La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 15 juin

Josh Burnett vainqueur au sommet du mont Mégantic

Le Néo-Zélandais Josh Burnett de l’équipe MitoQ a remporté au sommet du mont Mégantic l’étape reine du 36eTour de Beauce, endossant du même coup le maillot jaune de meneur. Burnett, 23 ans, mérite ainsi la plus belle victoire de sa saison, 26 secondes devant l’Américain Ian Lopez (Aevolo).

Collision mortelle à Frampton

Le conducteur d'une camionnette impliquée dans une collision, survenue hier en fin d'après-midi à Frampton, a succombé à ses blessures.

(En images) Défi Beauceron de Saint-Prosper: plus de 1 600 participants à la ligne de départ

Dame Nature a manifesté ce matin toute sa collaboration au comité organisateur du Défi Beauceron de Saint-Prosper, avec un temps frais et couvert, mais sans pluie, pour la tenue de la 12e présentation de l'événement, avec plus de 1 600 participants.

Dimanche 16 juin

Balado: En tête-à-tête avec Laval Bolduc

Ce natif de Saint-Honoré-de-Shenley célèbre cette année ses 60 ans de sacerdoce, qu'il a toujours et continue d'accomplir en Beauce.

(Vidéo) Plus de 200 fidèles à la procession du Sacré-Coeur

Plus de 200 fidèles ont participé le 7 juin à une procession aux flambeaux, dans les rues de la ville de Saint-Georges, pour souligner la fête du Sacré-Cœur de Jésus.

(Entrevue vidéo) Dulac inc, les meilleures croustilles au monde: le nouveau livre de François Drouin

L'auteur François Drouin vient de lancer son tout dernier ouvrage historique, Dulac inc, les meilleures croustilles au monde, sur cette entreprise qui a démarré à la fin des années 1940 à Sainte-Marie-de-Beauce.

(En images) Josh Burnett est couronné champion du Tour de Beauce

Le Néo-Zélandais Josh Burnett, de la formation MitoQ, est le nouveau champion du Tour de Beauce, qui s'est terminé aujourd'hui, après cinq jours de courses.

Lundi 17 juin

Stéphane Poulin revient derrière le banc

La retraite du vétéran entraîneur, Stéphane Poulin, aura été de bien courte durée puisqu'il vient d'être nommé entraîneur-chef des Bulldogs de Beauce-Centre, de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches.

Saint-Georges : après de nouvelles négociations, la grève continue

Alors que les discussions étaient au point mort depuis de nombreux mois entre le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN), représentant des salariées des loisirs et de la culture, et la Ville de Saint-Georges, une nouvelle journée de négociation s'est tenue ce dimanche 16 juin.

Josée Doyon championne du Glencoe invitational 2024

La golfeuse Josée Doyon, originaire de Saint-Georges, vient tout juste de remporter le Glencoe invitational 2024, un prestigieux tournoi canadien.

(En images) Carrosserie: les élèves du CIMIC présentent leur "dune buggy"

Les quinze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière, ont dévoilé aujourd'hui leurs projets de fabrication d’un dune buggy.

Mardi 18 juin

(En images) Beauce art: les sculpteurs achèvent leur travail

Les artistes à l'oeuvre dans le cadre du dernier Symposium international de la sculpture de Beauce art à Saint-Georges achèvent leur travail.

Escouade Canine : deux jeunes femmes accusées de cruauté animale

Alors que l'enquête concernant les accusations de cruauté animale envers le propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Simon Bédard, est toujours en cours, deux nouvelles personnes ont également été accusées pour les mêmes raisons.

À 10 ans, Arthur Lebel-Rivest réalise un demi-marathon pour le Défi Beauceron

Le jeune Arthur Lebel-Rivest, originaire de Saint-Zacharie, a participé au Défi Beauceron ce samedi 15 juin dans la catégorie du demi-marathon de 21,5 km.

La Ville de Saint-Georges regrette l'arrêt des négociations avec le syndicat

La Ville de Saint-Georges a expliqué, ce mardi 18 juin, par voie de communiqué, regretter la non-entente avec le syndicat des salariées des loisirs et de la culture, malgré une offre bonifiée.

Travaux sur la 9e avenue: la facture grimpera de 250 000$

La facture des travaux majeurs de réfection, qui ont présentement cours sur la 9e avenue à Beauceville, sera plus élevée d'au moins 250 000 $, pour le remplacement d'un ponceau, qui n'était pas prévu dans le devis d'exécution.

Défi Kilimandjaro: près de 7 000 $ amassés par l'équipe de Mélissa Rodrigue

L'équipe des Road Runner, menée par la Beauceronne Mélissa Rodrigue, a été à la hauteur de la situation pour relever le Défi Kilimandjaro, qui s'est déroulé samedi à Québec.

Mercredi 19 juin

Infrastructures d’eau: plus de 6 M$ accordés à trois municipalités de Beauce-Sartigan

Des aides financières, totalisant 6 146 889 $, ont été accordées aux municipalités de Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Côme–Linière et Saint-Honoré-de-Shenley pour le renouvellement d’infrastructures d’eau.

De nouveaux «arbres-mémoires» au Boisé des Anges

Une trentaine d'arbres ont été plantés, samedi, dans le Boisé des Anges, au Parc Rodrigue de Saint-Georges.

Près de 200 élèves réunis dans une vidéo pour marquer la fin de leur secondaire

Quelque 191 élèves de cinquième secondaire, de sept écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ont été réunis pour créer une vidéo amateure, en vue de célébrer la fin du parcours secondaire de 1 283 finissantes et finissants.

Marie-Philip Poulin devient Chevalière de l'Ordre national du Québec

La Beaucevilloise et capitaine de l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, a reçu aujourd'hui, l’insigne de Chevalière de l’Ordre national du Québec.

Jeudi 20 juin

Le premier CPE préfabriqué sera installé en Beauce

Dans le but d’offrir plus rapidement des places en services de garde à 9,10 $ par jour, le gouvernement du Québec entreprend maintenant la première phase d’un projet visant la construction de centres de la petite enfance (CPE) préfabriqués.

(Entrevue vidéo) L'amour est dans le pré: Anthony se confie sur ses attentes

Établi à Saint-Elzéar, Anthony se trouve parmi les candidats de la 13e saison de L'amour est dans le pré.

Vendredi 21 juin

Le CLSC comme alternative à l'urgence

Dans le cadre de sa tournée des CLSC au Québec, la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire au ministre de la Santé et des Services sociaux, Shirley Dorismond, s'est arrêtée à Saint-Georges, jeudi, pour mettre en relief la prestation des services offerts par ces centres, comme alternative à l'urgence.

Café du Mille-Lieux: la campagne de financement rapporte près de 72 000$

Le CJE Beauce-Sud vient d’annoncer par voie de communiqué de presse, que la campagne de financement participatif du Café du Mille-Lieux, son projet d'économie sociale d'envergure dont les retombées profiteront à l'ensemble de la communauté beauceronne, a été atteint et même dépassé.

Un don de 21 400 $ aux Amputés de guerre

La Journée festive, qui s'est tenue le samedi 15 juin, dans le parc industriel du secteur Ouest à Saint-Georges, aura permis de récolter une somme de 21 400 $, au profit des Amputés de guerre.

(Entrevue vidéo) Maladies incurables: des «champignons magiques» pour réduire la détresse existentielle

À compter de cet automne, le Georgien François Provost sera greffé à un projet du Centre de recherche du CHU de Québec, portant sur l'acception sociale de l'utilisation de la psilocybine dans un contexte de soins palliatifs et de fin de vie.