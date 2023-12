Le milieu des affaires: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité du milieu des affaires.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Le CEB récolte plus de 30 000 $ à son tournoi de golf annuel

Le 41e tournoi de golf L’Annuel en affaires du Conseil économique de Beauce (CEB) aura permis de récolter un peu plus de 30 000 $ qui serviront aux opérations annuelles de l’organisme.

Le CAE Beauce-Chaudière dresse son bilan de l'année

Lors de son AGA du 6 juillet, le CAE (Centre d'Aide aux Entreprises) Beauce-Chaudière a présenté son bilan pour 2022-2023.

Décès du fondateur des Pères Nature

Le fondateur des épiceries fines Les Pères Nature, Clément Bédard, s'est éteint hier à l'âge de 79 ans.

Grand retour du Gala reconnaissance des Etchemins

La MRC des Etchemins s'est alliée avec la SADC Bellechasse-Etchemins et le Carrefour Jeunesse Emploi les Etchemins pour l’organisation du Gala reconnaissance des Etchemins, qui effectuera un retour le 9 novembre prochain.

Des données chiffrées sur la fermeture de l'usine d'Olymel

Le premier vice-président d'Olymel, Paul Beauchamp, a fait le point sur la situation à l'usine de Vallée-Jonction, lors d'un entretien avec EnBeauce.com, en proposant quelques données chiffrées sur la fermeture.

AOÛT

Un soutien de 50 000 $ pour la jeune Chambre de commerce

L'Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges recevra une somme de 50 000$ du gouvernement du Québec pour l’embauche d’une ressource permanente afin d'appuyer son développement.

Jean Champagne recevra le Sommet Enracinement 2023

L'homme d'affaires beaucevillois, Jean Champagne, recevra en octobre le prix Sommet Enracinement 2023.

Avantis Coopérative remet 52 500 $ en région

La 2e campagne philanthropique Coopère-Don, d'Avantis Coopérative, aura permis d'amasser 52 500 $ au profit des travailleurs de rang, des établissements de santé et des maisons de la famille de la région.

Un projet pilote pour valoriser les produits maraîchers invendus

Le mouvement Les Radieux lance un projet pilote de valorisation des produits maraîchers, en collaboration avec la plateforme de distribution de proximité Arrivage.

SEPTEMBRE

Automobile: le Groupe Couture acquiert le Groupe Lessard

Le Groupe Couture vient de se porter acquéreur des concessionnaires automobiles Hyundai Beauce et Automobiles Sittelle Mazda, de même que de l'atelier de réparation Lessard Carrxpert, qui appartenaient au Groupe Lessard.

Ouverture officielle du Centre agroalimentaire des Appalaches

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes à Adstock, hier, pour l’ouverture officielle et le début des opérations du nouveau Centre agroalimentaire des Appalaches.

Pizza Salvatoré dépasse le cap des 100 M$ en chiffre d'affaires

L’entreprise familiale fondée à Saint-Georges-de-Beauce en 1964, Pizza Salvatoré, vient de dépasser le cap des 100 millions $ de chiffre d’affaires, ce qui transforme son statut de PME en celui de grande entreprise, viennent d'annoncer les actionnaires par voie de communiqué de presse.

Travailleurs étrangers temporaires en Beauce: 15% de plus que l'an dernier

Le nombre de travailleurs étrangers temporaires (TET), qui ont été embauchés par des entreprises de la Beauce durant la dernière année, est 15% plus élevé que prévu.

Québec verse 5,4 M$ pour le chemin de fer à Saint-Lambert-de-Lauzon

Le gouvernement du Québec accorde un investissement de près de 5,4 M$ pour réaliser un projet de construction de voies d’évitement et de garage à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Un agrandissement de 6 M$ pour Ultima Fenestration

C'est en fin d'après-midi aujourd'hui que le fabricant de portes et fenêtres, Ultima Fenestration, a inauguré ses nouvelles installations dans le parc industriel de Saint-Georges.

OCTOBRE

Un prix de reconnaissance pour Joseph-Arthur Marcoux

Le fondateur de l’entreprise Les Équipements Motorisés J.-A. Marcoux Inc. de Saint-Elzéar, Joseph-Arthur Marcoux, vient de recevoir le prix de distinction Rémi & Carmelle Marcoux, décerné par l'organisme Développement Saint-Elzéar.

