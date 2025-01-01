La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 27 septembre

Rébecca Veilleux publie son premier roman: Immortel, le refuge

Après plus d'une dizaine d’années à y penser, à l’écrire et à le modifier, Rébecca Veilleux a finalement publié son premier roman: Immortel, le refuge. La résidente de Saint-Évariste-de-Forsyth avait la volonté d’écrire un ouvrage depuis son secondaire, mais c’est seulement lorsqu’elle est tombée enceinte qu’elle a pris le temps de réaliser son rêve.

Dimanche 28 septembre

Gaétane Dion expose Faut pas se leurrer! au Marius B. Musée

L'artiste Gaétane Dion présente son exposition Faut pas se leurrer! au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, jusqu'au 11 janvier 2026.

Céramique de Beauce: immersion dans la passion de Paul Giguère

C’est dans sa maison à Saint-Joseph-de-Beauce que le collectionneur et passionné de Céramique de Beauce nous a reçus. Le salon de Paul Giguère est un véritable musée dont il est le gardien.

Lundi 29 septembre

Don de 20 000 $ à la Coop de santé du sud de la Beauce

La Caisse Desjardins du Sud de la Beauce vient d'effectuer un don de 20 000 $, en soutien au bon fonctionnement de la Coopérative de santé et de solidarité du sud de la Beauce.

Le Calendrier de l’espoir 2026 est lancé

Ce sont quelque 1000 copies du Calendrier de l'espoir 2026 qui sont maintenant disponibles pour soutenir le financement de l'organisme Groupe Espérance et Cancer.

Une dictature prend forme à nos portes

En un peu plus de huit mois, après avoir créé le chaos dans l’économie mondiale avec ses tarifs douaniers, Donald Trump est en voie de mettre en place rien de moins qu’une dictature aux États-Unis, nos voisins.

Mardi 30 septembre

Inauguration des locaux en techniques policières et en soins préhospitaliers d’urgence

C'est ce lundi 29 septembre que le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a inauguré, à son campus de Saint-Georges, ses tout nouveaux locaux dédiés aux programmes de Techniques policières (TP) et de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU).

Le hockeyeur Thomas Chabot en visite à son école primaire

L’école Monseigneur-Feuiltault a eu le privilège d’accueillir le défenseur étoile des Sénateurs d’Ottawa et natif de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot, ce lundi 29 septembre, alors qu'il a rencontré les élèves de 5e et 6e année, afin de discuter de valeurs qui lui sont chères, telles que la persévérance, l’engagement et le dépassement de soi.

Lancement de deux guides pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

La MRC des Etchemins vient de lancer deux guides visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur son territoire.

La plus belle des citrouilles géantes vient de la Beauce!

La plus belle des citrouilles géantes de l'année vient de la Beauce, ont décrété les organisateurs du concours Potirothon de Gentilly. C'est du moins le verdict qui a été rendu samedi dernier, lors de la tenue de cet événement annuel, alors que le fruit cultivé par Véronique Vachon et Mario Morin, un couple de Saint-Georges, a été présenté au jury de cette compétition provinciale.

Mercredi 1er octobre

Nashville en Beauce remet 25 000 $ à l’équipe de football Carcajous

L’organisation de Nashville en Beauce vient de remettre un montant de 25 000 $ à l’équipe de football Carcajous de la Polyvalente des Abénakis de Saint-Prosper.

Le Rappel prépare son 6e souper-bénéfice Oktoberfest

Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 6e soirée-bénéfice Oktoberfest, de l’organisme Le Rappel, prévue le mercredi 15 octobre.

61e Finale des Jeux du Québec: présentation de l'équipe de direction

Le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec a annoncé l’entrée en poste officielle de son équipe de direction.

Jeudi 2 octobre

Le maire François Veilleux tire sa révérence

Moins de 48 heures avant la fin des mises en candidature officielles auprès d'Élections Québec, le maire de la Ville de Beauceville, François Veilleux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas un 3e mandat à la tête de la municipalité.

Ouverture du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre

Une cinquantaine de personnes ont assisté, le dimanche 28 septembre, à l'inauguration officielle du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre, qui s'est déroulée au Centre intergénérationnel Desjardins.

Édition record pour le Challenge dek hockey de l'Aile jeunesse de la CCSG

Le Challenge de dek hockey de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui s'est tenu le vendredi 26 septembre dernier, a été un franc succès. Au total, 20 équipes se sont affrontées au Dek Hockey Saint-Georges, ce qui en fait la plus grosse édition organisée depuis plus de six ans.

Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

Le député de Beauce-Sud, et tout nouveau ministre, Samuel Poulin, s'accommode très bien de la feuille de route que vient d'aligner le premier ministre du Québec, François Legault, pour la dernière année de mandat de son gouvernement.

Vendredi 3 octobre

Centre culturel Marie-Fitzbach: 30 ans d'histoire conté par Caroline Veilleux

À l’occasion du 30e anniversaire du Centre Culturel Marie-Fitzbach, EnBeauce.com a rencontré Caroline Veilleux afin d’en apprendre plus sur l’histoire de cet édifice iconique.

Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Ce jeudi 2 octobre, l’émotion était palpable à l’hôtel de ville de Saint-Georges. La dernière séance du conseil municipal en présence du maire Claude Morin a marqué la fin d’une époque, alors que l’élu quitte ses fonctions après 12 années à la tête de la Municipalité.

Des élus libéraux dénoncent le tracé de l’autoroute 73 en Beauce

Les députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin étaient de passage à Saint-Georges ce jeudi 2 octobre afin de dénoncer le tracé retenu par le gouvernement de la CAQ pour le prolongement de l’autoroute 73.

Le retour du Triathlon du Lac-Poulin rapporte 54 636 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin a permis d'amasser la somme de 54 636 $ au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Prolongement de l’A-73 : Samuel Poulin dénonce une « sortie gênante »

Le ministre et député de Beauce-Sud Samuel Poulin a dénoncé, lors d'un appel avec EnBeauce.com ce vendredi 3 octobre, la sortie médiatique des députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin, qui s’opposent au tracé retenu pour le prolongement de l’autoroute 73 en Beauce. Il qualifie leur intervention de « gênante » et d’« antiéconomique ».

Fier pompier, Michel Boucher quitte avec le sentiment du devoir accompli

Après 38 années au service de la communauté de son village, Michel Boucher a pris sa retraite du poste de directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre le 31 août dernier.