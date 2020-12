L'année en affaires: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Deuxième partie de deux rétrospectives sur les événements marquants du monde des affaires en Beauce alors que bon nombre d'entreprises, en particulier dans le secteur des services, comme la restauration et l'hôtellerie, ont été durement touchés par la crise du coronavirus.

JUILLET

Le Mondo Saint-Georges tire sa révérence

Le Mondo Resto-Bar Saint-Georges tire sa révérence après de nombreuses années. La pandémie a forcé les propriétaires à prendre cette décision.

Registre de la clientèle: les tenanciers de bar n'en veulent pas

Si les tenanciers de bar de la région sont prêts à mettre en application presque toutes les nouvelles mesures additionnelles annoncées par le ministre de la Santé pour que les consignes sanitaires soient respectées dans les bars, il y en a une qui ne passe pas du tout la rampe: celle de tenir un registre des coordonnées des clients.

Turbo Images fait l’acquisition de Lettrapub et Team Coach Imaging

Établie à Saint-Georges, l'entreprise Turbo Images vient d'acquérir son concurrent Lettrapub, dont les installations se trouvent à Sainte-Marie.

Un café-bistro ouvre ses portes à Saint-Victor

Le Café-Bistro Temps souviens-tu? vient d'ouvrir officiellement ses portes à Saint-Victor ce vendredi 10 juillet alors que tout le gratin politique et de développement économique de la région s'était déplacé pour l'occasion.

Pomerleau va creuser des tunnels dans la région de Vancouver

L'entrepreneur général en construction Pomerleau, de Saint-Georges, débutera le creusage de tunnels à la station de traitement des eaux usées d’Annacis Island, au sud-est de Vancouver.

AOÛT

Entrevue vidéo avec Marcel Dutil pour les 60 ans de Canam

Le 15 août 1960, Roger Dutil, Gilberte Lacroix-Dutil et deux de leurs partenaires de Boston incorporaient à parts égales, la première entité de Canam. 60 ans plus tard, l’entreprise beauceronne souligne cet anniversaire.

Appui financier de 1,1M $ à Services Boismax de Scott

Services Boismax, une entreprise de bois d'oeuvre installée à Scott depuis 1997, vient de recevoir un appui financier du gouvernement du Québec, totalisant 1,1 M$, pour la mise en place d'un système novateur de séchage de bois.

Les entreprises manufacturières de la Beauce se portent bien

Préoccupé par les conséquences économiques engendrées par la pandémie sur les PME, le Conseil économique de Beauce (CEB) a sondé des entreprises de son territoire pour faire état de leur situation.

Barbara Paquet, de Saint-Côme-Linière, devient 2e vice-présidente du Ciaq

À l’occasion de la 72e Assemblée générale du Centre d'insémination artificielle du Québec (Ciaq), qui s’est déroulé le mardi 25 août, Barbara Paquet, de Saint-Côme, a été élue au poste de 2e vice-présidente.

Boa-Franc remet 46 250 $ à des organismes locaux

Boa-Franc, le manufacturier derrière la marque de planchers de bois franc Mirage, a remis ce vendredi matin 46 250$ à divers organismes de la région.

SEPTEMBRE

Le Groupe Aptas célèbre ses 40 ans avec l’humoriste P-A Méthot

L’entreprise d’économie sociale Groupe Aptas célèbrera son 40e anniversaire de fondation par une soirée mettant en vedette l’humoriste P-A Méthot, ce samedi 12 septembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

La résidence pour aînés Riviera n'est plus

La résidence pour aînés Riviera, de la première avenue à Saint-Georges, est tombé sous le pic des démolisseurs ce matin, 14 septembre.

Groupe Beaubois obtient près de 8M $ pour entreprendre un virage vers le numérique

Québec assurera un appui financier totalisant 7,775 M$ à Groupe Beaubois, une entreprise de Saint-Georges, pour soutenir la modernisation de ses processus de production.

Global et Avantis Coopérative acquièrent la division agricole de IEL

Les dirigeants d’Avantis Coopérative et Vincent Nadeau-Morissette, propriétaire de Global, ont annoncé ce matin en conférence de presse webdiffusée l’acquisition de la division agricole de IEL, soit IEL Technologie agricole. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

OCTOBRE

Une première concession « Maison d’Herbes » en Beauce

L'entreprise La Feuille Verte vient d'annoncer l’ouverture prochaine d’une concession Maison d’Herbes à Saint-Georges-de-Beauce en partenariat avec l’entrepreneur Éric Poulin.

