La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 9 mars

Eliot Grondin continue d'impressionner avec sa cinquième médaille d'or

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté une nouvelle médaille d'or lors de la Coupe du monde de snowboard cross, qui a s'est conclu aujourd'hui à Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Bilan concluant pour les Condors qui terminent au 2e rang du classement général

Au terme de la saison régulière dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ), les Condors du Cégep Beauce-Appalaches terminent au 2e rang du classement général avec 70 à égalité avec les Cobras de Terrebonne.

De Saint-Éphrem à Bishop's: rencontre avec la hockeyeuse Majorie Bolduc

Finissante des Gaiters de Bishop, Majorie Bolduc a fait ses premiers pas en hockey à l'âge de 5 ans au hockey mineur à Saint-Éphrem, inspirée par sa famille amatrice de ce sport.

Dimanche 10 mars

La nouvelle passerelle de la rivière Famine est installée

La préparation de l'installation de la nouvelle passerelle de la rivière Famine à Saint-Georges, avait débuté en fin de semaine passée. La levée s'est déroulée ce jeudi 7 mars vers 8 h 30 et s'est terminée vers 9 h.

Grave accident de VTT à Beauceville hier soir

Un homme de 29 ans a subi des blessures graves suite à une embardée avec son VTT survenu hier soir sur un chemin privé près de la route Fraser à Beauceville.

Tir à air comprimé: les cadets de Sainte-Marie remportent le titre régional

Pour une deuxième année consécutive, les tireurs de l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie ont remporté la compétition de tir à air comprimé qui avait lieu le 9 mars à Sainte-Justine.

Savez-vous comment ça se passe lorsque vous appelez le 911?

Pour mieux comprendre comment fonctionne les appels d'urgences et démystifier le rôle du répartiteur d'appel, EnBeauce.com a poussé les portes de Cauca, établi à Saint-Georges.

Lundi 11 mars

Un avocat de la Beauce sanctionné pour des propos inappropriés en salle d'audience

Un avocat de la Beauce, Me Frédéric Paré, de la firme Cliche Laflamme Loubier de Saint-Joseph-de-Beauce, a été sanctionné par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, le 10 janvier dernier, pour des propos inappropriés tenus en salle d'audience.

Une récole totale de 34 médailles pour Chaudière-Appalaches

La région de la Chaudière-Appalaches a paradé lors de la cérémonie de clôture, samedi soir, en conclusion de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Ce fut l’occasion pour la délégation de célébrer son 6e rang au classement des régions et une récolte de 34 médailles.

Une race en voie d'extinction

Dans l’ère moderne de la politique au Canada et au Québec, peu de premiers Ministres se sont comportés en véritables chefs d’états. Sur cette courte liste, j’inclurais les Lester B. Pearson à Ottawa, Jean Lesage, Robert Bourassa et René Lévesque à Québec. Quant aux autres, ils se sont comportés avant tout en chefs de partis.

Mardi 12 mars

Beauce Art : une oeuvre d'envergure pour la dernière édition

Le comité organisateur de Beauce Art a annoncé, ce lundi 11 mars, la réalisation par l'artiste Philippe Pallafray, d'une sculpture d'envergure pour sa dernière édition.

En route vers la Tchéquie pour jouer du football américain

Vincent Breton-Robert, un enseignant et entraîneur à la Polyvalente Saint-Georges, s'envole cette semaine pour la Tchéquie, afin de vivre une expérience bien particulière, celle de jouer au football dans une ligue professionnelle en Europe.

Grève des loisirs : le club de natation regrette la fermeture de la piscine

Lors du conseil de ville de ce lundi 11 mars, Anne-Marie Roy, présidente du Club de natation régional de Beauce (CNRB), est venue interpeller les conseillers sur les difficultés éprouvées par le club, après la fermeture temporaire de la nouvelle piscine.

L'école de danse Dan-zaa touche le coeur du jury à Bravissimo

L'école de danse Dan-zaa a été amplement remarquée par le jury lors de la compétition Bravissimo qui se tenait à Drummondville en fin de semaine passée.

Budget 2024-2025: Québec priorise la santé et l'éducation

Pour 2024-2025, le gouvernement Legault priorisera ses engagements financiers de prestation des services publics, principalement en santé et en éducation, tout en repoussant à 2029-2030 le retour à l'équilibre budgétaire, avec un déficit prévu de 11 milliards $ pour cette année.

Mercredi 13 mars

Le complexe sportif de Saint-Georges en lice pour le Prix d'Excellence en architecture

Chaque année, l'Ordre des Architectes du Québec organise le prestigieux Prix d'Excellence, un événement qui célèbre l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'architecture au Québec.

Rachel Dallaire représentera le Cégep Beauce-Appalaches à Thetford

La jeune étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, Rachel Dallaire, sera la représentant de l'organisation lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle, samedi 23 mars, au Cégep de Thetford.

Quatorze restaurants participent à la 6e Semaine de l'érable

Cette année se sont 14 établissement beaucerons qui participent à la 6e Semaine de l’érable qui se déroulera du 15 au 24 mars.

Dany Quirion et Jonathan V Bolduc commentent le plan budgétaire du Québec

Dany Quirion, préfet de la MRC Beauce-Sartigan, et Jonathan V Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre, attendent avec impatience les détails concernant les 100 tours de télécommunications annoncés dans le dépôt du plan budgétaire 2024-2025, par le ministre des Finances du Québec Éric Girard hier.

Souldia, The Strumbellas et RYMZ au programme du Solstice Festival

Le Solstice Festival de Saint-Georges fait son retour à l'Espace Carpe Diem du 6 au 9 juin prochains. Souldia, The Strumbellas ou encore RYMZ seront sur la scène pour cette nouvelle édition.

Olivier Fournier, des Gaiters de l'Université de Bishop's au Blue Stars de Marseille

Le jeune joueur de football, Olivier Fournier, est désormais en poste dans l'équipe des Blue Stars de Marseille, en France, depuis le début de mois de février. Le Framptonnien sort d'une très belle saison avec les Gaiters de l'Université de Bishop's à Sherbrooke.

Jeudi 14 mars

L'école de danse Nancy Gilbert se démarque à Bravissimo

Plus de 50 danseurs âgés entre 6 et 23 ans de l’école de danse Nancy Gilbert ont participé à la compétition internationale Bravissimo à Drummondville les 8 et 9 mars.

Pizza Salvatoré pose ses valises à Beauceville

Beauceville s'apprête à accueillir un nouvel arrivant dans son paysage culinaire avec l'ouverture prochaine du 88e restaurants Pizza Salvatoré, qui investit les anciens locaux du restaurant Y Pizza.

Saint-Georges : une mère de famille menace des élèves avec un bâton de baseball

Une mère de famille a été filmée, bâton de baseball à la main, en train de proliférer des menaces à l'encontre de jeunes élèves de la Polyvalente de Saint-Georges, dans le but de défendre son fils.

Incendie criminel: neuf accusations portées à l'encontre de Mario Hovington

Arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec, le 8 mars, Mario Hovington, 58 ans, a fait face à neuf chefs d'accusation, lors de son dernier passage au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, ce mardi 12 mars.

Lancement du livre des 100 ans d’histoire de Comact

C'est aujourd'hui que BID Group a procédé, devant plus d'une centaine d'employés de ses installations de Saint-Georges, au lancement du livre Comact: 100 ans d'histoire, qui retrace le cheminement de ce fleuron beauceron, devenu chef de file mondial dans l’industrie de la transformation du bois.

Vendredi 15 mars

Accident à La Guadeloupe: la Sûreté du Québec recherche des témoins

L’équipe d’enquête de la MRC Beauce-Sartigan de la Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver de potentiels témoins relativement à une collision survenue sur la route 108 à la Guadeloupe.

La 18e Foire de l'emploi est lancée!

La 18e Foire de l'emploi, organisée par la Chambre de commerce de Saint-Georges est lancée au Carrefour Saint-Georges.

Les élèves de cuisine remettent 1 000 repas à Moisson Beauce

Dans le cadre de l’activité « Cuisines Solidaires », les six élèves du programme d’études professionnelles Cuisine du Centre de formation des Bâtisseurs ont préparé 1 000 repas pour l’organisme Moisson Beauce.

Ascension du Kilimandjaro: Claude Parent et son fils Shawn présentent leur aventure

Claude et Shawn Parent feront une présentation de leur aventure en Afrique entre père et fils à la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper le samedi 23 mars, à 19 h.

Dina Gilbert au coeur du film «Harmonium symphonique»

La cheffe d'orchestre originaire de Saint-Georges, Dina Gilbert, est au centre de la production cinématographique Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, le film, qui sera présenté sur plus de 80 écrans à travers le Québec à compter du 11 avril