La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir certains articles qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 16 septembre

Au Bercail: plus de 300 personnes à la conférence de Francine Ruel

Le Bercail organisait une conférence de Francine Ruel, personnalité du milieu culturel québécois, au Georgesville, ce jeudi 14 septembre.

Tout type d'immigration est importante, disent la majorité des répondants

Quarante-quatre pour cent des répondants au sondage-maison d'EnBeauce.com, mis en ligne cette semaine, ne croient pas que les politiques migratoires au Québec et au Canada devraient prioriser un type d'immigration plutôt qu'un autre.

Une soirée renversante au skatepark de Saint-Georges

Une démonstration et une compétition amicale de skate board ont été présentées ce vendredi soir au skatepark de Saint-Georges.

Dimanche 17 septembre

Connaissez-vous l'ile aux Chèvres?

Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, mais vous ignorez où précisément elle est située. Il y avait autrefois plusieurs iles à Saint-Georges, que les premiers explorateurs ou arpenteurs ont affublées de noms très évocateurs.

Mégane Turcotte sort son premier livre, un récit autobiographique

Après trois années d'écriture, la Georgienne Mégane Turcotte, âgée de 27 ans, publiera son premier livre Amour mortel le 6 octobre prochain.

Retour en images sur le 2e Super gala de boxe Dan Express

La deuxième édition du Super Gala de Boxe DAN EXPRESS a eu lieu hier soir au Stade OTJ municipale de Saint-Zacharie.

Lundi 18 septembre

Dek hockey: une fin de saison historique à Saint-Georges

La fin de saison de la ligue adulte du dek hockey se déroulait les deux dernières fin de semaine à Saint-Georges et a accueilli plus de 260 équipes.

Défi Rabaska Pomerleau: une centaine de rameurs par un temps frisquet et venteux!

Le temps frisquet et venteux de samedi dernier n'a pas empêché une centaine de rameurs de prendre part au Défi Rabaska Pomerleau 2023, qui s'est déroulé aux abords du Parc Veilleux à Saint-Georges.

Mardi 19 septembre

Un Georgien à la tête du Régiment de la Chaudière

C'est le lieutenant-colonel Bruno Gilbert, un natif de Saint-Georges, qui est devenu le 27e commandant du Régiment de la Chaudière.

À l'orée du bois: le groupe Espérance et cancer présente son Calendrier de l’Espoir 2024

Le Calendrier de l'Espoir 2024, présenté par le groupe Espérance et cancer, a été dévoilé ce matin en présence de plusieurs participants et de la photographe, Marie-Claude Therrien.

Montée des eaux de la Chaudière

Les pluies importantes, qui tombent depuis hier soir sur la région, ont provoqué une montée des eaux importantes de la rivière Chaudière.

Un jeu-test pour évaluer la vision centrale des petits et des grands

Un Beaucevillois travaille depuis plusieurs années à developper un jeu qui permettra de tester chez les jeunes enfants l'état de leur vision centrale.

Mercredi 20 septembre

Des pompiers de la région au Défi Gratte-Ciel

Cinq pompiers de la région participeront le 30 septembre au 26e Défi Gratte-Ciel, une épreuve physique qui consiste à gravir les 595 marches de la tour de la Cité de l’énergie à Shawinigan.

Un premier album pour l'auteur-compositeur-interprète Michel Roy

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Roy, vient de respecter la promesse qu'il s'était faite il y a bien des années de produire un jour son album de compositions originales.

Le Salon des Vins et Spiritueux de retour à Saint-Georges

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges se tiendra le 19 novembre prochain, à l'Hôtel du Georgesville. Conférences et dégustations seront au programme.

Le poste de la Sûreté du Québec de Saint-Joseph doit déménager

Le poste de la Sûreté du Québec (SQ) situé au 1 115 avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce déménagera prochainement en raison « d'une situation préoccupante ».

Le maire de Saint-Alfred victime de méfaits et d'insultes

Vilipendé et insulté sur la place publique depuis plusieurs semaines en rapport avec des dossiers municipaux, le maire de Saint-Alfred, Jean-Roch Veilleux, a même été victime récemment d'un méfait à sa résidence.

Jeudi 21 septembre

Phil Lauzon et The Vinyls à l'affiche de Beauce Brasse

L'événement Beauce Brasse se tiendra ce vendredi 22 et samedi 23 septembre, à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges. Au total, plus de 25 exposants seront présents pour montrer et faire déguster leurs produits.

Du théâtre en Roumanie pour la troupe de l'EJM

Douze élèves de la troupe du théâtre Sous la chapelle, de l'École Jésus-Marie de Beauceville, s'envoleront prochainement pour la Roumanie, afin de participer au 36e Festival de théâtre francophone de la ville d'Arad.

Marco Rodrigue sans avocat: la cour n'attendra pas indéfiniment

De retour en cour aujourd'hui pour une énième comparution sans avocat, Marco Rodrigue teste la patience des juges qui commencent à lui reprocher d'étirer les procédures judiciaires.

Erwan Tatel: une vie de soccer

Depuis qu'il a commencé le soccer à l'âge de 13 ans, Erwan Tatel n'a jamais cessé de pratiquer ce sport pour lequel il a développé une véritable passion.

Vendredi 22 septembre

Près de 2 M$ pour la réfection de l'hôtel de ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Une somme de 1 983 800 $ a été accordée à Saint-Joseph-de-Beauce pour la rénovation de l'hôtel de ville, selon ce qui a été annoncé par Luc Provençal, député de Beauce-Nord, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Le Cool FM entame sa pré-saison ce soir à Jonquière

L'été est officiellement terminé et l'équipe du Cool FM de Saint-Georges continue sa préparation en vue de la défense de son titre de la Ligue nord-américaine de hockey avec le début des matchs de pré-saison.

Route 204 à Saint-Martin: la phase 1 des travaux tire à sa fin

La première phase des travaux pour la réfection de la route 204 à Saint-Martin est presque terminée: il ne reste que quelques ajustements à faire par l'entrepreneur, Giroux & Lessard Ltée.

Soccer: YoSports développe les talents de demain en Beauce

Erwan Tatel est un jeune homme passionné de soccer, qui tente de développer la filière canadienne de l'agence de scouting YoSports Advisor.