Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de mai.

Jeudi 1er mai

Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt en Beauce

Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux feront un arrêt à l'église Saint-Georges, du 15 au 17 mai.

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins célèbre ses bénévoles

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins a souligné, ce lundi 28 avril, l’engagement précieux de ses bénévoles en organisant l’événement « Le pont du cœur » à la salle L’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges.

Vendredi 2 mai

Une édition musclée du Super Gala de Boxe attendue à Saint-Georges

Les amateurs de boxe auront rendez-vous au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le vendredi 23 mai dès 19 h, pour la quatrième édition du Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford, un événement qui promet une soirée haute en émotions.

Gina Cloutier se lance dans la course à la mairie de Frampton

Gina Cloutier, conseillère municipale en poste depuis 2021, a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Frampton en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Stéphanie Dubois-Lemieux et Océane Lambert récompensées par Alliance Sport-Études

Deux étudiantes-athlètes natives de la Beauce, Stéphanie Dubois-Lemieux et Océane Lambert ont été récompensées lors de la soirée du 40e anniversaire d'Alliance Sport-Études.

Samedi 3 mai

Plan de retrait des producteurs de porc: «un non-sens» dénonce duBreton

Le producteur et transformateur de porc biologique, élevé sans cage et sans antibiotique, duBreton, a dénoncé «les impacts injustifiés et contre-productifs» du plan de retrait des producteurs de porc, annoncé par les Éleveurs de porcs du Québec (EPQ).

Dimanche 4 mai

Familles d’enfants malades: l’histoire de Léo de Saint-Ludger

Avoir accès à des soins de santé spécifiques pour un enfant malade ou blessé peut être complexe dans des régions comme la Beauce.

Plus de 130 convives à la soirée caritative «Lueur»

Plus de 130 personnes ont participé à la deuxième édition de la soirée caritative Lueur, qui s'est déroulée ce samedi soir au Club de golf de Beauceville.

Lundi 5 mai

Saint-Prosper rend hommage à cinq bénévoles

«Le bénévolat, c'est valorisant», a lancé le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, dans son mot d'ouverture de la cérémonie de reconnaissance de cinq citoyens, qui a eu lieu hier après-midi au Centre récréatif Desjardins.

Mardi 6 mai

Beauceville a terminé son année financière avec un surplus de 1,3 M$

La Ville de Beauceville a terminé son année financière au 31 décembre 2024, avec un surplus de 1 319 686 $.

Sept Beaucerons bien fiers de leur saison avec les Chevaliers de Lévis

L'équipe de hockey M18 AAA, les Chevaliers de Lévis, dont sept joueurs proviennent de la Beauce, ont tenu une conférence de presse, ce midi, à La Cage Brasserie Sportive de Lévis, afin de faire le bilan de la dernière saison qui a été qualifiée par l'organisation d'historique.

Mercredi 7 mai

La pédagogie beauceronne attire 19 professionnelles européennes

Marie-Eve Drouin, directrice du centre d'apprentissage Les cours de Mme Marie-Eve, a accueilli 19 professionnelles européennes ce mardi pour leur faire découvrir les méthodes d’ici.

Jeudi 8 mai

Annie Deblois : une massothérapeute de Saint-Honoré qui rayonne à l’international

Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, Annie Deblois exerce la massothérapie depuis plus de 20 ans. Ce qu’elle considère aujourd’hui comme un art et une vocation lui a ouvert les portes d’une carrière internationale imprévue.

Vendredi 9 mai

Un surplus de 360 273 $ à Saint-Victor

Au 31 décembre 2024, la Municipalité de Saint Victor présentait un surplus d'opération de 360 273 $.

Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce: 95 ans d’engagement économique

Plus de 320 personnes, issues du milieu des affaires, de la politique et de la communauté, ont participé, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, à un souper reconnaissance pour marquer le 95e anniversaire de fondation de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

Un Beauceron ouvre une nouvelle voie en médecine avec une innovation 3D

Suite à une formation en France, le Dr Pascalin Roy, natif de Saint-Éphrem, a réalisé une première médicale canadienne grâce à l’impression 3D.

Samedi 10 mai



En tête-à-tête avec Claude Poulin

Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de Claude Poulin, qui a récemment pris sa retraite après 43 années de carrière dans le monde municipal, dont les dix dernières comme directeur général de la Ville de Saint-Georges.

Dimanche 11 mai



Emmy Fecteau couronnée d’or au Gala du Mérite sportif beauceron

L’hockeyeuse de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, a reçu le prestigieux Élitas d’or lors de la 46e édition du Gala du Mérite sportif beauceron, tenue ce samedi 10 mai au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Lundi 12 mai



Ouverture de deux nouveaux écocentres

Deux nouveaux écocentres ont été officiellement ouverts, vendredi, sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, pour offrir une solution concrète en gestion des matières résiduelles.

Mardi 13 mai



Un citoyen de Chaudière-Appalaches honoré pour son sauvetage exceptionnel

En raison d'un sauvetage exceptionnel, un citoyen de Chaudière-Appalaches, Danny Prévost, a reçu une Citation d'honneur, des mains du premier ministre du Québec, François Legault, et ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière, tenue à l'École nationale de police du Québec.



La Maison de répit Gilles-Carle en fonction dès cet automne

Fermée en septembre dernier, la Maison de répit Gilles-Carle reprendra du service à compter de l'automne prochain, cette fois, à partir de Saint-Georges.



La Ferme Gagnonval tourne la page après 40 ans de production laitière

Après quatre décennies consacrées à l’élevage laitier, Marc et Daniel Gagnon s’apprêtent à fermer les portes de la Ferme Gagnonval Inc., située à Sainte-Hénédine.

Mercredi 14 mai



Un laboratoire énergétique en développement au CIMIC

Un projet de laboratoire énergétique est en cours de planification et de développement au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), à Saint-Georges.

Jeudi 15 mai



Éliot Grondin nommé athlète de l'année à Québec

Le planchiste Éliot Grondin, originaire de Sainte-Marie en Beauce, a reçu un double honneur ce mercredi 14 mai à Québec, lors de la 52e édition du Gala de l’Athlète organisé par la Soirée reconnaissance sportive.



Deux activités majeures de plantation à Beauceville

La Ville de Beauceville entreprend le volet environnemental de son plan de revitalisation, avec deux activités de plantation urbaine, qui seront pilotées par la coopérative de solidarité Arbre-Évolution, en collaboration avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement.