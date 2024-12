La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce.

C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 30 décembre

Ordre du Mérite georgien: portrait de Richard Dulac

Voici le deuxième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Richard Dulac.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Lucille Bouffard

Voici le troisième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Lucille Bouffard.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Guy Dubé

Voici le quatrième de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Guy Dubé.

Les mesures à prendre pour atténuer l'exposition au radon

En ce mois de novembre, qui est consacré à la sensibilisation aux dangers du radon, EnBeauce.com vous propose une entrevue vidéo avec Joël Valois, président d'Action-Radon.net, un entrepreneur général spécialisé en atténuation d'exposition au radon et en décontamination de structure.

Dimanche 1 décembre

Incendie à Saint-Victor

Un grand garage-hangar a été rasé par les flammes, vers 2 h cette nuit, à Saint-Victor.Le bâtiment était situé au 510, du 3e rang Sud, dans le secteur du Lac Fortin.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Gaétan Pouliot

Voici le cinquième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Gaétan Pouliot.

Ordre du Mérite georgien: portrait d'Élise Dion

Voici le premier de cinq textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait d'Élise Dion.

Vincent Quirion à la présidence d’honneur

Les organisateurs de l'événement viennent d'annoncer que Vincent Quirion agira à titre de président d'honneur du 46e Gala du mérite Sportif Beauceron, qui sera présenté le 10 mai prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Lundi 2 décembre

Tapis Venture récompensée pour sa collection en hommage à la culture autochtone

La collection The Four Sacred Medicines créée par Tapis Venture en collaboration avec Ela Hultsi, BGIS et quatre artistes autochtones a reçu le prix Leadership dans la diversité, l’équité et l’inclusion lors de la 13e édition des Remmy Awards.

Opération Nez rouge: une première fin de semaine challengée par la technologie

Les membres de l’Organisation de Beauce-Etchemins de l'Opération Nez rouge ont dû faire face à une multitude de problèmes technologiques et téléphoniques pour leur première fin de semaine de l'année.

J'ai fait un beau rêve (2)

Depuis hier, 1er décembre, les opérations du réseau de la santé québécois sont sous la responsabilité d’une nouvelle société d’état, Santé Québec, dirigée par la «Top Gun» Geneviève Biron.

Mardi 3 décembre

Budget 2025 de Saint-Prosper: une augmentation de 7,9%

Les élus de la Municipalité de Saint-Prosper ont adopté, hier soir, un budget pour l'année 2025 de 6 332 360 $, ce qui représente une augmentation de 7,9 % comparativement à l’an dernier.

Incendie à Saint-Georges: l'identité de la victime dévoilée

Le corps de la personne retrouvée dans les décombres de la résidence détruite par les flammes le vendredi 15 novembre à Saint-Georges est celui de Michel Lagueux, 58 ans de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Un budget de 6,4 M$ pour la MRC Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan a adopté un budget de 6 423 334$ pour 2025 lors de la séance du conseil des maires tenue le 27 novembre.

Beauceville réclame à son maire le remboursement de frais judiciaires

Coup de théâtre hier soir à l'hôtel de ville de Beauceville, alors que les élus du conseil ont adopté une résolution demandant que le maire, François Veilleux, rembourse les frais judiciaires payés par la municipalité dans le dossier de sa comparution devant la Commission municipale du Québec (CMQ).

Le Château Beauce au cœur d’un conflit entre la Société Alzheimer et le ministère de la Culture

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) a dénoncé ce mardi 5 décembre, le « manque de compréhension » du ministère de la Culture et des Communications du Québec, à la suite d’une mise en demeure reçue le 28 novembre dernier.

À 95 ans, Pierrette Pépin-Roy redonne vie à ses dessins

C’est à la résidence pour personnes âgées de La Guadeloupe que nous avons rencontré Pierrette Pépin-Roy où elle vit maintenant depuis un peu plus de deux ans.

Mercredi 4 décembre

Balado: En tête-à-tête avec Félix-Antoine Duval

C'est en voyant, à la télé de sa voisine gardienne d'enfants, une séquence d'un film d'action de l'acteur chinois et spécialiste des arts martiaux, Jackie Chan, que le Beaucevillois Félix-Antoine Duval a décidé, tout jeune, de se lancer dans le métier.

Vers un conseil culturel régional pour la Chaudière-Appalaches

Une initiative majeure pour le développement culturel de la Chaudière-Appalaches prend forme avec la création de Culture Chaudière-Appalaches, un organisme qui a pour ambition de devenir le conseil régional de la culture (CRC) de la région.

La pelle amphibie de retour ce printemps

Lundi soir lors de la séance du conseil municipal, la Ville de Beauceville a retenu les services d'une pelle amphibie pour diminuer les effets d'embâcle des glaces de la rivière Chaudière au printemps, comme elle le fait depuis maintenant cinq ans.

Crédit d’impôt pour les aînés: «C’est comme donner d’une main et reprendre de l’autre»

Le directeur général de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches, Michel Beaumont, a vivement réagi aux récentes modifications du crédit d’impôt pour prolongation de carrière.

Jeudi 5 décembre

Lancement de la vidéo pour la Guignolée des médias au profit de Moisson Beauce

C'est aujourd'hui que se tient la traditionnelle journée de solidarité de la Guignolée des médias avec la diffusion d'une vidéo d'incitation à la solidarité.

Francisation: la Beauce recevra une part importante de la nouvelle enveloppe budgétaire

La Beauce recevra l'une des parts les plus importantes de la nouvelle enveloppe budgétaire de 10 M$ alloués pour la francisation, que vient d'annoncer le ministre de l'Immigration, de la Francisation, et de l'Intégration, Jean-François Roberge.

Taxe foncière: hausse de 2,3% à Saint-Frédéric

L'an prochain, le taux de la taxe foncière passera de 0,85$ à 0,87$ du 100 $ d'évaluation à Saint-Frédéric, ce qui représente une hausse de 2.3%.

Château Beauce : le GIRAM dénonce une « mise en scène » de la Société Alzheimer

Le conflit autour du Château Beauce, bâtiment patrimonial situé à Sainte-Marie et propriété de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), prend une nouvelle tournure.

Claudette Roy: 18 ans de dévouement à Moisson Beauce

À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, nous avons rencontré Claudette Roy, une figure emblématique de Moisson Beauce, où elle s’investit depuis 18 ans.

Vendredi 6 décembre

«On ne veut pas la lune, on veut juste ce qu’on mérite», revendiquent les éducatrices

« On ne veut pas la lune, on veut juste ce qu’on mérite », disent les membres du Syndicat des intervenants et intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ) qui manifestaient ce vendredi matin devant le bureau du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Plus de 30 000 $ amassés grâce aux biscuits «Sourire»

La campagne des biscuits Sourire de Noël, qui vient de prendre fin dans les succursales de Tim Hortons de la région, a permis d"amasser la somme de 30 686 $.

Nathan Loignon joue pour l'illumination du sentier féérique de Saint-Georges

De nombreux citoyens sont venus applaudir le pianiste Nathan Loignon lors de l'illumination du sentier féérique de Saint-Georges ce jeudi soir.

Ashton débarque à Sainte-Marie : modernité, tradition et fraîcheur au rendez-vous

Depuis ce lundi 2 décembre, les amateurs de restauration rapide authentique peuvent se réjouir : la 24e succursale de la chaîne Ashton a officiellement ouvert ses portes au 740, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie.