La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 20 septembre



Riz, gingembre et passion maraîchère : le pari de Pier-Luc Poulin

À Saint-Côme-Linière, nichée entre les champs et les boisés, une ferme maraîchère pas comme les autres cultive la diversité, l’originalité… et même le riz.

Dimanche 21 septembre



Un hélicoptère s'écrase sur un terrain à Saint-Séverin

Les services d'urgence ont été appelés ce dimanche 21 septembre, vers 12h45, pour un possible écrasement d'hélicoptère dans le secteur de la route Saint-Marguerite à Saint-Séverin.



Les athlètes d’Hubert Poulin brillent au Gala de boxe de Saint-Zacharie

Le Gala de boxe de Saint-Zacharie, qui s’est tenu le samedi 20 septembre devant près de 400 spectateurs, a offert une soirée riche en émotions et en performances, notamment pour les athlètes du Club de boxe Hubert Poulin de Saint-Georges.

Lundi 22 septembre



Masterchef Québec: l'aventure est terminée pour Nathalie

Le défi d’élimination de dimanche soir a été fatal pour Nathalie Robitaille qui a dû quitter l’aventure Masterchef Québec.



Les nouvelles heures d'ouverture d'établissements commerciaux seront bientôt implantées

Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui que les projets pilotes visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux seront instaurés dès le 2 octobre prochain.

Mardi 23 septembre



Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le nom de la victime dévoilé

L'homme qui est décédé dans un accident d'hélicoptère ce dimanche 21 septembre à Saint-Séverin est Louis Lessard, 63 ans, de Magog.



Route 204: des actions concrètes pour réduire les accidents

Des améliorations en matière de sécurité routière ont été réalisées par le gouvernement du Québec, sur la Route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Georges.



Justin Rodrigue : 125 km pour repousser ses propres frontières

À 19 ans, Justin Rodrigue, un jeune athlète originaire de Saint-Georges, a accompli un exploit dont il se souviendra toute sa vie : compléter l’Ultra-Trail Harricana de 125 km (UTHC 125), l’un des ultra-marathons les plus exigeants du Québec.

Mercredi 24 septembre



Un prix Gémeaux pour Karine Lagueux

La comédienne Karine Lagueux, originaire de Beauceville, a remporté un prix Gémeaux dans le cadre du 40e gala de cet événement, qui célèbre l'excellence des professionnels de la télévision et des médias numériques.



Saint-René : L’Autel des 12 Cabochons ouvrira bientôt ses portes

L’ancienne église de Saint-René s’apprête à entamer une nouvelle vie. Dès le 1er novembre, le lieu accueillera ses premiers visiteurs sous le nom de L’Autel des 12 Cabochons, un projet porté par Jean-François Morin et son équipe, qui souhaitent en faire un espace festif, patrimonial et touristique pour toute la Beauce.



Le projet «Mauve» accompagne les personnes en situation d’itinérance

Depuis le début du printemps, un service particulier d'accompagnement des personnes en situation d’itinérance est en opération sur le territoire de la ville de Saint-Georges.



Beauce Volkswagen ouvre officiellement sa nouvelle concession à Saint-Georges

La nouvelle concession automobile Beauce Volkswagen, située à Saint-Georges, a officiellement ouvert ses portes avec l'inauguration, ce mercredi 24 septembre, marquant la fin d’un chantier de près de 9 millions de dollars.



Masterchef Québec: une expérience enrichissante pour Nathalie Robitaille

Nathalie Robitaille, de Saint-Lambert-de-Lauzon, dresse un bilan très positif de sa participation à la 3e saison de Masterchef Québec, bien qu’elle referait certaines choses différemment.

Jeudi 25 septembre



Appel à la solidarité féminine en Beauce-Etchemins

La Beauce et les Etchemins s’apprêtent à faire résonner leur voix en faveur de la justice sociale et de l’égalité des genres lors de la Marche mondiale des femmes qui se tiendra à Québec le samedi 18 octobre prochain.



L'Équipe Bolduc se représente à Saint-Victor

Le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, qu'il sollicitera un 4e mandat à la tête de sa municipalité.



Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et des Etchemins ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dernièrement.



Massothérapie: Annie Deblois fait rayonner la Beauce et le Canada au Mexique

Annie Deblois, massothérapeute professionnelle originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, a récemment représenté le Canada lors du 3º Campeonato de Masajes de las 7 Maravillas (Championnat de massages des 7 merveilles), tenu à la Riviera Maya, au Mexique, du 19 au 22 septembre.



Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

Steeve Létourneau, ostéopathe de profession et amateur de culture antique, a tout récemment publié son premier livre: L’épreuve - Guide de traversée.

Vendredi 26 septembre



Une grève nationale du STTP paralyse Postes Canada

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale, ce jeudi 25 septembre fin de journée, à la suite de l’annonce gouvernementale sur la transformation de Postes Canada.



Un 2e florilège d'histoires «du pays de Beauce» pour Daniel Lessard

Après Zigoune, un premier recueil de textes paru en 2023, l'écrivain beauceron Daniel Lessard récidive avec un second florilège, Nérée, Gélatine: autres histoires du pays de la Beauce (Éditions Pierre Tisseyre), qui est arrivé en librairie cette semaine.