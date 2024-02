La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 3 février

Biblio-Jeux s’amène dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan

Le projet Biblio-Jeux, qui a pour but, par le biais de jeux éducatifs, d’éveiller et de stimuler les enfants de six mois à 12 ans au langage oral et écrit ainsi qu’aux mathématiques, vient d'être implanté dans la MRC Beauce-Sartigan.

Snow Cross : Éliot Grondin remporte une troisième victoire

L'athlète originaire de la Beauce était en action, ce samedi 3 février en Géorgie, dans le cadre de la Coupe du monde de snowboard cross de Goudaouri.

Grève à Saint-Georges : les salariés du service des loisirs et de la culture manifestent

Les salariés du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges ont érigé un piquet de grève devant le Centre sportif Lacroix-Dutil afin de montrer leur mécontentement.

Maxime Nadeau : un pompier complètement givré

Maxime Nadeau est pompier à la Ville de Saint-Georges dans la vie, mais aussi un athlète confirmé en patinage de descente extrême (Ice Cross). Rencontre avec un mordu d'adrénaline.

Dimanche 4 février

Snow Cross : Éliot Grondin fait le doublé!

Après une première médaille d'or obtenu lors de la journée d'hier, l'athlète beauceron, Éliot Grondin, a remis ça ce dimanche 4 février, en se positionnant une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium en Géorgie.

Ma première aventure en ski de fond sur les pistes de la Beauce

Chronique hebdomadaire de Camille Gérémie

Six citoyens de Beauce-Sud reçoivent la Médaille du député de l'Assemblée nationale

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a récompensé six citoyens de son comté lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce dimanche 4 février, à l'hôtel du Georgesville de Saint-Georges.

Lundi 5 février

Pomerleau et Canam remplaceront le toit du stade olympique

Un consortium beauceron, formé des entreprises Pomerleau et du Groupe Canam, vient d'obtenir le contrat de 870 millions de dollars pour le remplacement de la toiture du Stade olympique de Montréal.

Lac-Etchemin devient le 47e village-relais du Québec

La municipalité de Lac-Etchemin est devenue aujourd'hui le 47e village-relais du Québec.

Desjardins, co-op ou banque?

L'éditorial de la semaine de notre chroniqueur Pier Dutil.

Mardi 6 février

Contrat de véhicules logistiques de l'armée: Manac dans la course

L'équipe Power Team, dont fait partie le fabricant de remorques Manac, vient d'être désignée comme soumissionnaire privilégié, pour fournir aux Forces armées canadiennes, une nouvelle flotte de véhicules logistiques.

Le Système de surveillance de la rivière Chaudière se modernise

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a annoncé, ce mardi 6 février, la modernisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), dans le but de mieux informer la population lors des inondations.

Saint-Alfred demande un délai pour les élections partielles

La Municipalité de Saint-Alfred vient de demander à la ministre des Affaires municipales un délai supplémentaire pour la tenue de l'élection partielle, initialement prévue le 24 mars.

Mercredi 7 février

Relation100Questions : une campagne pour parler de violence conjugale avec les jeunes

L'organisme du Havre l'Éclaircie ainsi que trois autres maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale en Chaudière-Appalaches, ont lancé, ce mardi 6 février au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des jeunes.

Un premier encan-bénéfice pour la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

C'est le 20 février que la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tiendra son tout premier encan-bénéfice, un événement qui permettra de découvrir et d'acquérir des œuvres d'art créées par les artistes du programme d’Arts visuels de l'établissement.

Mise en marché du porc au Québec: duBreton lance une pétition pour sortir du plan conjoint

L'entreprise de production et de transformation de porc biologique duBreton, de Saint-Bernard, vient de lancer une pétition afin d'obtenir des appuis publics à sa demande d’exclusion du Plan conjoint de mise en marché collective des porcs du Québec.

Emmy Fecteau rêve de la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin

Originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau est dans sa dernière année à l'Université Concordia. Elle espère pouvoir se faire repêcher dans la Ligue Professionnelle de Hockey Féminin (LPHF) à la fin de la saison.

Jeudi 8 février

Infrastructures de loisirs à Saint-Joseph-de-Beauce: le plan directeur est bien enclenché

Le plan directeur En piste vers 2030, qui vise à offrir de nouvelles infrastructures de loisirs et de bonifier celles existantes à Saint-Joseph-de Beauce, est bel et bien enclenché.

Deux Beauceronnes remportent 1 M$ avec leur billet Célébration

Kathy Gagnon et France Marcheterre, deux résidentes de la Beauce, ont récemment appris une bonne nouvelle : elles ont découvert que le billet Célébration 2024, qu’elles ont tardé à faire vérifier était gagnant d’un lot de 1 000 000 $, remporté au gala télévisé du 7 janvier.

Le 34e Souper des jeunes gens d’affaires est en préparation

Près de 300 personnes sont attendues au 34e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui se déroulera le 17 avril prochain.

Changements climatiques: 500 M$ pour accompagner les municipalités

Le gouvernement du Québec a choisi la Beauce pour annoncer aujourd'hui la création d'un programme de 500 M$ pour accompagner les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques.

« Faire de la musique, pour moi, ça a tout le temps été libérateur » — Gjije

Passionné de musique depuis ses 12 ans, Gaël Giguère s'est enfin lancé et ses chansons sont désormais disponibles sur les plateformes de streaming sous le nom de Gjije.

Vendredi 9 février

Voyage dans les saveurs de la Beauce avec Ariel, chef du restaurant 1668

Cette semaine, je suis partie à la rencontre d’Ariel, le chef du restaurant 1668 à Saint-Georges. L’amatrice de gastronomie que je suis, après avoir été souper un soir au restaurant, a eu envie d’en savoir plus.

Scott: le Bar de L'O lourdement endommagé par un incendie

Le Bar de L'O, situé au 501 route du Président-Kennedy à Scott, a été lourdement endommagé par un incendie survenu très tôt ce vendredi matin.

Lac-Etchemin: le motard décédé en août dernier a glissé sur le gravier

Le rapport du coroner Me Donald Nicole concernant le décès de Marc Blais survenu le 24 août 2023 a été rendue publique.

Sensibiliser les automobilistes à la condition des mal voyants

La marche militante organisée par le Groupe V.O.I.R. afin de sensibiliser la population à la réalité des personnes malvoyantes et non voyantes en ville a eu lieu ce matin à Saint-Georges.

Réussite éducative: des avancées importantes en Chaudière-Appalaches

Au cours de la dernière quinzaine d'années, d’importantes avancées ont été accomplies pour appuyer la réussite éducative et favoriser la persévérance scolaire sur le territoire de Chaudière-Appalaches.