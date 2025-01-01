La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 6 septembre

Un tout nouveau sentier pédestre au Domaine Taschereau

Les gestionnaires du Domaine Taschereau – Parc nature de Sainte-Marie-de-Beauce ont officiellement inauguré, jeudi, le tout nouveau Sentier le Boréal.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Diane Beaudoin

Voici le premier des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Diane Beaudoin.

Dimanche 7 septembre

L'artiste Julie Morin expose au Marius B. Musée

Le Marius B. Musée, de Saint-Joseph-de-Beauce, présente l’exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel, de l’artiste Julie Morin, à compter du dimanche 14 septembre.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Michel Jacques

Voici le deuxième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Michel Jacques.

Lundi 8 septembre

La reconnaissance des acquis : un chemin vers la diplomation sans retourner à l’école

Vous avez appris votre métier sur le terrain, avec les années, sans jamais obtenir de diplôme? Que vous soyez cuisinier, mécanicien, éducatrice ou charpentier, il est possible de faire reconnaître officiellement votre savoir-faire grâce à la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) offerte par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Après une panne, l’application mobile iPhone et iPad d’EnBeauce.com est de retour

La semaine dernière, nous avons rencontré un incident avec l'application mobile Neomedia destinée à enbeauce.com.

Masterchef Québec: une première épreuve réussie pour Nathalie

Nathalie Robitaille, de Saint-Lambert-de-Lauzon, a réalisé avec fierté son tout premier défi dans l’émission Masterchef Québec.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Véronique Paquet

Voici le troisième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Véronique Paquet.

Mardi 9 septembre

Une nouvelle cohorte en apiculture pour assurer la relève à Saint-Georges

Le Projet Miel CYSG franchit une nouvelle étape avec le lancement prochain de la Cohorte Desjardins en apiculture, une initiative destinée à former la relève et à garantir la pérennité de cette démarche solidaire.

La Maison Catherine de Longpré lance sa 34e loterie annuelle

La Maison Catherine de Longpré a lancé aujourd’hui la 34e édition de sa loterie annuelle, dont les gagnants se partageront 65 000$.

Ordre du Mérite georgien: portrait d'Alain Tanguay

Voici le quatrième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait d'Alain Tanguay.

Mercredi 10 septembre

Publio : un nouveau réseau social local voit le jour en Beauce

Un nouveau réseau social entièrement local, conçu pour et par les Beaucerons, a été lancé récemment sous le nom de Publio. Pensé comme une réponse aux limites des plateformes traditionnelles, ce projet vise à favoriser les échanges communautaires, la découverte locale et la visibilité des organisations régionales.

Une nouvelle clinique d’allaitement voit le jour en Beauce

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a annoncé l’ouverture d’une nouvelle clinique d’allaitement en Beauce.

Ordre du Mérite georgien: portrait du Dre Catherine Déry

Voici le cinquième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait du Dre Catherine Déry.

Kaïn: une ultime tournée et un dernier album pour des adieux chaleureux

Après 25 ans d’existence, Kaïn sort aujourd’hui son dernier album La cour des grands et tire sa révérence.

Jeudi 11 septembre

30 ans du Centre culturel Marie-Fitzbach

Les festivités pour le 30e anniversaire du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges ont été officiellement lancées ce mercredi soir à l’occasion d’une soirée forte de reconnaissance et d’humour.

Samuel Poulin nommé ministre : « Un honneur pour la Beauce »

Nommé ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises lors du remaniement ministériel du 10 septembre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a convié les médias locaux ce jeudi matin à Saint-Georges pour livrer sa première prise de parole en tant que ministre.

Ordre du Mérite georgien: portrait de Claude Morin

Voici le sixième et dernier textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Claude Morin.

Vendredi 12 septembre

Notre-Dame-des-Pins célèbre ses 100 ans en grand

Pour célébrer son 100e anniversaire, la municipalité de Notre-Dame-des-Pins voit les choses en grand avec plusieurs activités organisées sur une année.

Autobus scolaire: le CSSBE confirme un retour à la normale dès lundi

À la suite du retrait temporaire des autobus électriques Lion, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a pris la décision, ce matin, de suspendre les cours pour les élèves du primaire et du secondaire, étant donné qu’un grand nombre d’entre eux utilisent les autobus concernés.

Johanne Maheux propose un nouveau regard sur Saint-Georges

Résidente de Saint-Georges depuis 1989, Johanne Maheux est une artiste peintre dont plusieurs oeuvres sont en ce moment exposées au Centre culturel Marie-Fitzbach.