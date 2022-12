Le monde des affaires: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Les entreprises d’ici ont fait souvent les manchettes et ont été souvent récompensées pour leurs efforts. Voyez les évènements marquants en affaires de janvier à juin.

JANVIER

Un chantier bien particulier pour Pomerleau

L'entreprise beauceronne Pomerleau a franchi une étape majeure dans le chantier de la déconstruction du vieux pont Champlain à Montréal.

Quand une entreprise en aide une autre

La propriétaire du Club Voyages Fascination de Sainte-Marie, Pier-Ann Mercier, a reçu une bourse de 5 000 $ « pour son courage, sa résilience et surtout sa capacité de pouvoir passer au travers de très nombreuses embûches depuis les 23 derniers mois. »

Le Domaine à l'Héritage perd son propriétaire

L'homme, qui était âgé de 93 ans, avait acquis ce site en 2013 des membres de sa famille, pour devenir propriétaire unique.

L'entreprise Revtech Systèmes s’installe à Sainte-Marie

L'entreprise a déménagé de Saint-Joseph-de-Beauce vers Sainte-Marie afin de permettre à ce manufacturier robotique de poursuivre sa croissance.

FÉVRIER

Le Parc commémoratif Chaudière-Appalaches inaugure ses 12 000 pieds carrés supplémentaires

Le mausolée de ce parc commémoratif a désormais 12 000 pieds carrés supplémentaires permettant de regrouper tous les services offerts sous un même toit. Ce projet de 3 M$ était en lice depuis 2016, mais avait été reporté en raison de problèmes d’eau et d’égouts qui sont maintenant réglés.

MRC des Etchemins: près de 479 000 $ investis dans le milieu

La MRC des Etchemins vient d’annoncer l’octroi de 368 816 $ à cinq projets dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique et de 110 000 $ provenant de l’enveloppe de la Politique de soutien aux entreprises de la MRC, totalisant un investissement dans le milieu de 478 816 $.

La Coopérative de santé Robert-Cliche s'agrandit

La Coopérative de santé Robert-Cliche devient propriétaire de sa clinique à Saint-Joseph-de-Beauce. Il sera possible de mettre en place le projet d’agrandissement qui est estimé à 1 649 000 $.

EnBeauce.com se refait une beauté dès lundi!

Seize ans après avoir été le tout premier quotidien du groupe Neomedia à diffuser de l’information locale et régionale sur une plateforme 100% Web, EnBeauce.com se revampe numériquement en présentant son tout nouveau look

MARS

Les enseignes EnBeauce.com se sont aussi refaits une beauté

Le vert est désormais chose du passé pour laisser place au rouge, noir et blanc plus moderne.

Groupe Mach acquiert le Carrefour Saint-Georges

Outre le Carrefour Saint-Georges, le Groupe Mach a notamment mis la main dans cette transaction sur des édifices d'importance à Québec: le Carrefour Charlesbourg, la Place de la Cité, le Complexe Jules-Dallaire et l'Édifice de la Haute-Ville.

Le complexe de Dek Hockey Saint-Georges s'agrandit

Cet agrandissement concorde avec leur dixième anniversaire et avec cet engouement de plus en plus fort pour ce sport destiné à tous. Le projet avait débuté avec une surface extérieure puis rapidement une deuxième s’y était ajoutée.

Le Prix Jean-Denis-Poulin décerné à Lawrence Létourneau

Ce natif de Saint-Ludger est un diplômé de la Faculté de commerce de l’Université Laval comme comptable agréé (1966). Il a débuté sa carrière chez Price Waterhouse à Montréal pour revenir en Beauce à l’âge de 25 ans et joindre la firme Guy Couture C.A. de Saint-Georges, à laquelle il s’associa trois ans plus tard. La firme Létourneau & Associés fut créée en 1971, à laquelle il demeura associé pendant près de 27 ans.

Boa-Franc devient Mirage

Le changement de nom est quand même la résultante de plus d'un an de travail et de consultations, menées par des spécialistes, notamment auprès des employés.

