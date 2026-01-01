La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 17 janvier



En tête-à-tête avec Julie Weber

Dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Julie Weber, une experte en communication RH qui accompagne depuis près de 20 ans des organisations de toutes tailles dans la définition de leur culture et de leur marque employeur.



Le Cool FM balaie ses adversaires et grimpe au 2e rang du classement

Le Cool FM de Saint-Georges a signé deux victoires consécutives, ce jeudi 15 et ce vendredi 16 janvier, face aux Éperviers de Sorel-Tracy et aux 3L de Rivière-du-Loup.



Eliot Grondin monte sur son premier podium de la saison en Chine

Le planchiste Eliot Grondin, originaire de Sainte-Marie en Beauce, a signé sa première performance de haut niveau cette saison en Coupe du monde de snowboard cross, en décrochant une deuxième place à Dongbeiya, en Chine, ce samedi 17 janvier.

Dimanche 18 janvier



Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

L’entreprise Canam a remis un montant impressionnant de 259 715 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, à la suite de sa plus récente campagne d’engagement communautaire tenue cet automne.



Rester actif et positif: six retraités témoignent de leur bonheur

Rester positif, actif et vivre au jour le jour seraient les secrets pour une retraite heureuse selon six résidents dynamiques du Manoir du quartier à Saint-Georges.

Lundi 19 janvier



Mise en place d'un réseau national de navigation clinique en maladies rares

Afin de contribuer à réduire l'attente que vivent les personnes atteintes de maladies rares avant d'obtenir un diagnostic, le gouvernement du Québec met en place un réseau national de navigation clinique en maladies rares (NAVI-NAT). C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.



Don de 5 000 $ en transport adapté

C'est dans le cadre de leur déjeuner-bénéfice mensuel que les Chevaliers de Colomb de Beauceville ont versé un montant de 5 000 $ dans un fonds pour soutenir des personnes en besoin de transport adapté.

Mardi 20 janvier



Une nouvelle image plus moderne pour Saint-Gédéon-de-Beauce

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce se modernise avec l’adoption d’un nouveau logo officiel.



Frampton dévoile sa nouvelle image municipale

Lors de la préséance du conseil municipal tenue ce lundi soir, les élus de la municipalité de Frampton ont présenté leur toute nouvelle image.



Immobilisations: des règlements d'emprunt de 6 M$ à Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie veut procéder à des règlements d'emprunt pour mettre en oeuvre d'importants projets inscrits à l'An 1 de son Programme triennal d'immobilisations 2026-2027-2028.



Trois chasseurs de la Beauce condamnés pour braconnage en Alberta

Trois chasseurs résidents en Beauce ont été condamnés pour avoir commis des actes de braconnage dans la province de l'Alberta.

Mercredi 21 janvier



Une amende de 23 820 $ pour l'entreprise Placements Yohan Murray de Beauceville

L'entreprise Placements Yohan Murray inc., de Beauceville, doit verser la somme totale de 23 820 $, pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.



Le ciel beauceron s’embrase sous les aurores boréales

La Beauce, comme une grande partie de la province, a pu profiter, ce mardi 20 janvier, d'aurores boréales dans le ciel, en début de soirée.



Terrain de tennis à Saint-Martin: un mouvement s'organise contre le projet

Des citoyens de Saint-Martin se mobilisent pour empêcher la Municipalité d'aller de l'avant avec la construction d'un terrain de tennis et pickleball dans la localité.



Douze personnes arrêtées au Québec ce matin

L’Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec et plusieurs services de police du Québec, a procédé ce matin à des arrestations dans plusieurs régions de la province pour des infractions relatives aux armes, au trafic de stupéfiants et au recel.



Rendez-vous d'hiver Beauce Auto: plus de 40 activités au programme

Plus d'une quarantaine d'activités, la plupart entièrement gratuites, sont au programme des 11e Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln, qui auront lieu à Beauceville du 8 février au 8 mars.



L’église de Frampton deviendra un centre de divertissement familial

À Frampton, un bâtiment emblématique du cœur villageois s’apprête à entamer une nouvelle vie. L’ancienne église, dont la fermeture était déjà établie, sera transformée en centre de divertissement familial par l’entrepreneur Clifford Miller, propriétaire du Miller Zoo, avec l’appui de la municipalité.

Jeudi 22 janvier



Une vingtaine de projets beaucerons soutenus par la Fondation Monique-Fitz-Back

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé que 122 projets éducatifs innovants à vocation environnementale et sociale seront soutenus dans le cadre de l’édition 2026 de son Programme d’aide financière, dont une vingtaine en Beauce.



Jeux olympiques 2026: Beauceville se met aux couleurs de Marie-Philip Poulin

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2026, la Ville de Beauceville invite la population, les entreprises et les écoles à afficher leur fierté locale et déploiera une série d’initiatives rassembleuses afin de souligner la participation de la hockeyeuse d’exception Marie-Philip Poulin.



Un référendum envisagé à Saint-Martin sur le projet de terrain de tennis

Au lendemain de la journée de signatures tenue à Saint-Martin, le projet de terrain de tennis et de pickleball franchit une nouvelle étape. En effet, un seuil suffisant a été atteint pour forcer la tenue éventuelle d’un scrutin référendaire, une procédure relativement rare à l’échelle municipale en Beauce.



Eliot Grondin en route pour ses 3e Jeux olympiques

Le Beauceron Eliot Grondin fera partie d'Équipe Canada en snowboard cross, et en sera à ses troisièmes Jeux olympiques d’hiver, qui se dérouleront le mois prochain à Milano Cortina.



Recherche, créativité et éloquence à l’Expo-sciences du CSSBE

La Polyvalente Bélanger de Saint-Martin accueillait, ce jeudi 22 janvier, la 28e édition de l’Expo-sciences du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), un événement qui a permis à des élèves du primaire et du secondaire de la région de présenter leurs projets de recherche à la communauté, tout en développant des compétences qui dépassent largement le cadre scolaire.

Vendredi 23 janvier



Un tronçon de la Véloroute de la Beauce sera rendu accessible aux motoneiges

Les élus de la MRC Beauce-Centre ne s'opposent pas à la demande du Club de motoneige de Saint-Joseph, d'utiliser un tronçon de la Véloroute de la Beauce, comme sentier pour la motoneige.



Caroline Bouchard reconduite à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches vient d’annoncer le renouvellement du mandat de Caroline Bouchard, à la direction générale de l’établissement.



Saint-Martin: le budget franchit le cap des 5 M$

Le budget de fonctionnement 2026 de la Municipalité de Saint-Martin est de 5 043 821 $, ce qui représente une augmentation de 9,27% par rapport à l'an dernier.



À Saint-Georges, des élèves découvrent les métiers de l’ombre du réseau de la santé

À l’Hôpital de Saint-Georges, une journée carrière organisée ce vendredi 23 janvier par le CISSS de Chaudière-Appalaches a permis à des élèves du secondaire de la Beauce de découvrir des métiers de la santé moins connus, mais essentiels au fonctionnement du réseau.