Nouveau service en innovation et développement au CLD Robert-Cliche

Les entreprises du centre de la Beauce ont maintenant accès à un nouveau service et expertise pour encourager l’innovation et les inciter au changement grâce à l'accueil au CLD Robert-Cliche de Hari Randrianarisoa à titre de conseiller à l’innovation et au développement.

TC Imprimeries Transcontinental investit plus de 10M$ dans son usine de Beauceville

TC Imprimeries Transcontinental vient d’annoncer avoir investi plus de dix millions de dollars au cours des huit derniers mois dans sa plateforme d’impression de livres au Québec, principalement dans son usine Transcontinental Interglobe située à Beauceville.

Producteurs de bois de la Beauce: bilan financier positif pour l'année 2019

Avec des surplus de 336 011 $ dans les coffres du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, et de 184 416 $ dans ceux de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, on peut dire que 2019 a été bonne financièrement pour le Plan conjoint et l’organisation qui le gère.

Un investissement commercial de 2,5 M $ à Frampton

La municipalité de Frampton pourra compter dès le printemps prochain sur un tout nouvel édifice commercial qui réunira sous un même toit quatre bannières de services, représentant un investissement de 2,5 M$.

NOVEMBRE

Pas de magie de Noël cette année au Woodooliparc

La thématique « Frima », la magie de Noël, n'aura pas lieu cette année au Woodooliparc de Scott en raison bien sûr de la pandémie de COVID-19, a annoncé le directeur général du parc, Carl Boucher.

Louis-David Bourque est nommé chef de la direction chez Altrum

Louis-David Bourque vient d'être nommé nouveau chef de la direction du groupe Altrum, une entreprise qui développe des produits de reconnaissance et fabrique des trophées haut de gamme, dont le siège social se trouve à Saint-Martin en Beauce.

Le Dépanneur L. Lagueux fermera en décembre après 42 ans d'opération

Après 42 années d'opération, le Dépanneur L. Lagueux Inc, du boulevard Dionne à Saint-Georges, fermera ses portes à compter du 3 décembre prochain.

Un prix pour Annie Marcoux de la Bleuetière Marland

La mariveraine Annie Marcoux, de la Bleuetière Marland, s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ dans le cadre de la 15e édition de concours Tournez-vous vers l’excellence! de la Financière agricole du Québec (FADQ).

Valérie Poulin nommée nouvelle directrice générale de Résidence Le Tremplin

Le conseil d’administration de Résidence Le Tremplin a annoncé l’embauche de Valérie Poulin comme directrice générale.

DÉCEMBRE

Cap sur la mécatronique en Beauce-Etchemin

Plusieurs intervenants des milieux économiques et éducatifs de la région Beauce-Etchemin ont décidé de prendre les choses en main afin de faire évoluer le secteur manufacturier et industriel du territoire dans l'ère de la mécatronique, qui pose un défi de taille.

Avantis Coopérative s’implique dans l’acquisition d’un couvoir

Avantis Coopérative, dont le siège social est situé à Sainte-Marie--Beauce, est impliquée dans les discussions avec Groupe Réal Côté visant à faire l’acquisition de leur couvoir et de leurs fermes de reproduction en Montérégie.

David Pépin vend ses haltères partout dans le monde

Quoi faire pendant un isolement de 14 jours? Pourquoi pas confectionner des haltères ingénieux et les vendre à l'international? C'est l'histoire de Pépin Dumbbell de Saint-Ephrem.

Pierre Faucher nommé « Personnalité touristique 2020 »

Grâce à son travail et à sa passion transmise au travers de son entreprise, le fondateur et propriétaire de la Cabane à Pierre de Frampton, Pierre Faucher, s’est vu décerner le titre de « Personnalité touristique 2020 » dans le cadre des Grands Prix du Tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches.

Le restaurant La Bonne Fringale distribue 170 repas de Noël gratuits aux personnes seules

Diane Turgeon, la propriétaire du restaurant La Bonne Fringale à Saint-Zacharie, a mobilisé plusieurs bénévoles afin de distribuer 170 repas des fêtes aux personnes seules pendant la journée de Noël.