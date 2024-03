La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 24 février

Guerre en Ukraine: la vie continue malgré le conflit, reconnait Sylvain Longchamps

En ce deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, EnBeauce.com a repris contact avec Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui habite le petit village de Gorodok, près de Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine. Un entretien vidéo pour savoir comment se passe la vie là-bas, à travers le conflit.

Ariane Desbiens pourrait devenir la Photographe portraitiste de l'annéeL'artiste Ariane Desbiens a été nommée parmi les finalistes du prestigieux prix de Photographe portraitiste de l'année des Photographes professionnels du Canada (PPOC).

Aleksandr Olshevskyi et Anton Tymofieiev, deux amis se reconstruisent en terre libre

Deux ans jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, EnBeauce.com a rencontré Aleksandr Olshevskyi et Anton Tymofieiev qui ont dû quitter leur terre natale.

Dimanche 25 février

Les anciens ponts de fer de Saint-Georges

Chronique hebdomadaire de la Société historique Sartigan.

Les citoyens en visite au manège militaire de Beauceville

Dans le cadre des Rendez-Vous d’Hiver Beauce Auto Ford Lincoln, le manège militaire de Beauceville du Régiment de la Chaudière a ouvert ses portes au public.

Portrait de thanatopracteur - Partie 1

Thanatopracteur depuis plus de 30 ans, Dominic Fleury a embaumé les corps de plus de 3 000 personnes et a accompagné des centaines de familles endeuillée.

Lundi 26 février

Portrait de thanatopracteur - Partie 2

Après avoir raconté son histoire, le thanatopracteur Dominic Fleury a présenté à EnBeauce.com l’aspect plus technique de son métier.

LHCS : Sainte-Marie élimine les Hunters de Saint-Prosper

Les séries quarts de finales 4 de 7 se poursuivaient au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des rencontres #3 et #4 dans chacune des séries 4 de 7.

Golf: une bourse de 2 000 $ au Georgien Noah Fecteau

Le jeune Noah Fecteau, membre du Club de golf Saint-Georges, vient de recevoir une bourse de 2 000 $ pour la poursuite de ses objectifs sportifs et scolaires.

Trois médailles de bronze pour les patineuses du club de Saint-Prosper

Sur leur propre terrain, trois athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Prosper ont remporté des médailles de bronze dans le cadre de la comptétition Invitation Germaine-Poulin, qui s'est déroulée du 16 au 18 février au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

«Je n'ai pas le temps»

Éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil

Mardi 27 février

La Scierie PR Lumber rasée par les flammes

La scierie PR Lumber, du 935, route 269 à Saint-Honoré-de-Shenley, a été rasée par la flammes à la suite d'un incendie qui s'est déclaré hier soir.

Infrastructures d’eau: plus de 5,5 M$ octroyés à la Ville de Beauceville

C'est par voie de communiqué de presse que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé ce matin, au nom de sa collègue ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, des aides financières totalisant 5 585 221 $ à la Ville de Beauceville, pour qu'elle puisse effectuer divers travaux d’infrastructures d’eau sur son territoire.

Deux nouveaux projets de logement autorisés à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges vient de donner son autorisation à la mise en chantier de deux projets de développement résidentiel sur son territoire.

La Beauceronne Océane Veilleux en 2e place du classement des recrues

La Beauceronne Océane Veilleux occupe présentement la 2e place au tableau des recrues de l'année, dans les épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international.

Québec investit 830 000 $ pour une nouvelle formation à l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon ainsi que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, étaient à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB), ce mardi 27 février, pour annoncer une nouvelle formation pour les repreneurs d'entreprise et les cédants.

Mercredi 28 février

Relève agricole: Rose-Marie Châtigny récompensée pour ses compétences

Des acteurs de l’industrie agricole ont récompensé 16 étudiants et diplômés du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep de Lévis, dont Rose-Marie Châtigny de Saint-Isidore.

Le CSSBE approuve un contrat à 1,5 M$ pour le stade des Deux-Rives

Le terrain de football synthétique de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges sera réalisé par Excavation Bolduc inc, de La Guadeloupe, au coût de 1 504 014,59$.

Ouverture d'un centre de justice de proximité en BeauceLe ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, était de passage en Beauce, ce matin, pour venir inaugurer officiellement le nouveau point de service du Centre de justice de proximité (CJP) de Québec, à Saint-Joseph-de-Beauce.

Chloé Grondin courra désormais en Nascar truck

À seulement 16 ans, la jeune pilote Chloé Grondin tente un nouveau défi en intégrant la catégorie Nascar truck.

« Chaque génération a ses propres défis » — Guy Cormier, président de Desjardins« Chaque génération a ses propres défis », a expliqué Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, lors du dîner-conférence organisé ce mercredi par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG).

Jeudi 29 février

Un couple de Saint-Martin devra payer plus de 150 000 $ d'amendes

Jean-Guy Landry, 62 ans, et Diane Gilbert, 60 ans, un couple résidant à Saint-Martin, viennent d'être condamnés par la Cour du Québec à payer respectivement 145 000 $ et 10 573 $ pour des infractions liées à la contrebande de tabac.

Louis-José Houde et Éric Lapointe au programme du Festival beauceron de l'érable

Les membres du Festival beauceron de l'érable ont annoncé, ce mercredi 28 février, la programmation pour sa nouvelle édition, qui se tiendra du 10 au 12 mai prochains à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Des élèves récompensées à l’Expo-sciences Desjardins

Cette semaine se terminait l’Expo-sciences Desjardins dans différentes écoles secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE). Au total, ce sont 13 élèves qui ont présenté divers sujets de nature scientifique devant les juges.

Un premier encan-bénéfice qui rapporte près de 10 000 $

Le tout premier encan-bénéfice de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, qui s'est tenue le 20 février, a permis de récolter un montant total de 9 130 $, à travers la vente d'une douzaine d’œuvres d'art créées par des artistes du programme préuniversitaire en Arts visuels.

Portrait de femmes: Karine Champagne

Premier de huit portraits pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars.

Vendredi 1er mars

Mise en marché du porc: l'entreprise duBreton demande l'appui de la députation québécoise

Avec près de 2000 signatures recueillies à sa pétition lancée au début du mois, et le soutien de plusieurs parties prenantes, l'entreprise duBreton réclame maintenant l’appui de tous les députés de l’Assemblée nationale du Québec à sa demande d’exclusion du Plan conjoint de mise en marché collective des porcs du Québec.

Bois Ouvré et Séchoir de Beauce: le travail de l'enquêteur se poursuit

L'enquêteur responsable du dossier concernant les accusations de négligence criminelle contre les entreprises Séchoirs de Beauce et Bois Ouvré de Beauceville travaille encore sur son rapport.

La 10e et dernière édition de Beauce Art se tiendra du 1er au 23 juin

Le comité organisateur de Beauce Art : L’international de la sculpture a annoncé, ce mercredi 28 février, les noms des artistes qui participeront au dernier symposium, qui se déroulera du 1er au 23 juin prochains.

Métis Couture : une jeune espoir du judo en Beauce

Métis Couture est une jeune athlète originaire de Saint-Alfred. Le 15 février dernier, elle faisait partie des 63 étudiants-athlètes récompensés par la Fondation Aléo pour leurs réussites scolaire, sportive et humaine.

Portrait de femmes : Véronique Carrier

Deuxième de huit portraits pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars.