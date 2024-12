Le monde des affaires de juillet à décembre

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets des affaires qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de juillet à décembre.

Juillet 2024

Le Domaine de la Beaucevilloise cessera d'être une RPA

À compter du 31 décembre prochain, le Domaine de la Beaucevilloise cessera ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA) et deviendra un édifice à condos locatifs avec service de repas.

Domaine de la Beaucevilloise: le propriétaire se montre rassurant mais réaliste

C'est devant une salle archi comble que le propriétaire et directeur général du Domaine de la Beaucevilloise, Éric Caron, a expliqué hier soir aux locataires de l'endroit, les conséquences de la décertification de l'établissement, qui cessera ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA) pour devenir un édifice à condos locatifs avec service de repas.

Steeven Vachon témoigne des services du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Dans cette entrevue vidéo, Steeven Vachon témoigne pourquoi il fait affaire avec le Groupement forestier Beauce-Sud Inc. (GFBS) pour s'occuper de son lot forestier de 100 acres qu'il possède à Saint-Martin-de-Beauce.

Pomerleau et Canam entreprennent la démantèlement du toit du stade olympique

Le consortium beauceron Pomerleau/Groupe Canam, vient d'entreprendre le démantèlement de la toiture du Stade olympique de Montréal.

Les Industries Bernard & Fils acquièrent Appalaches Nature

Les Industries Bernard et Fils (Bernard), situées à Saint-Victor, ont annoncé, ce lundi 22 juillet, avoir finalisé l'acquisition d'Appalaches Nature de Thetford Mines.

Une cinquantaine d'entrepreneurs beaucerons lance un cri du coeur

Dans une lettre aux lecteurs partagée par l'intermédiaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Nouvelle Beauce (CCINB), une cinquantaine d'entrepreneurs de la région ont lancé un cri d'alarme face aux difficultés actuelles.

Août 2024

Tring-Jonction : Québec remet 2,5 M$ à KSM Inc. pour son projet de voie ferroviaire

En plus de la visite du chantier ferroviaire à Vallée-Jonction, ce mercredi 7 août, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal ont annoncé un soutien de près de 2,5 M$ à l'entreprise KSM inc. située à Tring-Jonction, pour appuyer son projet de voie ferroviaire reliant la mine Carey, au chemin de fer Québec Central.

Un édifice de 60 logements bientôt en construction à Saint-Georges

L’édifice « Le St-Georges » verra le jour en automne 2025 au coin de la 1re avenue et de la 113e rue. Il comptera 60 logements ainsi qu’un niveau commercial.

Une collection de tapis en hommage à la culture autochtone

L’entreprise manufacturière Tapis Venture à Saint-Georges a réalisé récemment une collection spéciale en collaboration avec des artistes autochtones.

Acériculture et génétique: la Beauce à l’avant-garde avec l’héritage de Marcel Faucher

La Beauce pourrait bientôt se retrouver à l’avant-garde de l’acériculture grâce à un projet novateur, qui marie la science et la tradition.

Septembre 2024

La Chapelle Fraser de Beauceville a fermé ses portes

La Chapelle Fraser de Beauceville a fermé ses portes « en raison de circonstances imprévues », et ce, de façon inattendue pour les spectateurs qui avaient déjà des billets pour l’automne.

À La Guadeloupe, l'Épicierie Kios réinvente l’accès aux produits locaux

La Municipalité de La Guadeloupe a accueilli, vendredi 30 août dernier, une épicerie d’un nouveau genre avec l’Épicerie Kios. Loin d’un modèle traditionnel, cette dernière propose un système de casiers automatisés accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7.

Trois nouvelles tours cellulaires seront installées en Beauce

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud ont simultanément annoncé, ce lundi 9 septembre, l’implantation de nouvelles tours cellulaires, du fournisseur Telus, dans leur circonscription respective.

BID Group devient Comact

Le consortium BID Group, une entreprise d'équipements et d'installations de production complètes pour la transformation du bois, vient d'annoncer qu'elle opérera maintenant sous la nouvelle identité de Comact.

Les Tissus du Québec tirent leur dernier fil à Saint-Georges

L’aventure des Tissus du Québec à Saint-Georges se terminera à la fin du mois, après 50 ans d'existence, en raison de problèmes de main-d'œuvre et de manque de rentabilité.

Le Groupement forestier de Beauce Inc. est né

C'est maintenant chose faite, le Groupement forestier Beauce-Sud et celui de Chaudière ne forment plus qu'une seule entité, qui opérera dorénavant sous le nom de Groupement forestier de Beauce Inc.

La Beauce accueillera bientôt huit nouvelles bornes de recharge rapide

L'entreprise Filgo, dont le siège social est situé à Sainte-Marie, a confirmé à EnBeauce.com que les huit bornes électriques rapides publiques sont en cours de déploiement dans la région.

