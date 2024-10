La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 28 septembre

Le Club de ski Beauce lance une campagne de sociofinancement

Le Club de ski Beauce de Vallée-Jonction a lancé une campagne de sociofinancement « À fond les canons ! » afin de financer l’amélioration de son canon à neige.

Une «Journée P magique» pour le Parrainage Jeunesse

À l’occasion de la Journée québécoise du parrainage civique, le Parrainage Jeunesse organisait une fête familiale ce samedi au verger Les Roy de la Pomme.

Dimanche 29 septembre

Une soirée retrouvailles des Pissenlits sous le signe de l'humour

La soirée de retrouvailles des Pissenlits organisée au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ce samedi a réuni de nombreux adeptes de l'improvisation.

Importante cérémonie pour le Régiment de la Chaudière

Le maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin, a accordé le droit de cité au Régiment de la Chaudière lors d'une cérémonie tenue ce dimanche.

Soccer: deux cousins beaucevillois à la conquête de leur rêve commun

Édouard-Jacob Boutin-Turmel et Noah Thibodeau-Boutin sont deux cousins qui rêvent de devenir joueur de soccer professionnel. L’an prochain, ils auront la chance de vivre une première expérience européenne.

Lundi 30 septembre

Marie-Josée Therrien est la nouvelle mairesse de Saint-Alfred

Marie-Josée Therrien a remporté l'élection partielle au poste de mairesse de la Municipalité de Saint-Alfred, à la suite du scrutin qui s'est tenu hier.

Un «chevreuil-pie» photographié à Saint-Ludger

Un spéciment rare de cerf de Virginie, à la robe de couleur dépigmentée, a été photographié vendredi dernier à Saint-Ludger.

La Beauce accueillera bientôt huit nouvelles bornes de recharge rapide

L'entreprise Filgo, dont le siège social est situé à Sainte-Marie, a confirmé à EnBeauce.com que les huit bornes électriques rapides publiques sont en cours de déploiement dans la région.

Une nouvelle cour à l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Les responsables de l’école Arc-en-Ciel, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, ont inauguré vendredi la nouvelle cour de jeux de l'établissement.

Mardi 1 octobre

Une visite au club FADOQ de Saint-Georges

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, qui est célébrée en ce 1er octobre, EnBeauce.com vous propose une entrevue vidéo avec Gaétan Pouliot et Neil Mathieu, respectivement président et vice-président du club FADOQ Saint-Georges.

Arnaques sur Facebook : ces faux services de nettoyage qui ciblent les résidents de la Beauce

De plus en plus de publications suspectes apparaissent sur les pages locales de Facebook, notamment sur les groupes de type « Spotted : Saint-Georges-de-Beauce », ou dans d'autres municipalités de la région.

Un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale en Beauce

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont procédé aujourd'hui au lancement du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans le district judiciaire de Beauce, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une Etcheminoise en plein coeur de l'ouragan Helene

Une jeune femme native de Sainte-Sabine, mais qui habite maintenant la Floride, est sortie saine et sauve, avec sa petite famille, de l'ouragan Helene, qui a frappé le Sud des États-Unis la semaine dernière.

Mercredi 2 octobre

Balado: En tête-à-tête avec Nicole Jacques

Toujours impliquée dans le milieu communautaire, principalement caritatif, notamment à la direction de la banque alimentaire Moisson Beauce pendant plusieurs années, notre invitée a fait le saut en politique municipale.

Un lot de 50 000 $ pour Valérie Lapierre

Une résidente de Chaudière-Appalaches, Valérie Lapierre, a remporté un lot de 50 000 $ grâce au jeu « Le numéro gagne tout! », alors qu'elle s'apprêtait à partir en vacances.

Environek agrandit ses installations

L'entreprise d'économie sociale, Environek, spécialisée dans la récupération, le tri et la transformation en granules des différentes tubulures d’érablière, procèdera à un agrandissement de son usine de transformation à Saint-Malachie.

Le Domaine Taschereau - Parc nature accueille sa première directrice générale

La Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau a annoncé, ce mercredi 2 octobre, l’arrivée de Fabienne Perreault en tant que directrice générale du Parc.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches doit rétablir son équilibre budgétaire

Les coûts engendrés par le recours à de la main d'oeuvre d'agences privées, la hausse importante des heures supplémentaires ainsi que le dépassement dans le nombre d'heures travaillées expliquent principalement les déficits budgétaires des deux derniers exercices financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Jeudi 3 octobre

Grève des loisirs à Saint-Georges : une nouvelle négociation et puis s'en va....

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce jeudi 3 octobre, son intention de recourir à l’arbitrage pour résoudre le conflit de travail en cours avec le syndicat des employés du Service des loisirs et de la culture.

Une levée de fonds en mémoire de maman Brigitte

Dans le but d’honorer d'une manière significative la mémoire de sa mère Brigitte, qui a mis fin à ses jours voilà 21 ans, Claude Giguère courra un demi-marathon, ce dimanche 6 octobre à Québec, tout en lançant une levée de fonds afin de soutenir le CEPS Beauce-Etchemins.

Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du poste de la SQ

Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges.

Vendredi 4 octobre

Saint-Georges veut se décharger de ses responsabilités, estime le syndicat

Au lendemain d’une rencontre avec le conciliateur en chef du ministère du Travail, force est de constater que les négociations entre la Ville de Saint-Georges, et ses travailleurs en grève au services des loisirs et de la culture, sont toujours dans une impasse, évaluent les représentants syndicaux.

Nathan Loignon, pianiste autodidacte, sur la scène de «Quel talent»

Pianiste autodidacte, Nathan Loignon présentera l’une de ses compositions dans l’émission Quel talent, dont l’audition sera diffusée ce lundi 7 octobre à 19 h 30 sur Noovo.

Tas de bois en feu à Saint-Georges: intervention maitrisée par les pompiers

Le feu qui a pris dans un gros tas de bois cet après-midi à Saint-Georges, a été maitrisé par les pompiers qui sont sur le point de quitter les lieux.

Le rituel funéraire doit s'effectuer dans la dignité, le respect et le professionnalisme — Geneviève Veilleux

L'importance que le rituel funéraire, qui suit le décès d'une personne, s'effectue dans la dignité, le respect et le professionnalisme, est la mission incontournable de tout bon thanatologue qui se respecte.