La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 13 juin



En tête-à-tête avec Pierre-Olivier Doyon

Pierre-Olivier a découvert à l’âge de 13 ans qu’il avait une rétinite pigmentaire de l'œil, une maladie dégénérative qui réduit petit à petit son champ de vision.



Camargo répète son exploit au sommet à l'étape 3

Le Colombien Diego Andres Camargo de l’équipe Medellin a remporté pour une deuxième année l’étape reine du 38e Tour de Beauce, au sommet du mont Mégantic.



Une nouvelle bourse d'études pour la judoka Charline Bourque

La judoka Charline Bourque fait partie des huit récipiendaires du programme de bourses de la Fondation Famille Turcotte-Groulx, au sein de la Fondation Aléo.



Un accueil triomphal pour Marie-Philip Poulin

Une foule estimée à environ 2 000 personnes a réservé un accueil triomphal à la capitaine de La Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, ce vendredi soir sur l'Île Ronde de Beauceville.



Le «Défi Benedict Arnold» sur le Site historique de Cumberland

Une toute nouvelle activité se tiendra sur le site historique de Cumberland au cours de la période estivale: le Défi Benedict Arnold.

Dimanche 14 juin



Le boulevard Champlain porte chance aux Québécois

Un Québécois a remporté pour la deuxième année de suite l’étape de Québec du Tour de Beauce.



Une maman redonne à l'organisme «Ouvre ton cœur à l’espoir»

L’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir vient de recevoir un don de 1 819 $ à la suite de la toute première édition du Marché printanier de Saint-Georges, un événement organisé par Sophie Trépanier, afin de soutenir les familles d’enfants malades de la région.



Un autre Colombien champion du Tour de Beauce

Le Colombien Wilmar Andres Paredes Zapata, de la formation Medellin, est le nouveau champion du 38e Tour de Beauce.

Lundi 15 juin



Soccer: Roxanne Bolduc recrutée par le Balears FC

Après avoir porté les couleurs de Villarreal, Roxanne Bolduc passera sa prochaine saison de soccer avec le Balears FC, toujours en Espagne.



Le CJE Beauce-Nord a fêté ses 30 ans au Festival Sportif

L’équipe du CJE Beauce-Nord s’est déplacée au Festival Sportif de Sainte-Marie avec plus de 30 personnes engagées pour toute la fin de semaine passée.



Le CISSS de Chaudière-Appalaches devient Santé Québec Chaudière-Appalaches

Dès aujourd'hui, le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches devient Santé Québec Chaudière-Appalaches.

Mardi 16 juin



Zac Lauzon s'est amusé au concert de Simple Plan

Zac Lauzon, de Saint-Martin, a eu la chance de rencontrer ses idoles samedi dernier, au concert de Simple Plan à Rivière-du-Loup.



La 20e édition du Festival Sportif Desjardins bat des records

Des milliers de participants, bénévoles et spectateurs ont pris part à la 20e édition du Festival Sportif Desjardins de Sainte-Marie la semaine dernière.



Bilan routier 2025: le nombre de décès et de blessés en hausse

Le nombre de personnes décédées ou blessées, en raison d'accidents routiers, a augmenté l'an dernier sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches.



Des élèves récompensés au Gala de l’Excellence 2026 de la polyvalente de Saint-Georges

La polyvalente de Saint-Georges a tenu son traditionnel Gala de l’Excellence le 3 juin, une soirée empreinte de fierté et d’émotion visant à souligner les efforts et les réussites de ses élèves.



Maria Razo Cuisine Mexicaine deviendra la Casa Morales

Après six ans à cuisiner pour les Beaucerons, Maria Razo a vendu son restaurant de cuisine mexicaine à Julio Morales.

Mercredi 17 juin



Personne manquante dans les eaux de la Chaudière: les recherches se poursuivent

Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés ce matin afin d'assister aux recherches du kayakiste qui a chaviré dans les eaux de la rivière Chaudière, hier soir.



Un néologisme d'élèves beaucerons dans les grands dictionnaires de français

Un mot créé par des élèves de l'École Jésus-Marie de Beauceville est entré officiellement dans Le petit Larousse illustré 2027 et dans Le petit Robert 2027.



Luc Provençal part avec «le sentiment du devoir accompli»

« Vous savez, on est cent vingt-cinq députés qui veulent manger la même tarte (...) à l'intérieur d'une flopée de programmes. Qu'on le veuille ou non, on doit se battre pour arriver à aller chercher des sommes d'argent pour nos citoyens, nos municipalités, nos organismes (...) Moi, preuves à l'appui, j'en ai pour un petit peu plus d'un milliard [de $] sur huit ans. Je considère que c'est une bonne performance. »

Jeudi 18 juin



Un parc de loisirs inauguré à Saint-René

La Municipalité de Saint-René et MY Société Immobilière ont procédé ce mercredi à l'inauguration officielle du parc de loisirs Les Promenades du Vallon.



Jason Groleau nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a été nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada. Il succède ainsi au député Bernard Généreux.



Le Dekhockey St-Georges comptera bientôt quatre surfaces intérieures

Devant une augmentation du nombre de joueurs annuels, le Dekhockey Saint-Georges va s’agrandir pour accueillir deux surfaces intérieures supplémentaires.



Relève entrepreneuriale: un soutien de 1,6 M$ à l'École d’entrepreneurship de Beauce

Le gouvernement du Québec verse une enveloppe de 1,6 M$ à l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB), afin de mieux préparer la relève entrepreneuriale et d’assurer la pérennité des PME partout au Québec.



Dunort, un spectacle de théâtre multimédia à 360 degrés

L’espace immersif Ellipse ouvrira ses portes au public le 26 juin prochain avec la première représentation de Dunort, un spectacle de théâtre multimédia à 360 degrés.



Balado Signature: la journée type d'un député fédéral

Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce quatrième épisode du Balado Signature, l'homme politique revient sur son quotidien de député fédéral à Ottawa et en Beauce.

Vendredi 19 juin



Nancy Labbé portera les couleurs du Parti libéral du Québec

Le Parti libéral du Québec a recruté une candidate d'envergure pour Beauce-Nord en portant son choix sur la mariveraine Nancy Labbé.



Piste cyclable à la Calway: l'appel d'offres est lancé pour le Plan B

L’avis d’appel d’offres vient d'être lancé pour les travaux permettant d'aménager un corridor sécuritaire, afin de relier la piste cyclable, entre les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, à la hauteur de la rivière Calway.