Octobre 2024

À 23 ans, un Beauceron lance sa propre gamme d’équipements de golf

Après avoir lancé son académie de golf en février dernier, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin de Saint-Benoît-Labre, Tommy Hazen, 23 ans, dévoile un nouveau projet : Strikker Golf.

La main-d’œuvre étrangère est cruciale pour la Beauce

La Table stratégique en immigration de la Beauce sonne l’alarme sur les impacts des nouvelles mesures en immigration, adoptées cette année par Ottawa et Québec, qui risquent d'aggraver les défis déjà pressants en la matière, pour de nombreuses entreprises beauceronnes.

Norea Capital acquiert plus de 40% de Beaubois

Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, vient de se porter acquéreur de plus de 40 % des actions de l’entreprise beauceronne Beaubois.

Ouverture officielle de Chocolats Favoris à Saint-Georges

La chocolaterie-glacerie-confiserie Chocolats Favoris a inauguré aujourd'hui un nouveau comptoir au 14725, du boulevard Lacroix à Saint-Georges, qui comprendra un service au volant (en opération dès décembre), ce qui constitue une première pour la bannière.

Boutique et resto «mielleux» à Notre-Dame-des-Pins

Un nouvel établissement a ouvert ses portes aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins, qui fait double emploi d'un produit alimentaire bien apprécié: le miel.

Menuiserox fait l'acquisition de CG Hardwood Molding

L'entreprise Menuiserox, de Beauceville, vient de faire l'acquisition de l’entreprise CG Hardwood Molding, de Saint-Georges.

Vallée Auto St-Georges deviendra Beauce Volkswagen dans un nouveau bâtiment

Les travaux de construction de la nouvelle concession automobile de Vallée Auto St-Georges ont officiellement débuté ce mercredi, avec la cérémonie de la première pelletée de terre.

Novembre 2024

Classement des grandes entreprises au Québec: Pomerleau est la première en Beauce

La compilation 2024 du classement des 300 plus grandes entreprises au Québec, que vient de publier le magazine Les Affaires, révèle que le groupe Pomerleau est la plus importante dans la région de la Beauce.

La Beauce face aux nouvelles mesures d’immigration : un impact économique redouté

Les récentes annonces du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec sur les restrictions concernant les travailleurs étrangers temporaires et les programmes d’immigration suscitent des préoccupations majeures dans la région de la Beauce.

Place Royale à Beauceville: c'est parti!

Les premiers coups de pelle ont été donnés pour la construction de la Place Royale à Beauceville.

Bianca Dupuis : un parcours atypique et inspirant à la tête d’Abritek

Lors du Souper des jeunes gens d’affaires organisé par le Conseil économique de Beauce ce jeudi 21 novembre, Bianca Dupuis, directrice générale d’Abritek, a captivé l’audience avec une conférence inspirante sur son parcours professionnel.

Duvaltex est sorti de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers

Après onze mois de restructuration financière, l'entreprise beauceronne de textiles Duvaltex vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, sa sortie de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches présentent leurs mini-entreprises

Au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, les étudiants en technique de comptabilité et gestion vivent actuellement une expérience unique d'entreprenariat grâce au cours Démarrage d’entreprises. Ce dernier leur permet de créer et gérer des mini-entreprises pendant leur dernière année d’études.

La fin de Postes Canada est-elle proche ?

La population a-t-elle encore besoin de Postes Canada ? L'entreprise peut-elle survivre à des pertes financières record, comme les 748 millions de dollars enregistrés en 2023 ? Le service postal canadien se trouve-t-il à un tournant historique où il devra réinventer son modèle économique pour continuer à exister ?

Des canettes qui font la différence: le projet des frères Blais

Les frères Pascal et Jérôme Blais, originaires de Saint-Théophile, sont les cofondateurs des barils Consigne-dons que vous avez peut-être vus apparaître récemment dans les dépanneurs de la région.

Décembre 2024

Tapis Venture récompensée pour sa collection en hommage à la culture autochtone

La collection The Four Sacred Medicines créée par Tapis Venture en collaboration avec Ela Hultsi, BGIS et quatre artistes autochtones a reçu le prix Leadership dans la diversité, l’équité et l’inclusion lors de la 13e édition des Remmy Awards.

Protection des érables en forêt publique: les producteurs acéricoles dénoncent le laxisme de Québec

Pour dénoncer le «manque de leadership» du gouvernement du Québec à protéger les érables qui se trouvent en forêt publique, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont posé un geste symbolique cette semaine, en modifiant l'emblématique illustration de la traditionnelle canne de sirop d’érable, pour y montrer une érablière complètement dévastée par des coupes forestières intensives.

Ashton débarque à Sainte-Marie : modernité, tradition et fraîcheur au rendez-vous

Depuis ce lundi 2 décembre, les amateurs de restauration rapide authentique peuvent se réjouir : la 24e succursale de la chaîne Ashton a officiellement ouvert ses portes au 740, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.