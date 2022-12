La vie municipale : janvier à juin

Voir la galerie de photos

Les municipalités de la Beauce ont vécu bien des évènements et de changements durant la dernière année malgré la situation actuelle. Plusieurs ont de nouveaux projets et ont reçu de l’aide pour se développer. Nous revenons sur les moments marquants de janvier à juin.

JANVIER

Les séances de conseil municipal sont toutes à huis-clos

Depuis le retour du temps des Fêtes, les différentes municipalités de la Beauce ont repris leurs séances ordinaires de conseil. Par contre, les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement les semaines précédentes ont changé les procédures.

La MRC de La Nouvelle-Beauce a 40 ans

C’est le 1er janvier 1982 que le gouvernement du Québec a constitué la MRC de La Nouvelle-Beauce par lettres patentes en ralliant neuf municipalités du comté de Dorchester, cinq municipalités du comté de Beauce et la Ville de Sainte-Marie.

Trois élus beaucerons membres du nouveau conseil d'administration de la FQM

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, trois des quatre membres du conseil d’administration de la FQM sont de la Beauce. On retrouve ainsi : Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor et préfet de la MRC Robert-Cliche ; Dany Quirion, maire de Saint-Honoré-de-Shenley et préfet de la MRC Beauce-Sartigan et Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore.

FÉVRIER

La démographie de la MRC des Etchemins est toujours en augmentation

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la MRC des Etchemins enregistre une augmentation de 263 nouveaux citoyens dans la dernière année. Le nombre total d’habitants est de 16 843.

Ville de Saint-Georges perd une grande dame

C’est avec tristesse que la Ville de Saint-Georges a appris le décès de l’ex-conseillère municipale, Irma Quirion. Elle a été en poste de 2001 à 2017.

Pont ferroviaire de Vallée-Jonction : un symbole architectural qui disparaît

Les travaux de démantèlement du pont ferroviaire de Vallée-Jonction par le ministère des Transports sont presque terminés. La municipalité perd ainsi une structure architecturale qui faisait partie du paysage depuis des générations.

Un service de premiers répondants maintenant actif à Saint-Clotilde-de-Beauce

Un service de premiers répondants médicaux est maintenant actif à Sainte-Clotilde-de-Beauce à la suite d'une entente signée avec la Municipalité de Saint-Éphrem.

Une élection partielle à Saint-Joseph-de-Beauce le 1er mai

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce devra tenir une élection partielle pour combler le poste de conseiller au district no 5, qui est devenu vacant suite au départ de Roger Bernard.

MARS

Désignation des quartiers: bientôt un « Secteur des Passerelles »?

À l’initiative d’une citoyenne du quartier, le « Parc des roulottes » de Saint-Georges, sera bientôt renommé, afin de trouver un nom décrivant mieux l'allure du secteur, qui a changé avec les ans.

Annexion du Lac Sartigan: Beauceville irait de l'avant

Rappelons que c'est à l'été 2020 qu'un groupe de citoyens, avec à sa tête les promoteurs des Développements du Lac Sartigan, avait acheminé une demande officielle d'annexion à la Ville de Beauceville parce que ce secteur, qui fait partie de Saint-Alfred, serait mal desservi par cette municipalité, selon les résidents.

Deux bâtiments municipaux pour Saint-Joseph-des-Érables

Aux prises avec des espaces vétustes et souhaitant regrouper « depuis plusieurs années » différents services, la Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables vient de lancer un projet de construction de deux bâtiments municipaux.

Accès à Internet haute vitesse d’ici septembre

Plus de 260 foyers des municipalités de La Guadeloupe et de Saint-Évariste-de-Forsyth auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici le mois de septembre.

Inondations : Beauceville se dit proactive

Depuis plusieurs mois, la ville de Beauceville a pris différentes mesures pour atténuer les risques d’inondations. De plus, elle rappelle à sa population de se préparer en cas de crue printanière.

AVRIL

Jeux du Québec 2025: Saint-Georges retire sa candidature

En raison de l'inflation des derniers mois, qui a une incidence sur la hausse des coûts, et devant l'incertitude de l'aménagement d'une nouvelle piste d'athlétisme en temps pour l'événement, la Ville de Saint-Georges vient de retirer sa candidature pour l'organisation des Jeux du Québec d'été 2025.

Pénurie de logements: la MRC de la Nouvelle-Beauce formera un groupe de travail

Les élus de la MRC de La Nouvelle-Beauce vont constituer rapidement un groupe de travail, regroupant des acteurs du développement économique et social, du monde de l’éducation et de l’industrie de la construction, dont le mandat serait de proposer des pistes de solutions innovantes relatives à une offre de logements abordables pour les étudiants.

MAI

Une nouvelle caserne de pompiers pour East Broughton

La municipalité d’East Broughton aura une nouvelle caserne de pompiers grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec d’un montant de 3 093 132 $.

Sainte-Marie reçoit près de 2,5 M$ pour une nouvelle bibliothèque

Ottawa et Québec accordent une aide financière conjointe de 2 473 100 $ pour la construction d’un nouvel immeuble pour héberger la bibliothèque municipale de Sainte-Marie-de-Beauce.

La nouvelle caserne du SSI de Saint-Georges est officiellement inaugurée

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges ne sont pas superstitieux car c'est en ce vendredi 13 mai que leur nouvelle caserne a été officiellement inaugurée.

Décès de l’ancien maire Paul Bolduc

M. Bolduc, qui avait 88 ans, a marqué le milieu politique municipal en s’impliquant d’abord comme conseiller municipal de l’ancienne municipalité de 1983 à 1985 et ensuite comme maire de 1985 à 1996.

Projet d'un parc éolien de 150 MW dans Beauce-Sartigan

C'est du moins ce qu'a annoncé le maire de Ville Saint-Georges, Claude Morin, aux journalistes présents dans le cadre du passage aujourd'hui, dans la capitale beauceronne, du président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté.

JUIN

Après 26 ans de services, Danielle Maheu part pour sa retraite

Danielle Maheu a été au service de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pendant 26 ans. Pour souligner son départ à la retraite.

«Ça avance à pas de tortue mais ça avance!» — Le maire François Veilleux

« Si vous m'aviez posé la question l'année passée [sur la revitalisation du centre-ville], je vous aurais répondu que les dossiers sont "stallés". Mais là, aujourd'hui, ça avance. Comment ça avance? À pas de tortue, mais ça avance. »

Un nouveau sentier pédestre et parcours urbain à Saint-Martin

La municipalité de Saint-Martin a procédé à l’inauguration de son nouveau sentier pédestre en forêt et son parcours urbain composés d’une boucle de 7 km. Il se situe au 45, 6e rue Est.

Cinq gestionnaires municipaux beaucerons honorés pour leur engagement

Lors du congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui se déroulait au Centre des congrès de Québec du 15 au 17 juin, cinq Beaucerons faisaient partie des personnes honorées pour leur engagement en gestion municipale.

Maison d'Élyse: la sauvegarde serait assurée, signale Luc Provençal

La sauvegarde de la Maison d'Élyse, ce bâtiment patrimonial au coeur du projet de Quartier de la débâcle de Beauceville, serait bel et bien assurée, selon le député de Beauce-Nord.