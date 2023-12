Le milieu des affaires: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité du milieu des affaires.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Toutes les boutiques de Bizou ferment leurs portes

L’entreprise de bijoux et d’accessoires Bizou international a fermé définitivement, hier, la cinquantaine de boutiques qu’elle lui restait au Québec.

La boutique l'Ambassadeur de Sainte-Marie ferme ses portesLa propriétaire de la Boutique L’Ambassadeur, Carole Audet, annonce officiellement que La Boutique l’Ambassadeur, située dans le Centre commercial Les Galeries de la Chaudière, fermera définitivement ses portes le 29 janvier.

Investissements importants chez Westrock Sainte-Marie

L’équipe de l’usine WestRock de Sainte-Marie à tout récemment eu le feu vert du siège social à Atlanta pour la réalisation de trois projets d’envergure visant à robotiser la palettisation de ses produits finis ainsi qu’à automatiser et d’augmenter la capacité de ses lignes de finition.

Des Beaucerons achètent l'avion-restaurant Le 737

Le controversé avion-restaurant Le 737, qui prenait place sur un terrain non loin de l’aéroport Jean-Lesage à Québec, pourrait atterrir en Beauce grâce à l’homme d’affaires de Saint-Côme-Linière, Alexandre Bernard qui l’a acquis avec un partenaire.

L'entreprise Matiss transmise aux mains de la génération suivante

Jacques Martel, président de Matiss, a annoncé qu’il passait le flambeau à la prochaine génération, soit à sa fille Virginie Martel, qui était jusqu’à maintenant directrice des ressources humaines pour Matissoft, et à Bobby St-Pierre, qui agissait à titre de directeur financier pour Matiss depuis 2018.

Investissement Québec soutient cinq entreprises beauceronnes

La tournée Productivité Innovation d’Investissement Québec a profité de son passage en Chaudière-Appalaches pour annoncer son soutien à neuf entreprises, dont cinq en Beauce.

FÉVRIER

Un chantier de taille pour Pomerleau

La construction du nouvel Hôpital de Vaudreuil-Soulanges a été confié à l'entreprise beauceronne Pomerleau par la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Une nouvelle convention collective pour les syndiqués de l’usine de Beaubois

L'entreprise Beaubois a signé une nouvelle convention collective avec les employés syndiqués de l’usine située à Saint-Georges.

Changement de présidence chez Ressorts Maska et Kenworth Maska

Les entreprises Ressorts Maska (fondée en 1954) et Kenworth Maska (fondée en 1990) annoncent aujourd’hui que leur président, Pierre Letendre, passe officiellement les reines à ses trois fils ; Samuel, Nicolas et Sébastien Letendre, qui étaient jusqu’à présent Vice-Présidents.

Le premier Salon Robotique & Automatisation organisé à Sainte-Marie

Le tout premier Salon Robotique & Automatisation prendra place au Centre Caztel à Sainte-Marie, les 17 et 18 mai prochain, afin de permettre aux manufacturiers du Québec d’avoir un accès privilégié à des procédés de pointe et à des intervenants pour les orienter dans leur projet de robotique et d’automatisation.

MARS

Lina Jolin prend la tête des Serres Saint-Éphrem

Depuis 15 ans, l’entreprise les Serres Saint-Éphrem était sous la direction de Sylvie Bolduc. Dorénavant, ce sera Lina Jolin qui sera à la tête de l’entreprise.

Une première pelleté de terre pour le 510 Cameron de Saint-Marie

Le Groupe Grenier a lancé les travaux du 510 Cameron, un futur espace commercial à Sainte-Marie.

Un nouveau président pour Développement Économique Nouvelle-Beauce

Le Développement Économique Nouvelle Beauce (DENB) a annoncé mercredi 22 mars lors de son assemblée générale annuelle, l’arrivée de Frédéric Marcoux à sa présidence à Sainte-Marie.

La Tite Frette ouvre demain dès 11h

C’est demain, vendredi, dès 11h que les portes de La Tite Frette s’ouvriront pour accueillir les amateurs de bières de microbrasserie, de cidres et de vins québécois.

Une salle de montre flambant neuve pour Bloc et Pavé Décor

La nouvelle salle de montre de Bloc et Pavé Décor/Gazons Robert et des Plantations Robert, installée au 18 551 du boulevard Lacroix à Saint-Georges, a été inaugurée ce matin.

