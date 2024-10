La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 5 octobre



Veronica Belam : une artiste beauceronne au prestigieux Square Foot Show

Véronique Bégin Lamontagne, connue sous le nom d’artiste Veronica Belam, est une artiste visuelle de Saint-Georges qui a récemment été sélectionnée pour participer au Square Foot Show, un événement international qui se déroulera virtuellement les 10 et 11 octobre.

Dimanche 6 octobre



Simon Leblanc remporte le marathon de Québec pour la deuxième année consécutive

Le Beauceron Simon Leblanc continue de performer dans sa discipline, en allant chercher la première place au marathon Beneva de Québec ce dimanche 6 octobre, la deuxième de sa carrière après sa victoire lors de l'édition 2023.



Le Groupe Matra inaugure la nouvelle patinoire du Complexe Sportif de Saint-Martin

Le Groupe Matra a célébré l’inauguration de la nouvelle patinoire du Complexe Sportif Matra de Saint-Martin, ce samedi 5 octobre.



Éric Maheu, 30 ans de musique et un amour intact pour la Beauce

Le bassiste du groupe de rock québécois Kaïn, Éric Maheu, sera de retour en Beauce, le vendredi 18 octobre, lors d'un concert à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Lundi 7 octobre



À 23 ans, un Beauceron lance sa propre gamme d’équipements de golf

Après avoir lancé son académie de golf en février dernier, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin de Saint-Benoît-Labre, Tommy Hazen, 23 ans, dévoile un nouveau projet : Strikker Golf.



La main-d’œuvre étrangère est cruciale pour la Beauce

La Table stratégique en immigration de la Beauce sonne l’alarme sur les impacts des nouvelles mesures en immigration, adoptées cette année par Ottawa et Québec, qui risquent d'aggraver les défis déjà pressants en la matière, pour de nombreuses entreprises beauceronnes.



La première Journée nationale de l'érable au Québec sera le 20 octobre

La toute première Journée nationale de l’érable sera célébrée le dimanche 20 octobre partout au Québec et pour l’occasion, les citoyens sont invités à se procurer des produits d’érables.



Antony Auclair est le nouvel héros d'une bande dessinée

L'ex-joueur de football professionnel de Notre-Dame-des-Pins, Antony Auclair, est le nouvel héros de la toute dernière bande dessinée de l'organisme Sport'Aide.



La passerelle de la rivière Famine rétablit le lien entre le Québec et les États-Unis

Les clubs de motoneige de Beauce-Sud et de Beauceville ont procédé ce lundi à l'inauguration de la toute nouvelle passerelle de la Rivière Famine.

Mardi 8 octobre



Les grévistes des scieries adoptent l’entente de principe

Vendredi dernier, les quelque 200 membres du Syndicat des travailleurs de scieries et du Syndicat des travailleurs des produits forestiers D.G.(CSN) se sont prononcés en faveur des ententes de principes recommandées par le conciliateur nommé par le ministère du Travail.



Galerie 1 : les couleurs d'automne à travers vos yeux

Depuis la semaine dernière, EnBeauce.com a lancé un appel photo à ses lecteurs afin de profiter des couleurs que la nature nous offre en cette belle saison.



Norea Capital acquiert plus de 40% de Beaubois

Le gestionnaire de placement privé, Norea Capital, vient de se porter acquéreur de plus de 40 % des actions de l’entreprise beauceronne Beaubois.



Le retour de l'arbre magique pour un Noël magique à Beauceville

Éteint depuis plusieurs années, l’Arbre magique de Beauceville reprend vie grâce à Claude Veilleux, sa fille et le Comité d’aide de Beauceville (CAB).



Éliza Guay-Tanguay Konger s'apprête à fuir l'ouragan Milton

Au moment d'écrire ces lignes, la Sabinoise Éliza Guay-Tanguay Konger s'apprête à évacuer son lieu de résidence en Floride, à l'approche de l'ouragan Milton, qui frappera cet état du Sud-Américain, au cours des prochaines heures.



Best Buy Express s'installe au Carrefour Saint-Georges

L’enseigne d’électronique Best Buy ouvrira un Best Buy Express au Carrefour Saint-Georges d’ici la fin du mois d’octobre, suite à la signature d'un partenariat, le 26 juin dernier, entre Best Buy Canada et Bell Canada.



Kéven Breton parmi les 15 nommés de Mammouth

Le Beauceron Kéven Breton compte parmi les 15 personnalités en nomination pour la soirée Mammouth, qui sera diffusée le 6 décembre à Télé-Québec.



Prestation de Nathan Loignon: une explosion d'émotions pour tous

Christian Loignon a vécu une explosion d'émotions lorsque son fils Nathan, jeune pianiste prodige, a ébloui le jury de l’émission Quel talent, diffusé ce lundi soir sur Noovo.

Mercredi 9 octobre



Balado: En tête-à-tête avec Cathy Fecteau et Emilie Vachon

Cathy Fecteau, du Bercail, et Emilie Vachon, de l'Accueil inconditionnel, sont deux intervenantes de première ligne concernant l'itinérance en Beauce.



Grève des loisirs à Saint-Georges: le conflit s'enfonce davantage

Ce n'est pas demain la veille que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges, et ses travailleurs syndiqués du Service des loisirs et de la culture, va se régler avec le ping-pong procédurier dans lequel les deux parties sont engagées.



La Maison des jeunes est un lieu essentiel pour les ados

La Maison des jeunes (MDJ) Beauce-Sartigan a officiellement rouvert ses portes aux adolescents de la région, et ce, pour leur plus grand plaisir.



Courses de baril: Océane Veilleux remporte le championnat 2024 des recrues

La Beauceronne Océane Veilleux vient de remporter le championnat 2024 des concurrentes recrues, dans les épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international.



Jean-Louis Rodrigue : le bûcheron qui sculpte des géants à Saint-Côme-Linière

En circulant sur le rang Saint-Joseph de Saint-Côme-Linière, il est difficile de ne pas apercevoir les oeuvres en bois de Jean-Louis Rodrigue, un bûcheron à la retraite, qui a des idées plein la tête.

Jeudi 10 octobre



Santé mentale: la SQ et les travailleuses sociales unissent leur force en Beauce

Le 10 octobre de chaque année marque la Journée mondiale de la santé mentale. Pour l’occasion, EnBeauce.com s’est penché sur les interventions menées par la Sûreté du Québec concernant la santé mentale.



Joshua Roy débutera la saison avec le Rocket de Laval

Les Canadiens de Montréal ont finalisé leur alignement en cédant Joshua Roy au Rocket de Laval pour le début de la saison 2024-2025.



Grand Défi Pierre Lavoie: Énergie Rose remet 16 710$ à l'école Notre-Dame-du-Rosaire

Quatre des six membres de l’équipe Énergie Rose sont allés remettre un chèque de 16 710$ à l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoit-Labre ce jeudi après-midi.



Pluies diluviennes de juillet: les problèmes souterrains font surface

En plus d'avoir causé des dégâts un peu partout sur le territoire de Beauceville, les pluies intenses du 6 et du 13 juillet ont permis de révéler des problèmes très importants à la canalisation souterraine de la municipalité.



Malgré les besoins constants, l'avenir de l'ADOberge est incertain

La maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges est un environnement crucial pour les jeunes. Pourtant, elle pourrait bien fermer ses portes bientôt.

Vendredi 11 octobre



Galerie 2 : les couleurs d'automne à travers vos yeux

Depuis la semaine dernière, EnBeauce.com a lancé un appel photo à ses lecteurs afin de profiter des couleurs que la nature nous offre en cette belle saison.