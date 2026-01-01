La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 4 avril

Un été «punché» au Théâtre de l’Hôtel de Ville

Pour sa 17e saison, le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce voit grand et promet un été haut en couleur.

Qui est responsable des chats errants ?

Il y aurait près d’un million de chats errants au Québec, vivant dans la misère et exposés à la faim, aux maladies, aux blessures et aux dangers de la rue.

Dimanche 5 avril

La Beauce présente à la marche pour les chats errants

Environ une trentaine de citoyennes et de citoyens de la Beauce, dont des membres du Comité santé et bien-être animal de Saint-Gédéon, ont pris part, hier devant l'édifice de l'Assemblée nationale du Québec, à une marche de mobilisation sur la réalité des chats errants.

Sabrina Poulin: entre premier rôle et rôle de soutien

Alterner entre un premier rôle et un rôle de soutien, tant dans les formations à 7 qu’à XV, permet à la joueuse de rugby Sabrina Poulin de continuer à faire sa place au sein d’un groupe de plus en plus relevé au Canada.

Lundi 6 avril

Une pétition pour sauvegarder la piscine de l’École des Appalaches

Une pétition circule depuis quelques semaines afin de soutenir la sauvegarde de la piscine de l’École des Appalaches, à Sainte-Justine.

Mardi 7 avril

Deux Beaucerons au Championnat mondial de danse hip-hop en Arizona

Avec leur équipe de danse Maze, les Beaucerons Maxime Roy et Anika Drouin participeront cet été au plus prestigieux championnat mondial de danse hip-hop, le World Hip Hop Dance Championship.

Les Traîtres: l'Abbé François Proulx au coeur d'un dilemme

La troisième saison des Traîtres a donné le ton dès le premier épisode, alors que le Beauceron François Proulx et les 21 autres participants ont dû faire face à leur premier défi.

Lancement de l’initiative «Grand bénévole beauceron»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a annoncé le lancement de l’initiative du Grand bénévole beauceron, un projet visant à reconnaître et à célébrer les citoyens qui s’impliquent de façon exceptionnelle au sein de la communauté.

Québec investira 640 M$ pour les routes en Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec investira 640 M$ dans les infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires de la Chaudière-Appalaches entre 2026 et 2028, a annoncé ce mardi 7 avril à Lac-Etchemin le député de Beauce-Sud et ministre responsable de la région, Samuel Poulin.

Les travaux à la toiture doivent s'enclencher cette année

Même s'il y a encore un manque à gagner important dans le financement, il est impératif que les travaux de réparation de la toiture de l'église de Saint-Prosper soient entrepris cette année.

Mercredi 8 avril

Québec verse une dernière tranche de 2 M$ aux Jeux du Québec 2027

L'organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Saint-Georges à l'été 2027, vient de recevoir une dernière tranche de financement de 2 M$ en provenance du gouvernement du Québec.

Voici les travaux routiers prévus en Beauce d’ici 2027

Au lendemain de l’annonce des investissements de 640 M$ en transport pour la Chaudière-Appalaches, EnBeauce.com a souhaité détaillé les différents secteurs qui seront touchés en Beauce dans les prochaines années.

Beauceville identifie des projets d'aménagement territorial

Il a beaucoup été question d'aménagement d'espaces publics du territoire, lors de la séance régulière du conseil municipal de la Ville de Beauceville, tenue hier soir.

(EN VIDÉO) Marcel Paré tourne la page après 26 saisons avec le Cool FM

L’organisation du Cool FM de Saint-Georges a rendu hommage à son statisticien Marcel Paré, le 29 mars dernier, à l’issue du match numéro 7 de la série demi-finale face à Thetford Mines, alors que celui-ci a annoncé mettre fin à son implication après 26 saisons.

Jeudi 9 avril

La médaille de l'Assemblée nationale décernée à l'entreprise Armand Lapointe Équipement

Dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel du parlement de Québec, la médaille de l'Assemblée nationale a été décernée à l'entreprise Armand Lapointe Équipement, de Saint-Victor.

Accident mortel de Vallée-Jonction: cinq nouvelles arrestations

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs (DECM) de Québec a procédé, ce matin, à l’arrestation de cinq hommes dans différentes régions du Québec, relativement au dossier de la collision mortelle survenue le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction.

Un bilan très positif pour le programme Santé active +

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a dressé aujourd’hui un bilan très positif du projet Santé active +, lors d’un grand rassemblement tenu au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une consultation publique sur l'avenir de l'église de Saint-Benjamin

La Municipalité de Saint-Benjamin tiendra une importante consultation publique, le 21 avril, qui orientera les décisions que prendront les élus locaux quant à l’avenir de l’église de l'endroit.

Vendredi 10 avril

Feu à Sainte-Marie: six personnes ont perdu leur logement

Six personnes habitaient l'édifice à logement qui a été détruit par les flammes ce jeudi 9 avril sur Rue Notre Dame Sud à Sainte-Marie, près du Parc du Mai.

Défi OSEntreprendre: un record de participation au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches atteint un nouveau sommet de participation à la 28e édition du Défi OSEntreprendre, avec 34 projets présentés par 98 étudiant(e)s sur ses trois campus, en hausse de 13 projets et de 19 étudiant(e)s par rapport à l’an dernier.

Une petite cabane à sucre rasée par un incendie la nuit dernière

Une petite cabane à sucre a été rasée par un incendie la nuit dernière au 19 659, 25e avenue à Saint-Georges.

Combien de camions roulent avec de «faux papiers», s'interroge Nathalie Poulin?

«Il y en a combien d'entreprises (de transport) qui ont payé pour avoir des faux papiers (d'inspection mécanique) pour leurs camions et qui roulent présentement sur les routes du Québec? Ça n'a pas de sens, c'est inconcevable.»