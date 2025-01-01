La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 25 octobre

Les funérailles de Normand Lapointe auront lieu le 15 novembre

Les funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, seront célébrées le samedi 15 novembre prochain.

Plus de 230 convives rassemblés pour souligner l’importance du communautaire

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a réuni plus de 230 convives, jeudi soir (23 octobre), au Club de golf de Saint-Georges pour la 10e soirée reconnaissance destinée aux organismes communautaires de la région.

Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

Une nouvelle ligue de hockey vient d’entrer en scène en Beauce. Samedi dernier, la formation du PawPaw Snack de Saint-Georges a disputé son tout premier match officiel dans la toute nouvelle Ligue M25, remportant une victoire de 5 à 3 contre l’équipe SPP Metal Tech de Saint-Éphrem.

Dimanche 26 octobre

Cross-country du CSSBE: près de 1075 élèves du primaires ont participé

Près de 1075 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country le samedi 4 octobre.

Raphaël Lessard sacré champion ACT pour la première fois

Le pilote de Vallée-Jonction, Raphaël Lessard, a remporté le championnat 2025 de la Milton CAT American-Canadian Tour (ACT), devenant ainsi le premier Canadien à décrocher ce titre depuis 2008.

Un regard neuf sur l’histoire du bâti populaire en Beauce avec Sophie Quirion

Ce dimanche 26 octobre, dans l’ambiance chaleureuse du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, l’auteure Sophie Quirion lançait son tout premier livre : BOOMTOWN. Petite histoire du bâti populaire en Beauce.

Lundi 27 octobre

«Randonner pour redonner»: une expédition porteuse d’espoir jusqu’au camp de base de l’Everest

Une quinzaine de personnes vivront une expérience hors du commun en novembre 2026 en participant à l’expédition « Randonner pour redonner », qui les mènera jusqu’au camp de base de l’Everest.

Un grave accident de travail survenu à Saint-Elzéar

Un grave accident de travail est survenu vers 7 h 15 ce lundi matin, dans une entreprise du rang du Bas-Sainte-Anne à Saint-Elzéar.

(EN VIDÉO) Un bond de 8 % des personnes soutenues par Moisson Beauce

Le Bilan-Faim 2025 de Moisson Beauce révèle que l’insécurité alimentaire ne faiblit pas en Chaudière-Appalaches, mais continue plutôt de gagner du terrain.

Plus de 2 000 habits de neige seront distribués aux enfants de la région

Pour sa 8e campagne, Robert Bernard, en partenariat avec Nokian Tyres, remettra plus de 2 000 habits de neige aux enfants de la région, dont 75 directement à Saint-Georges.

Mardi 28 octobre

Inauguration en Beauce du premier CPE préfabriqué au Québec

C'est ce lundi, en Beauce, qu'a été inauguré le tout premier centre de la petite enfance (CPE) préfabriqué au Québec.

Les parcours d'horreur ont la cote en Beauce

Les parcours d’horreur ont attiré de nombreux courageux au cours de la dernière fin de semaine en Beauce.

(EN VIDÉO) Chez Lucie Fournier, l’Halloween est une fête de cœur et de créativité

Chaque mois d’octobre, une maison de Saint-Georges se démarque dans son quartier par ses décorations d’Halloween, à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est celle de Lucie Fournier, professeure retraitée du Cégep Beauce-Appalaches, pour qui cette fête est une véritable tradition familiale… et un bonheur contagieux.

Mercredi 29 octobre

Des changements à venir pour le transport scolaire en Beauce-Etchemin

D’importants changements dans le transport scolaire seront effectués par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), pour la rentrée 2026-2027.

Un lot d'un million $ pour Georges Gagné

Un résident de Saint-Jules, Georges Gagné, a remporté un million de dollars au jeu Québec Max.

Félix-Antoine Duval en nomination aux Prix Iris 2025

Le Beaucevillois Félix-Antoine Duval est en nomination pour le prix de la Meilleure interprétation masculine/Premier rôle, dans le cadre des Prix Iris 2025, de Québec Cinéma.

Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

Paul Poulin, natif de Beauceville et résident de Frampton, a construit de ses mains un avion deux places, le Pietenpol Air Camper, à partir du plan de Bernard Pietenpol de 1929.

Jeudi 30 octobre

Deux leaders visionnaires reconnus en Nouvelle-Beauce

Hier soir, près de 400 convives ont célébré «l’audace, l’engagement et la réussite de deux leaders visionnaires», lors du 45e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce revient pour sa 38e édition

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 14, 15 et 16 novembre prochain au 3e et 4ᵉ étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Marie-Christine Lavoie à la co-présidence de l'ACCCA

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Marie-Christine Lavoie, vient d'être nommée co-présidente de l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA).

Vendredi 31 octobre

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, et sa Fondation, ont procédé, ce jeudi 30 octobre, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces modernes et entièrement repensés pour soutenir la réussite étudiante.

Jason Groleau dénonce l’inaction libérale en matière de sécurité routière

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, considère que le gouvernement libéral de Mark Carney doit en faire davantage pour assurer la sécurité des Québécois sur nos routes.

Des bourses pour cinq athlètes de la Beauce

Cinq étudiants-athlètes de la Beauce ont reçu cette semaine des bourses d'études, distribuées par la Fondation Aléo.

(EN VIDÉO) La Fromagerie la Pépite d'or présentée par le directeur Nick Fortin

Ouverte le 31 juillet 1995, la Fromagerie la Pépite d’or célèbre cette année son 30e anniversaire. C’est donc l’occasion d’en savoir un peu plus sur cette entreprise fièrement beauceronne.