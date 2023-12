Le monde de l'éducation de janvier à juin

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets d'éducation qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2023, de janvier à juin.

L'École Trilingue Vision Beauce investit 2,5M$ dans un projet d'agrandissement

L'École Vision Beauce a présenté ce matin, en conférence de presse, un projet d’agrandissement de ses installations au coût de 2,5 millions de dollars.

Direction l'Italie pour la troupe de théâtre de l'école Jésus-Marie

Les dix élèves de la troupe de théâtre Sous la chapelle de l’école Jésus-Marie de Beauceville iront représenter le Québec au mois de mars en Italie.

Près de 400 étudiants participent au Défi Blanchette Vachon

Près de 400 étudiants des polyvalentes de la Beauce ont participé au Défi Blanchette Vachon, un concours organisé en décembre, en collaboration avec le programme de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

MRC Nouvelle-Beauce: 5 projets scolaires reçoivent des financements

Cinq projets scolaires de la MRC Nouvelle-Beauce ont reçu des financements totalisant 9 750 $ par la Fondation Desjardins.

Bernard Drainville était en visite dans Beauce-Nord

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, était de passage dans Beauce-Nord ce vendredi 10 février.

Relève agricole: quatre Beaucerons récompensés

Quatre Beaucerons étudiants et diplômés du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep de Lévis ont reçu des bourses lors d’une cérémonie en présence de partenaires le 22 février dernier.

Retour en images sur le Challenge des pros du CFP Pozer

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) présentait la troisième édition du Challenge des pros le 21 février et notre photojournaliste Jessy Pouliot s'est rendu sur place.

Découvrez les gagnants du Challenge des pros

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) a publié la liste des personnes récompensées lors de la troisième édition du Challenge des pros.

Décès de Charles-Henri Lecours, un homme marquant dans l'éducation

L’ancien président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Charles-Henri Lecours est mort le 5 mars dernier.

L'école Ste-Famille de Tring Jonction amasse plus de 850$ pour l'Opération Enfant-Soleil

L'école Ste-Famille de Tring Jonction a participé à l'événement Porte ton pyj le 14 mars, une journée spéciale organisée par deux enseignantes de l'école, Marie-Hélène & Nadia.

Des élèves du CIMIC créent une savonnerie pour le défi OSEntreprendre

Dans le cadre de la 25e édition du Défi OSEntreprendre, des élèves de la formation en Opération d’équipement de production du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) ont mis en place une savonnerie.

Record de participation pour la 14e édition du Camp totalement CIMIC

Le Camp totalement CIMIC était de retour les 6 et 7 mars derniers. Pour cette 14e édition, les organisateurs ont annoncé un record de participation.

Le CJE Beauce-Sud récompense la conciliation études-travail

Le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Beauce-Sud a lancé, le 13 février dernier, un concours nommé MonChoixMesÉtudes, afin de récompenser le respect de la conciliation études-travail en entreprise.

Le projet Pop up lauréat du Défi OSEntreprendre

Pour le retour du Défi OSEntreprendre du Cégep Beauce-Appalaches, près de 39 élèves ont été récompensés lors de la cérémonie annuelle de remise de bourse, ce jeudi 6 avril. Ces derniers ont pu soumettre leur projet aux membres du jury.

Des étudiants en Techniques d'éducation spécialisée s'envolent au Maroc

Une quinzaine d’étudiants et d’étudiantes du programme de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep Beauce-Appalaches, au campus de Sainte-Marie, s’envoleront pour le Maroc à la fin de la session scolaire afin de réaliser un stage humanitaire.

Un banc de l'amitié à l'école Grande-Coudée de Saint-Martin

L’école Grande-Coudée de Saint-Martin a inauguré ce matin son banc de l’amitié, un projet mené par un groupe d’élèves « anges gardiens » de niveau primaire.