AVRIL

Ça bouge chez Quirion Métal

Cette année, plus que jamais, l’entreprise tenait à mobiliser ses troupes pour promouvoir de saines habitudes de vie, créer des occasions pour souder davantage l’équipe ainsi que de bouger en milieu de travail.

Idéal Canne reçoit 1,2M $ pour son usine de La Guadeloupe

Le projet comprend l’acquisition d’un bâtiment (ancienne usine de La Citadelle) et l’achat d’équipements innovants. Il vise également à mettre en place trois chaînes de production et à embaucher jusqu’à 45 personnes par chaîne.

Défi OSEntreprendre: sept entreprises lauréates en Beauce

Le jury local s’est réuni le 5 avril dernier pour procéder à l’analyse des dossiers soumis par des entrepreneurs dans différentes catégories. Composé de gens d’affaires de la région, le jury a nommé un lauréat par territoire pour chacune des catégories présentées.

Cinquante ans de loyaux services pour Alcide Couture

L'entreprise beaucevilloise Quirion Métal, qui opère dans les structures d'acier, célèbre en 2022 ses 50 ans d'existence et pour le soudeur-assembleur, Alcide Couture, c'est aussi le nombre d'années de loyaux services qu'il a consacrées à son employeur puisqu'il y travaille depuis le premier jour.

MAI

Groupe Mundial reçoit un prix « Mercure » pour ses pratiques en santé et sécurité

Lors du 42e gala Les Mercuriades, le Groupe Mundial qui comprend Métal Bernard, Normandin inc. et CDMB a reçu le Prix Santé et Sécurité.cUn total de 34 entrepreneurs à travers la province s’est vu décerner l’un des prix « Mercure ».

Les Industries Bernard vendues à une société irlandaise

Les Industries Bernard & Fils Ltée de Saint-Victor, le plus important embouteilleur et transformateur indépendant de sirop d'érable au monde, viennent d'être acquises par Valeo Foods Group, une entreprise alimentaire irlandaise.

Duvaltex: investissement de 15,8 M$ pour l’automatisation de son usine de Saint-Georges

Le manufacturier, qui exerce ses activités dans le secteur des textiles à partir de matières recyclées, notamment le plastique récupéré des océans, obtient un prêt de 5,5 millions de dollars des fonds propres d’Investissement Québec

Le prix Jarret d’Or décerné à Giroux & Lessard

L'entreprise, fondée il y a 75 ans, a reçu la distinction devant les quelque 340 convives qui participaient à l'événement organisé par la Chambre de commerce de Saint Georges (CCSG).

La démolition du bâtiment près de Place Centre-Ville débute cette semaine

C’est en juin 2020 que notre média avait appris que l’édifice au 11270 1re Avenue allait être démoli à l'été de la même année, mais avec l’arrivée de la pandémie, cela a retardé les plans.

Katy Bond nommée PDG du fabricant cycliste Rocky Mountain

JUIN

Matiss agrandit son usine de Saint-Georges

Le but de ces travaux est également de soutenir leur croissance des dernières années, notamment pour leur division MatissEquipment, et de répondre à la demande des logiciels et contrôles de procédés de Matissoft.

Oshkosh Corporation achète MaxiMétal de Saint-Georges

Les deux compagnies fabriquent des véhicules destinés aux missions critiques et des équipements essentiels. Maxi-Métal se spécialise dans la conception et fabrication sur mesure de véhicules incendie et utilitaires.

L'entreprise Abritek agrandira sa deuxième usine

À la suite de l’incendie majeur du 8 mai, qui a complètement rasé son usine et ses bureaux de la 127e rue, le fabricant de portes et fenêtres Abritek a annoncé que le projet de reconstruction retenu sera l’agrandissement de sa deuxième usine dans le Parc industriel Est de Saint-Georges.

Un bureau d’information touristique de la Beauce à Saint-Georges

Le 23 juin, une trentaine d’élus, de partenaires et d’alliés ont assisté à l'inauguration de ce nouveau bureau situé au 12006, 1re avenue (local adjacent à la savonnerie Histoire de Bulles).