 novembre

La Fondation Audrey-Lehoux remet plus de 22 000 $ en bourses

La Fondation Audrey-Lehoux vient de remettre 38 bourses à des diplômés en agriculture de Chaudière Appalaches, pour un montant total de plus de 22 000 $. Cette 24e remise de l'organisme s'est déroulée à Saint-Elzéar, le samedi 2 novembre, en présence de 260 convives.

Saint-Joseph-de-Beauce : un commerce détruit par les flammes

Un incendie majeur a ravagé le Garage 10/10, situé au 410 route 173 Nord, à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la nuit du mercredi 6 novembre.

Saint-Georges dévoile le calendrier de réouverture des activités sportives et culturelles

À la suite de l’approbation d’un protocole de retour au travail entre la Ville de Saint-Georges et ses employés, le Service des loisirs et de la culture a annoncé, ce mercredi 6 novembre, la reprise graduelle de ses activités.

Samuel Poulin réagit à la victoire de Donald Trump et appelle à la vigilance

Après l’officialisation de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines du mardi 5 novembre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi en lançant un appel à la vigilance face aux futurs enjeux migratoires et économiques.

Plaidoiries au procès de Marco Rodrigue : entre intention meurtrière et identification

Ce mercredi 6 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre contre l’agente de la Sûreté du Québec Catherine Giroux, a atteint le stade des plaidoiries.

Classement des grandes entreprises au Québec: Pomerleau est la première en Beauce

La compilation 2024 du classement des 300 plus grandes entreprises au Québec, que vient de publier le magazine Les Affaires, révèle que le groupe Pomerleau est la plus importante dans la région de la Beauce.

Jeudi 7 novembre

Une soirée de reconnaissance pour Maréva Bédard et Roger Plante

Deux personnalités du milieu économique ont été honorées lors du 44e Souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, en présence de près de 350 convives.

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière manifeste son mécontentement

Indigné par les coupes de services en francisation à l’éducation des adultes, le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) a manifesté aux députés des comtés couvrant son territoire son mécontentement et a dénoncé les conséquences néfastes sur les équipes enseignantes des centres d’éducation des adultes des Bâtisseurs, Mgr-Beaudoin – Les Sources ainsi que de Saint-Prosper et de Sainte-Justine.

Des explosifs retrouvés dans les secteurs de Québec et de Saint-Georges

Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs, en collaboration avec les techniciens explosifs et d’agents inspecteurs en explosifs de la Sûreté du Québec, a mené une opération relativement à des explosifs retrouvés dans deux entrepôts dans les secteurs de Québec et de Saint-Georges.

Olivette Veilleux reçoit un prix national «Hommage Aînés»

Le Georgienne Olivette Veilleux vient de recevoir le Prix Hommage Aînés 2024, pour la région de Chaudière-Appalaches, en raison de son engagement bénévole exceptionnel.

Tir sur une policière: Marco Rodrigue est reconnu coupable

Ce jeudi 7 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le jury a rendu son verdict dans le procès de Marco Rodrigue.

Karine Veilleux : une nouvelle directrice générale tournée vers l’avenir de Saint-George

Récemment nommée directrice générale de la Ville de Saint-Georges, Karine Veilleux porte une vision dynamique pour l’avenir de la ville. Comptable professionnelle depuis 1997, Karine Veilleux a grandi à La Guadeloupe avant de s’installer dans la région de Saint-Georges, il y a plus de 30 ans.

Vendredi 8 novembre

Coupes de services en francisation: un choc, selon Fabien Giguère

L’annonce des coupes de services en francisation à l’éducation des adultes est un choc pour les étudiants et le personnel, estime Fabien Giguère, directeur du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Claudia Thibault publie « Léo, un p'tit moteur d'émotions »

Claudia Thibault, de Saint-Lambert-de-Lauzon, présente son premier livre jeunesse, Léo, un p'tit moteur d'émotions, publié aux éditions La Roupille.

Dévoilement de la programmation du Solstice Hivernal

Le Solstice Hivernal revient cette année à Vallée-Jonction pour une deuxième célébration de l’arrivée de l’hiver et des cultures d’ici et d’ailleurs. Organisé par Créativa Productions, ce festival multiculturel aura lieu les 20 et 21 décembre prochain et proposera une programmation diversifiée et festive pour tous les âges.

Opération Nez rouge lance un appel aux bénévoles pour sa 39e campagne en Beauce

Alors qu’Opération Nez rouge se prépare à lancer sa 39e édition dans la région de la Beauce et des Etchemins, l’organisation locale met un point d’honneur sur un appel massif aux bénévoles pour répondre à la demande croissante cette année.

Éloi Thibodeau: 35 ans de créations grandeur nature

Éloi Thibodeau est sculpteur professionnel depuis 35 ans et de nombreux Québécois ont déjà pu admirer ses créations, notamment des dinosaures.