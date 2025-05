La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 24 mai

Le Festival beauceron de l’érable bat son plein malgré le temps maussade

Malgré le temps maussade et le crachin qui persiste, le Festival beauceron de l’érable se poursuit depuis hier soir à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Mario Roy confronte les quatre autres candidats à la chefferie du PLQ

Le jeudi 22 mai, le producteur agricole de Saint-Jules, Mario Roy, a participé au quatrième débat public des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Ainsi, il a eut l'opportunité de présenter ses idées devant quelques citoyens de la région à l'Université Laval à Québec.

Dimanche 25 mai

Une foule record au Super Gala de boxe

Près de 1 500 amateurs de boxe se sont donnés rendez-vous au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, vendredi, pour assister au quatrième Super Gala de boxe Saint-Georges Ford.

L'objectif de collecte dépassé à la Marche pour l’Alzheimer

La 18e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine, qui a eu lieu ce dimanche matin à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, a récolté quelque 26 256 $.

Lundi 26 mai

Nouveau CPE de 62 places à Frampton

Dans le cadre d'une journée portes ouvertes, c'est samedi que l'on a procédé à l'inauguration officielle de l’installation du CPE des Petits Pommiers et celui de La Becquée dans la municipalité de Frampton.

Trois étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches brillent à l’UQAM

Trois étudiantes du Cégep Beauce-Appalaches ont réalisé un triplé remarquable en remportant les trois prix de la catégorie collégiale du concours Mon entreprise, organisé par le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM.

Le Café du Mille-Lieux, nouveau carrefour social et culturel en Beauce

Après plus de deux ans de préparation et huit mois de travaux, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Sud a inauguré officiellement, ce lundi 26 mai, le Café du Mille-Lieux, un espace communautaire, culturel et formateur situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Mardi 27 mai

Éric Desponts, le roi de l’Enduro des Érables 300

Un total de 70 pilotes ont foulé la piste de l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction ce dimanche, lors de l’épreuve de l’enduro des Érables 300.

Un premier tournoi de soccer à Saint-Georges porté par ABRITEK

Le Club de Soccer Ascalon, en partenariat avec l’entreprise Portes & Fenêtres ABRITEK, a annoncé ce mardi 27 mai, la création d’un nouvel événement sportif d’envergure, qui se tiendra du 8 au 10 août sur les terrains de soccer de Saint-Georges.

Environ 130 coureurs attendus au Tour de Beauce 2025

Alors que le Giro d’Italie amorce aujourd’hui sa dernière semaine, le Tour de Beauce quant à lui, prépare sa 37e édition qui aura lieu du 11 au 15 juin prochain.

Deux jours de Fête nationale à Saint-Georges

La Fête nationale du Québec sera célébrée sur deux jours, ont annoncé ce matin en conférence de presse, les responsables du Comité des fêtes de Saint-Georges.

Incendie à Notre-Dame-des-Pins: le dossier est remis à la SQ

Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers de Saint-Georges sont toujours à l'ouvrage sur le bâtiment multirésidentiel situé sur le chemin Royal à Notre-Dame-des-Pins qui a pris feu ce midi.

Le Festival beauceron de l’érable persiste et signe

Malgré une météo exécrable, le Festival beauceron de l’érable s'est déroulé tant bien que mal cette fin de semaine à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Mercredi 28 mai

Près de 20 000 $ en bourses à neuf athlètes de la Beauce

Neuf athlètes de la Beauce ont obtenu près de 20 000 $ au total en bourses d'études, dans le cadre de la remise annuelle de bourses d’études et de dons aux organismes de bienfaisance de la Fondation Nordiques.

L'entreprise Royal Mat condamnée à payer près de 40 000 $ d'amende

L'entreprise de recyclage de caoutchouc, Royal Mat, devra verser doit la somme totale de 38 316 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.

Les Condors brillent au 36e Gala Méritas de la LHJAAAQ

Trois membres des Condors ont été honorés lors du 36e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, qui s'est tenu ce lundi soir.

Incendie à Notre-Dame-des-Pins: les citoyens se mobilisent

Une collecte de fonds a été ouverte pour venir en aide à l'une des trois familles qui a tout perdu dans l'incendie survenu ce mardi à Notre-Dame-des-Pins.

Une aventure « humaine et inoubliable » pour Annie Deblois à Paris

Annie Deblois, massothérapeute professionnelle originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, a représenté le Canada à Paris du 23 au 25 mai lors de la cinquième édition du Championnat d’Europe de massothérapie. Une expérience humaine et professionnelle qu’elle qualifie d’inoubliable.

Jeudi 29 mai

Bilan 2024 du CEB : immigration, IA et dynamisme économique à l’honneur

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a présenté ce mardi 28 mai, au Club de golf Saint-Georges, le bilan de ses activités 2024.

Cégep Beauce-Appalaches: près de 20 000 $ remis en bourses

À l’occasion des cérémonies de remise des bourses du printemps, une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants des campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic ont reçu des bourses totalisant 19 450 $.

Saint-Côme-Linière célèbre ses 200 ans en grand du 30 mai au 1er juin

La municipalité de Saint-Côme-Linière se prépare à vivre une fin de semaine « historique » alors qu’elle célébrera son 200e anniversaire de ce vendredi 30 mai au dimanche 1er juin.

Les services d’urgence testés lors d’une simulation à Saint-Georges

Une importante simulation d’urgence a été déployée, ce jeudi 29 mai, sur les terrains de soccer de Saint-Georges. L’exercice a été organisé par le CISSS de Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les paramédics du Groupe Cambi et le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges.

Vendredi 30 mai

Saint-Georges: retour en images sur l’exercice d’urgence

Ce jeudi 29 mai en matinée, les terrains de soccer de Saint-Georges ont été le théâtre d’une simulation d’envergure visant à tester la capacité d’intervention des équipes de secours en cas de situation critique.

Luc Provençal rend hommage au Régiment de la Chaudière

À l’occasion des « affaires courantes » (rubrique déclarations des députés) du mercredi 28 mai à l’Assemblée nationale du Québec, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a rendu hommage au Régiment de la Chaudière, toujours présent en Chaudière-Appalaches à Beauceville et Lévis.

Le Café du Mille-Lieux prend vie!

La journée d’ouverture du Café du Mille-Lieux a été un beau succès pour ce nouveau projet d'économie sociale d'envergure mis en place par le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Beauce-Sud.

Le premier Festival Drone Fan Québec se tiendra à Saint-Georges

Le tout premier festival de drones au Québec se tiendra à Saint-Georges le 30 août prochain sous l’appellation «Festival Drone Fan Québec».

Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la Villa des Pins

Passionné d’automobile, le Beauceron Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la populaire Villa des pins, à Notre-Dame-des-Pins.