La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 25 novembre

Vendredi fou: 45 % des répondants ne feront pas d'achat à cette période

Cette année, le vendredi fou avait lieu ce vendredi 24 novembre et le cyber lundi est prévu pour le 27 novembre. Selon notre sondage-maison, 45 % des répondants n'achèteront rien.

Trois athlètes intronisés au Mur des célébrités

Deux golfeurs et un hockeyeur ont été intronisés comme nouveaux membres du Mur des célébrités de Saint-Prosper.

Dimanche 26 novembre

Deux Beaucerons parmi les champions de la Coupe Vanier

Les Beaucerons Adam Lachance et Jamyson Goudreau ont mis la main sur la Coupe Vanier, avec leurs coéquipiers des Carabins de l'Université de Montréal, en remportant hier le championnat universitaire de football canadien.

Samuel Poulin fait un plaidoyer en faveur des médias locaux

Dans le cadre du Samedi des PME, une initiative de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié hier, sur sa page Facebook, un plaidoyer en faveur des médias locaux. Nous reproduisons ici l'intégrale de ce message.

(VIDÉO) David Dallaire revient sur son incroyable victoire avec les Alouettes

Originaire de Saint-Georges, le joueur de football des Alouettes de Montréal, David Dallaire est sur un petit nuage après la victoire de son équipe, ce dimanche 19 novembre, en finale de la Coupe Grey.

Lundi 27 novembre

Déjà 38 raccompagnements pour l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Lors de la première fin de semaine de l'Opération Nez rouge, 16 équipes ont effectué 38 raccompagnements en Beauce-Etchemins.

Saint-Joseph-de-Beauce: la Sûreté du Québec s'installera finalement au palais de justice

Le poste de la Sûreté du Québec de Saint-Joseph-de-Beauce, qui se voit dans l'obligation de déménager en raison « d'une situation préoccupante », sera finalement réinstallé au palais de justice, à quelques numéros civiques de son emplacement d'origine.

Une enquête du BEI a été ouverte suite à un décès survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert un dossier concernant un décès survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon le 23 novembre.

Mardi 28 novembre

Daniel Drouin sera le président d’honneur du 45e Gala du Mérite sportif beauceron

Daniel Drouin agira à titre de président d’honneur du 45e Gala du Mérite sportif beauceron qui aura lieu le 11 mai prochain à la salle Place de l’église à Saint-Georges à compter de 19 h.

Le Front commun annonce une nouvelle séquence de grève

Le Front commun du secteur public lance un ultimatum au gouvernement et annonce une nouvelle séquence de grève, qui se tiendra du 8 au 14 décembre, à moins d'une entente d'ici là.

La Chorale Voix-là Noël perpétue sa tradition

La professeure de chant Trycia Turcotte poursuit sa récente tradition créée avec la Chorale Voix-là Noël, un groupe de bénévoles qui chantent des airs de Noël aux portes des habitants de Saint-Georges.

Rose Tremblay se lance un nouveau défi en participant à son premier défilé de mode

Le 16 mars 2024, Rose Tremblay participera à son tout premier défilé de mode dans le cadre de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.

(VIDÉO) Prix de l'essence: une augmentation significative dans Chaudière-Appalaches depuis 5 ans

Bien qu’on n’y retrouve pas les prix les plus élevés au Québec en 2023, Chaudière-Appalaches est l’une des trois régions pour lesquelles l’augmentation des prix de l'essence est la plus significative depuis les cinq dernières années.

Mercredi 29 novembre

Un moment de bonheur pour les enfants malades de la région

Près de 130 personnes étaient présentes dans le cadre de la traditionnelle grande fête de Noël, tenue par l'organisme Ouvre ton cœur à l'espoir, le 26 novembre à la salle paroissiale de Saint-Georges-Ouest.

Saint-Georges: des citoyens de la 90e rue mécontents

Lors de la dernière séance du conseil de ville de Saint-Georges, le lundi 27 novembre, plusieurs habitants de la 90e rue étaient présents dans la salle pour tenter d'interpeler les conseillers à la trop grande présence de véhicule lourd dans ce secteur.

Quelque 85 participants au colloque régional sur l'avenir de la forêt

Quelque 85 personnes ont assisté au colloque régional sur l'avenir de la forêt de l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ), qui s'est déroulé mardi au Centre sportif Mégantic de Lac-Mégantic.

Meubles & Nous, avec vous depuis 10 ans déjà!

C’est en 2013 que Michel Tardif et Karline Turcotte, décidèrent de lancer leur nouveau concept de magasin d’ameublement, en devenant co-propriétaires de Meubles & Nous.

Jeudi 30 novembre

Contrebande de tabac: un Beauceron devra payer 71 600 $ d'amendes

Un résident de Saint-Georges, Marc-Antoine Paquet, fait partie d'un groupe de neuf personnes qui ont été reconnues coupables d’infractions liées à la contrebande de tabac, selon ce que rapporte Revenu Québec, dans un communiqué émis ce matin.

Plan d’engagement vers la réussite: le CSSBE mise sur l'effet humain

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé aujourd'hui au lancement public de son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027, en présence de ses représentants et de 10 jeunes membre du conseil des élèves.

Vendredi 1er décembre

(VIDÉO) Vivre la magie de Noël au Woodooliparc

Avez vous déjà rêvé de visiter le village du Père Noël ? Vous êtes vous déjà demandé à quoi ressemblait le Pôle Nord pour de vrai ?

(VIDÉO) Éduc’alcool publie un guide pour un événement festif rassembleur, responsable et réussi

L'arrivée du temps des Fêtes signifie que beaucoup de Québécoises et de Québécois participeront à des party de tous genres, dans leur milieux de travail, entre amis et en famille, bref des événements durant lesquels il y aura consommation d'alcool.