La fibre entrepreneuriale honorée au Cégep Beauce-Appalaches

La mini-entreprise Juste pour toi s’est démarquée en remportant les prix Coup de cœur et Entreprise de l’année lors du gala des mini-entreprises, tenu dernièrement, pour récompenser les étudiantes et les étudiants du cours de Gestion d’entreprise du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

Gala Méritas: la polyvalente Benoit-Vachon récompense ses élèves

La 47e édition du Gala Méritas s'est tenue le mercredi 17 mai et a récompensé plusieurs élèves de la Polyvalente Benoit-Vachon.

Travail des enfants: le CSSBE privilégie l'équilibre

Le Centre de Services Scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) salue le projet de loi sur l'encadrement du travail des plus jeunes du Ministre Boulet et souhaite mettre en avant l'importance de l'équilibre étude-travail.

Des médailles pour deux élèves du CSSBE

Deux élèves de centres de formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin ont remporté des médailles dans le cadre des 16e Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui ont rassemblées 252 compétiteurs, les 11 et 12 mai, au Centre de foires de Québec.

Deux cégépiennes lauréates du concours Vert un monde durable

Organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), le concours Vert un monde durable a été remporté par l'équipe de Camylle Boulanger et Stéphanie Bégin, étudiantes au Cégep de Beauce-Appalaches.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur remise à six cégépiens

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2023 a été décernée à six récipiendaires des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches.

La forêt « La Rêverie » pour apprendre différemment

C'est sous un soleil de plomb que la direction, le corps professoral, les élèves et de nombreux parents d'élèves de l'école de Léry-Mgr-De Laval de Beauceville, ont officiellement inauguré, hier en fin d'après-midi, la forêt La Rêverie.

Olympiades Réussite-Jeunesse: les étudiants de la CFER créent l'exploit

Les Olympiades Réussite-Jeunesse se tenaient les 30, 31 mai et 1er juin à l'Université Bishop's de Lennoxville. Lors de cet événement, les étudiants de la CFER de Beauce ont remporté un neuvième titre de champion provincial.

Remise des diplômes et des bourses au Centre universitaire des Appalaches

C’est hier soir que le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a procédé à la remise de ses diplômes pour l'année scolaire 2022-2033 et distribué ses bourses annuelles.

Cégep Beauce-Appalaches: Marcel Rheault reçoit une mention d'honneur

Marcel Rheault, enseignant en biologie du Cégep Beauce-Appalaches, a reçu l'une des Mentions d'honneur décernées par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), lors du colloque annuel des 6 et 9 juin.

Les enseignants en soins infirmiers mis à l'honneur

Le Cégep du Beauce-Appalaches a reçu le 36e colloque de l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) les 5 et 6 juin.

Forces AVENIR: les lauréats 2023 sont dévoilés

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, les personnalités et les projets lauréats locaux du programme Forces AVENIR 2023.

Une découverte de l’Europe pour les diplômés en Sciences humaines

Une trentaine de finissants et finissantes en Sciences humaines, provenant des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches, ont entrepris un fascinant périple en Europe, du 23 mai au 1er juin.

Un bal tout en «dune buggies» pour les finissants du CIMIC

C’était jour de graduation, ce vendredi 16 juin, pour 17 élèves de la formule Duplex en Carrosserie du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).

Des cégépiens de retour d'une expérience humanitaire au Maroc

De retour du Maroc, une quinzaine d'étudiantes et d'étudiants du programme de Techniques d'éducation spécialisée du Cégep Beauce-Appalaches, campus de Sainte-Marie, ont regagné le Québec après une expérience humanitaire exceptionnelle, ayant consacré leur temps et leurs compétences à soutenir des enfants en difficulté d'adaptation au sein d’une école marocaine.

Le CSSBE célèbre la diplomation de 104 élèves adultes

Le Gala distinction des finissantes et finissants 2022-2023 de la reconnaissance des acquis et des compétences et des programmes de formation professionnelle offerts par les services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a eu lieu le mardi 20 juin.