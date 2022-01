La scène politique: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Le monde politique, c'est toujours d'actualité. Les camps sont de plus en plus divisés au sein de la population et dans les partis mêmes. Mais c'est aussi plus que des formations et députés.

Voici ce qui s'est passé en la matière dans la région de janvier à juin.

JANVIER

Plus de 205 M$ investis dans Beauce-Sud depuis deux ans, rappelle Samuel Poulin

L'annonce du prolongement de 7,5 km de l’autoroute 73 et la construction, dès 2021, du Complexe multisport à Saint-Georges sont parmi les réalisations dont le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, avoue être le plus fier.

COVID-19: la solution est individuelle, estime le maire Claude Morin

La solution pour casser la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 réside dans la responsabilisation individuelle, estime le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Des appels de Richard Lehoux aux aînés du comté pour briser l'isolement

Depuis quelques jours, avec la coopération de différentes résidences de la Beauce, le député fédéral, Richard Lehoux, a pris son téléphone et commencé à appeler des aînés installés dans ces établissements, pour jaser avec eux et briser l’isolement en cette période de pandémie.

FÉVRIER

Richard Lehoux devient Ministre associé en développement économique rural du Cabinet fantôme conservateur

Au lendemain de sa confirmation comme porte-couleurs du Parti conservateur en Beauce pour les prochaines élections, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, devient aujourd’hui Ministre associé du Cabinet fantôme conservateur, responsable du Développement économique rural.

Plus de 37 000$ pour le développement d'activités pour les aînés dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé vendredi qu'un financement de 37 258 $ a été accordé à trois organisations de la circonscription de Beauce-Nord pour la réalisation d’activités destinées aux aînés.

MARS

Parti Québécois: un nouvel exécutif pour la circonscription de Beauce-Nord

L’assemblée locale du Parti Québécois de la circonscription de Beauce-Nord s’est rassemblée virtuellement ce dimanche à Sainte-Marie. Outre l’élection de l’exécutif local, l’assemblée générale annuelle a permis de faire le bilan de la dernière année et de présenter le Projet national, dévoilé au conseil national de novembre 2020.

Charte des régions du PLQ: une trentaine de participants à la consultation

Une trentaine de citoyens, d’élus ainsi que de représentants de divers organismes et organisations de Chaudière-Appalaches ont participé hier à la consultation virtuelle de la Charte des régions que veut proposer le Parti libéral du Québec.

Le coup d’envoi est donné pour la construction d'un nouveau pavillon à la Zec Jaro

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a récemment donné le coup d’envoi pour la construction du tout nouveau pavillon d’accueil de la Zec Jaro à Saint-Théophile.

La Beauce sous haute surveillance, annonce François Legault

Alors que la situation semble vouloir se stabiliser à Montréal, la hausse importante de cas d’infection dans cinq autres régions de la province préoccupe grandement le premier ministre du Québec, François Legault.

AVRIL

Les mesures sanitaires d'urgence s'étendent à la Beauce

Le Ministère de la santé et des services sociaux a annoncé dimanche après-midi par communiqué que des nouvelles mesures spéciales d'urgence seront en vigueur en Beauce, dans les Etchemins et dans Bellechasse à partir de lundi.

Vingt nouveaux projets communautaires en Beauce pour soutenir les aînés

Au nom de la ministre des Aînés du Canada, Deb Schulte, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé aujourd'hui un investissement de 326 286 $ pour vingt projets communautaires dans la circonscription.

COVID-19: ouverture d'une clinique de dépistage à Saint-Georges

Devant l'urgence de la situation et compte tenu des demandes répétées pour que cela se fasse, une 3e clinique de dépistage à la COVID-19 ouvrira ses portes en Beauce la semaine prochaine.

Yvon Thibodeau quitte la barque du PPC et largue Maxime Bernier

Un des membres-fondateurs du Parti populaire du Canada (PPC) et secrétaire actuel du parti en Beauce, Yvon Thibodeau, vient de laisser l'organisation politique, dont le chef est l’ex-député fédéral de Beauce, Maxime Bernier.

COVID-19: le message ne passe plus, dit le maire Claude Morin

« Le message [sur la COVID-19] ne passe plus. Je me considère comme quelqu'un de politisé et informé et souvent, après les annonces de Legault, je suis perdu, il y a trop d'informations qu'il faut digérer dans un temps record. Je pense que le gouvernement doit revoir sa stratégie de communication. ».

Près de 223 M$ pour lutter contre la violence faite aux femmes

Suite aux recommandations du Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, Québec annonce un investissement de près de 23 millions de dollars sur cinq ans afin de mettre en place des mesures prioritaires pour prévenir la violence conjugale et les féminicides ainsi que pour assurer de manière concrète et efficace la sécurité des victimes.

MAI

Démission de la ministre Marie-Ève Proulx

La ministre Marie-Eve Proulx, déléguée au Développement économique régional et responsable de la région de la Chaudière-Appalaches ainsi que du Bas-Saint-Laurent, aurait démissionné de ses fonctions, rapporte le quotidien Le Soleil ainsi que Radio-Canada.

Investissements de près de 240 000 $ pour trois projets de sentiers dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord Luc Provençal, a annoncé des investissements de plus de 240 000 $ pour trois projets dans Beauce-Nord.

Une première dose de vaccin pour le député Samuel Poulin

Après avoir reçu sa toute première dose de vaccin contre la COVID-19, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a lancé un appel aux jeunes de la région, et d'ailleurs aussi, de se prêter à l'exercice d'immunisation.

Jonathan V. Bolduc demande au gouvernement de ne pas oublier la Beauce

Le maire de Saint-Victor et préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc, ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas fait mention de la Beauce lors de la présentation du plan de déconfinement hier soir.

Le député Luc Provençal atteint de la COVID-19

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, vient d'annoncer qu'il avait été diagnostiqué positif à la COVID-19.

Maxime Bernier prépare ses troupes à un scrutin automnal

Comme les organisations des autres partis au pays, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, prépare ses instances pour un possible déclenchement d'élections générales cet automne sur la scène fédérale.

JUIN

Des maires manitobains ne veulent pas de Maxime Bernier chez eux

Des maires, membres de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), dénoncent la série de rassemblements organisés par le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, sur leur territoire, qui débute à partir d’aujourd’hui.

Maxime Bernier arrêté au Manitoba

Comme il l'avait lui-même prévu dans un message à ses membres, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a été arrêté aujourd'hui par des agents de la GRC dans le cadre de la tournée anti-confinement qu'il a entreprise au Manitoba.

François Legault et Samuel Poulin présentent le Plan d'action jeunesse 2021-2024

C’est avec le sourire que le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de son adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action jeunesse 2021-2024.

Le vaccin m'a évité l'hospitalisation, assure le député Luc Provençal

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, assure que le fait d'avoir reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, lui a évité de se retrouver parmi les patients qui doivent être traités à l'hôpital pour combattre le virus.