Le Domaine à l'Héritage a un nouveau propriétaire

L'homme d'affaires mariverain, Paul-André Lehoux, vient de se porter acquéreur du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin.

Quelque 71 mentors d'affaires reconnus en Chaudière-Appalaches

Un total de 71 mentors ont été reconnus pour leur implication bénévole auprès des entrepreneurs de la région, lors du 5e Gala du mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique, qui s'est tenu le 19 octobre à La cache à Maxime de Scott.

Soirée des Sommets: Safari Condo est l'Entreprise de l'année

Le Centre Frameco de Saint-Joseph accueillait, ce jeudi 26 octobre, la 24e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

Les Pères Nature: Maréva Bédard devient l'unique propriétaire

Maréva Bédard, la fille du fondateur de l'entreprise familiale Les Pères Nature, devient l'unique propriétaire de ce commerce du secteur de l’alimentation, qui opère deux succursales à Sainte-Marie et à Saint-Georges.

Canam et Manac: l'épopée de deux entreprises beauceronnes au rayonnement international

Les entreprises Canam et Manac de Saint-Georges étaient à l'honneur lors du dernier Café historique de la Société Sartigan, tenu vendredi.

Deux campings beaucerons reconnus pour leurs investissements

Deux campings beaucerons ont été remarqués lors des 26e Prix d'Excellence organisé le 28 octobre à l’hôtel Plaza Québec de Sainte-Foy, par Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec.

NOVEMBRE

Une manne record de 507 620 $ pour la Fondation Moisson Beauce

La communauté d’affaires de la région s'est mobilisée plus que jamais pour la cause de l’insécurité alimentaire, alors que le 23e Souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser la somme record de 507 620 $ au profit de la Fondation Moisson Beauce.

Treize lauréats au Gala reconnaissance des Etchemins

Le 7e Gala reconnaissance des Etchemins a permis de souligner l’engagement et la contribution de treize lauréats au développement du territoire.

Une bourse d'excellence au producteur bovin Francis Rodrigue

Le producteur bovin Francis Rodrigue, de Beauceville, vient de remporter une bourse de 1 500 $ dans le cadre du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

Le commerce Jules Maheux Chaussures a fermé ses portes

Un des plus anciens commerces de Saint-Georges, Jules Maheux Chaussures, vient de fermer ses portes en raison d'une faillite.

Une Georgienne intronisée au Temple de la Renommée de l’industrie canadienne du jouet

Paule Rancourt, originaire de Saint-Georges, a été récompensée le 16 novembre pour ses 40 ans de carrière dans le l'industrie du jouet, marquant un moment historique dans ce secteur au Canada.

Un soutien de 50 000 $ au Centre agroalimentaire des Appalaches

Par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu, Desjardins a annoncé par voie de communiqué de presse une aide financière de 50 000 $ au Centre agroalimentaire des Appalaches, installé à Adstock.

Des augmentations salariales jusqu'à 15% pour les travailleurs de duBreton

Les employés des usines de Saint-Charles et de Saint-Bernard, de l'entreprise de transformation alimentaire duBreton, viennent de signer une nouvelle convention collective d’une durée de 5 ans, qui comprend des augmentations salariales variant entre 14,5% et 15%.

DÉCEMBRE

UPA Chaudière-Appalaches: plus de 30 000 $ en denrées remis à Moisson Beauce

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et ses syndicats affiliés ont remis plusieurs dons en produits locaux à la banque alimentaire Moisson Beauce, d’une valeur estimée à plus de 30 000 $.

Un premier colloque en développement durable dans Chaudière-Appalaches

Les Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d'aide aux entreprises (CAE) de Chaudière-Appalaches, ont annoncé hier la tenue d'un colloque régional en développement durable, une première pour la région.

L’Expo forestière et acéricole de Beauce de retour à Saint-Georges en 2024

L’Expo forestière et acéricole de Beauce sera de retour sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre 2024.

Usine Olymel à Vallée-Jonction: la fermeture se précise

Il ne reste que quelques jours avant la fermeture définitive de l’usine d’abattage Olymel à Vallée-Jonction prévue pour le 22 décembre.