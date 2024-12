Retour sur six mois de grève des loisirs à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com prend le temps de vous présenter les articles, traitant de la grève du service des loisirs de Saint-Georges, qui a duré plusieurs mois, réalisés tout au long de l'année 2024 par ses journalistes.

Saint-Georges: les services de loisirs compromis par la grève des employés

La grève de deux jours d'un groupe d'employés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, prévue le samedi 3 février et le dimanche 4 février, perturbera partiellement certaines activités.

Grève à Saint-Georges : les salariés du service des loisirs et de la culture manifestent

Les salariés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges ont érigé un piquet de grève devant le Centre sportif Lacroix-Dutil afin de montrer leur mécontentement.

Grève de deux jours : le syndicat regrette le « manque de sérieux » de la Ville

Les négociations entre les salariés du service des loisirs et de la culture et la Ville de Saint-Georges semblent être dans l'impasse. Le syndicat a annoncé deux nouveaux jours de grève qui se tiendront ce vendredi 16 et samedi 17 février.

Saint-Georges: les employés des loisirs et de la culture adoptent un mandat de grève générale illimitée

Réunis en assemblée générale mardi, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représente les salarié-es du service des loisirs et de la culture, ont adopté un mandat de grève générale illimitée à 96%.

Les employés du service des loisirs en grève illimitée dès le 2 mars

La Ville de Saint-Georges a informé la population, ce mercredi 28 février, que les employés du service des loisirs et de la culture seront en grève illimitée dès le samedi 2 mars.

« Est-ce que la Ville de Saint-Georges veut vraiment régler? », dit le syndicat

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représentent les salarié-es du service des loisirs et de la culture, déclencheront, ce samedi 2 mars, une grève générale illimitée.

Saint-Georges: les employés municipaux en grève générale illimitée depuis ce matin

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges (CSN), qui représentent les salariés du service des loisirs et de la culture, ont déclenché ce matin leur grève générale illimitée.

Grève des loisirs : le club de natation regrette la fermeture de la piscine

Lors du conseil de ville de ce lundi 11 mars, Anne-Marie Roy, présidente du Club de natation régional de Beauce (CNRB), est venue interpeller les conseillers sur les difficultés éprouvées par le club, après la fermeture temporaire de la nouvelle piscine.

Entre espoir et frustration : la longue grève des loisirs de Saint-Georges continue

Une délégation de syndicats affiliés au Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) participaient à une manifestation, devant l'hôtel de ville de Saint-Georges, ce lundi 25 mars, afin de soutenir la grève des employés des loisirs.

Grève à Saint-Georges : le ton monte au conseil de ville

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 8 avril, de nombreux employés des loisirs et de la culture, actuellement en grève, étaient présents pour interpeller les élus sur le statu quo des négociations.

Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges s'organise pour la saison estivale

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce vendredi 26 avril, les activités et équipements qui resteront accessibles durant l'été, malgré la grève du Service des loisirs et de la culture.

Déjà deux mois de grève au sein du service des loisirs de Saint-Georges

Les grévistes du service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges ont participé, ce mercredi 1er mai, à l’assemblée générale du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches ainsi qu’à une manifestation dans les rues de la capitale à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Grève des loisirs : le maire exhorte les employés à « revenir à la table des négociations »

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 13 mai, le maire, Claude Morin, a pris la parole en fin de séance, pour donner quelques informations sur les propositions patronales qui avaient été rejetées par le syndicat.

Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges convoquée au tribunal

Lors de la séance du conseil de ville, ce lundi 27 mai, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a laissé entendre que la municipalité devra faire face à la justice lors d'une convocation au Tribunal Administratif du Québec.

Saint-Georges : après de nouvelles négociations, la grève continue

Alors que les discussions étaient au point mort depuis de nombreux mois entre le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), représentant des salariées des loisirs et de la culture, et la Ville de Saint-Georges, une nouvelle journée de négociation s'est tenue ce dimanche 16 juin.

La Ville de Saint-Georges regrette l'arrêt des négociations avec le syndicat

La Ville de Saint-Georges a expliqué, ce mardi 18 juin, par voie de communiqué, regretter la non-entente avec le syndicat des salariées des loisirs et de la culture, malgré une offre bonifiée.

Recours à des briseurs de grève: le syndicat obtient une ordonnance provisoire

Le tribunal administratif du Travail ordonne à la Ville de Saint-Georges de cesser l'utilisation de briseurs de grève, dans le cadre du conflit de travail qui l'oppose à ses employés syndiqués du Service des loisirs et de la culture.

Moins de toilettes, plus de sport : la Ville de Saint-Georges jongle avec la grève

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce lundi 16 septembre, la réouverture du Complexe multisport et l’ajout d’une journée d’ouverture au Centre culturel Marie-Fitzbach, en dépit du contexte de la grève en cours.

Émile Soulières, 16 ans, lance un appel à la mobilisation pour mettre fin au conflit à Saint-Georges

Émile Soulières, jeune nageur du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB), a récemment lancé un appel au rassemblement, le 23 septembre, afin d’organiser une manifestation en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.

Grève à Saint-Georges: «Le dialogue doit reprendre», dit Samuel Poulin

Alors que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges et ses employés au service des loisirs s'éternise, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande aux partis de reprendre les négociations.

Conflit des loisirs à Saint-Georges: la population lasse réclame l'arbitrage

Une soixantaine de personnes ont participé à la manifestation, qui se tenait ce lundi soir, en faveur d’un règlement du conflit entre les salariés des loisirs et la Ville de Saint-Georges.

Grève à la Ville de Saint-Georges: les parties convoquées à une rencontre le 3 octobre

Les représentants de la Ville de Saint-Georges, et ceux du syndicat des employés du Service des loisirs et de la culture qui sont présentement en grève, ont été convoqués par le conciliateur en chef du ministère du Travail à une séance de négociation le 3 octobre.

Grève des loisirs à Saint-Georges : une nouvelle négociation et puis s'en va....

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce jeudi 3 octobre, son intention de recourir à l’arbitrage pour résoudre le conflit de travail en cours avec le syndicat des employés du Service des loisirs et de la culture.

Saint-Georges veut se décharger de ses responsabilités, estime le syndicat

Au lendemain d’une rencontre avec le conciliateur en chef du ministère du Travail, force est de constater que les négociations entre la Ville de Saint-Georges, et ses travailleurs en grève au services des loisirs et de la culture, sont toujours dans une impasse, évaluent les représentants syndicaux.

Grève des loisirs à Saint-Georges: le conflit s'enfonce davantage

Ce n'est pas demain la veille que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges, et ses travailleurs syndiqués du Service des loisirs et de la culture, va se régler avec le ping-pong procédurier dans lequel les deux parties sont engagés.

Grève des loisirs : une nouvelle rencontre de négociation prévue ce vendredi

Le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) a confirmé à EnBeauce.com, ce vendredi 25 octobre, qu'une nouvelle rencontre de négociation se tiendrait ce jour, entre la Ville de Saint-Georges et le syndicat, sans préciser l'heure de cette réunion.

Grève des loisirs: les négociations continuent

Des discussions se sont tenues au cours des deux derniers jours en présence d’une conciliatrice du ministère du Travail dans le dossier de la grève du service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges. Cependant, aucune entente n'a été conclue.

Les travailleurs des loisirs de Saint-Georges mettent fin à la grève

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN ont voté à 91 % en faveur de l’hypothèse de règlement proposée le 25 octobre par la conciliatrice du ministère du Travail.