AVRIL

L'usine Olymel de Vallée-Jonction fermera ses portes d'ici la fin de 2023

Yanick Gervais, président-directeur général d’Olymel, a annoncé ce matin la fermeture définitive de son usine d’abattage, de découpe et de désossage de porcs de Vallée-Jonction.

Mise en place du comité d’aide au reclassement des travailleurs de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, accompagnée du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé la mise en place du comité d’aide au reclassement des travailleurs de l’usine d’Olymel de Vallée-Jonction.

Le Woodoliparc reçoit le prix Jeune entreprise de l'année

Le Woodooliparc, situé à Scott, a reçu le prix Jeune entreprise de l'année décerné par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) lors de la 33e édition du Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce qui s'est tenu ce mercredi 19 avril.

Québec accorde 400 000$ à l’École d’Entrepreneurship de Beauce

L’adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, a confirmé l'octroi d'un financement de 400 000 $ pour la période 2022-2024 à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Défi OSEntreprendre: la Beauce bien représentée parmi les lauréats

Ce jeudi 27 avril avait lieu la soirée du 25e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches à Lévis. Près de 21 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués et des bourses totalisant 23 000 $ ont aussi été décernées à ces participants.

Les gagnants du Gala des Perséides sont connus

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu la 12e édition de son Gala des Perséides devant près de 400 participants au Centre Caztel de Sainte-Marie, ce samedi 29 avril.

MAI

Grève chez Agropur: les salariés reprennent le travail dès aujourd'hui

Des discussions entre le syndicat Teamsters et la direction d'Agropur avaient mené à un accord de principe ce lundi 15 mai. Après le vote de l'entente ce mercredi soir par l'assemblée, l'usine de Beauceville reprend ses opérations dès aujourd'hui.

Pas de service possible sans appui gouvernemental, dit Pierre Breton

Pour le propriétaire des Autobus Breton, le maintien de service de transport par Autocar entre Saint-Georges et Québec n'est possible qu'avec le soutien gouvernemental.

Bergerie InnOvin: l'innovation agricole sous l'angle de la passion

En 2014, le couple composé de Pierre-Luc et Pascale décide de lancer sa propre entreprise agricole. Titulaires respectifs d'un diplôme universitaire en agronomie, ils ont décidé de réunir leurs forces, leur complicité et leur passion dans un projet déterminant: la Bergerie InnOvin.

Une contribution de 100 000 $ au Club de golf Sainte-Marie

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a annoncé, lors du Tournoi d’ouverture des membres tenu dernièrement, une contribution majeure de 100 000 $, étalée sur dix ans, aux administrateurs du Club de golf Sainte-Marie.

Pizza Salvatoré s’installe à Sainte-Marie-de-Beauce

La chaîne Pizza Salvatoré vient d’annoncer qu'elle ouvrira en juillet prochain une nouvelle succursale à Sainte-Marie-de-Beauce.

JUIN

Une succursale Mr Puffs ouvrira bientôt à Saint-Georges

Les Beaucerons gourmands pourront bientôt se rendre à la nouvelle succursale de Mr Puffs de Saint-Georges.

Transcontinental investit 15 M$ dans son imprimerie de Beauceville

TC Imprimeries Transcontinental a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, un investissement de 15 millions $ dans sa plateforme d’impression de livres à son usine Transcontinental Beauceville, afin de mieux répondre à la demande du marché nord-américain.

Le «Prix initiative responsable» décerné au Couvoir Scott

Le Couvoir Scott, une entreprise de la Beauce spécialisée dans le domaine de la production de poussins pour les producteurs avicoles, est lauréat du tout premier Prix initiative responsable de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC).

Une nouvelle directrice à la Boulangerie Vachon

L'usine de fabrication «des p'tits gâteaux Vachon» à Sainte-Marie-de-Beauce compte une nouvelle directrice en la personne de Valérie Huot.

Usine de Vallée-Jonction: Olymel devance la fermeture du quart de soir

Devant les difficultés inhérentes à la disponibilité de la main-d’œuvre et au départ de 161 employés depuis l’annonce, le 14 avril dernier, de la fermeture définitive de l’usine d’abattage de Vallée-Jonction pour le 22 décembre prochain, la direction d’Olymel a pris la décision de mettre en place plusieurs mesures, ce qu'elle vient d'annoncer dans un long communiqué de presse diffusé en fin d'après-midi aujourd'hui.

VR Maguire: une expérience de qualité

Installée le long de la route du Président Kennedy à Beauceville, l’entreprise VR Maguire propose une vaste gamme de véhicules récréatifs neufs et d'occasions, ainsi que remorques neuves et usagées.