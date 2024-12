L'actualité environnementale de l'année

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets des affaires qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2024, de janvier à juin.

Janvier 2024

Le grand retour de la neige en Beauce

Après un Noël sans neige, les flocons tombent de nouveau et les paysages beaucerons blanchissent enfin.

Le site minier Frontenac retenu pour un projet pilote de restauration

Le gouvernement du Québec a retenu l'ancien site minier Frontenac, localisé à East Broughton, pour la réalisation d'une étude de caractérisation en vue de sa restauration.

Frontenac conteste les résultats hydrogéologiques de Transports Canada

La municipalité de Frontenac a indiqué, ce mardi 16 janvier, contester les résultats de l'étude hydrogéologique Arrakis, mandaté par Transports Canada, concernant les puits résidentiels de ses habitants.

L'écologie mise de l'avant par la MRC Nouvelle-Beauce

Lors de la séance du 16 janvier, la MRC de la Nouvelle-Beauce a accordé une aide financière de 2 000$ pour la Caravane de la récupération du Centre de formation et de récupération (CFER) de Beauce.

MRC Beauce-Sartigan : quel avenir pour le centre de tri TRIOM ?

Le conseiller de la Ville de Saint-Georges et président de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS), Jean-Pierre Fortier, revient sur le projet de triage des déchets TRIOM, arrêté depuis fin 2023 par manque d'aide gouvernementale.

Un succès pour le premier colloque régional en développement durable

Près d’une centaine de personnes se sont rassemblées à Saint-Henri, mercredi, dans le cadre de la première édition de ConVERTgence, un colloque régional en développement durable pour le milieu des affaires.

Février 2024

Le Système de surveillance de la rivière Chaudière se modernise

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a annoncé, ce mardi 6 février, la modernisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC), dans le but de mieux informer la population lors des inondations.

Changements climatiques: 500 M$ pour accompagner les municipalités

Le gouvernement du Québec a choisi la Beauce pour annoncer aujourd'hui la création d'un programme de 500 M$ pour accompagner les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques.

Mars 2024

Les glaces font de la place au printemps

Les glaces recouvrant la rivière Chaudière ont quitté Saint-Georges entre hier et aujourd'hui, laissant place aux premières lueurs du printemps.

Pêche: deux projets beaucerons reçoivent une bourse

Deux projets beaucerons se trouvent parmi les récipiendaires d’une aide financière d’un montant de 200 000 $ remise par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre de la mesure visant à accroître l’accessibilité de la pratique de la pêche sportive au Québec.

Une nouvelle ère pour la collecte sélective dans la MRC Beauce-Centre

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a conclu deux partenariats en matière de gestion des matières recyclables en Chaudière-Appalaches, un avec Thetford Mines et l'autre avec la MRC Beauce-Centre.

Espèces en péril: accord de contribution entre l'UPA Chaudière-Appalaches et Environnement Canada

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la conclusion d’une entente de financement de 158 630 $ avec Environnement et Changement climatique Canada pour la mise en place d’un projet dans le cadre du programme de Partenariat relatif aux espèces en péril présentes sur les terres agricoles (PEPTA).

Avril 2024

Le COBARIC dresse un état des lieux des ouvrages de traverses en forêt

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a partagé, ce jeudi 25 avril, les résultats de son étude sur plus de 500 ouvrages de traverses, incluant ponceaux et ponts, dans les secteurs de la ZEC Jaro et de la forêt publique estrienne.

Mai 2024

Les aurores boréales ont envahi le ciel de la Beauce

Un majestueux spectacle d'aurores boréales a envahi le ciel du Québec dans la nuit de vendredi à samedi et la Beauce n'a pas fait exception.

La valeur des livraisons de bois à pâte atteint un nouveau sommet

Les volumes de bois à pâte livrés en 2023 ont augmenté de 40 % par rapport à 2022, pour atteindre 134 055 tonnes impériales vertes (TIV). Leur valeur au chemin du producteur a atteint un nouveau sommet à 5,2 M$, en hausse de 58,3% (+1,9 M$) par rapport à l’année précédente.

Juin 2024

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic: front commun pour un nouveau BAPE

Québec solidaire joint sa voix à la Coalition des victimes collatérales, aux élus municipaux de la région, à la Fédération de l'UPA-Estrie, l'organisme Eau Secours pour demander au gouvernement du Québec que le financement provincial promis pour la voie de contournement de Lac-Mégantic soit conditionnel à la tenue d'un nouveau BAPE.

Les entreprises invitées à emboîter le pas à Plantation Mirage

Les entreprises de la région sont invitées à emboîter le pas à Plantation Mirage, qui a pour mission d’aider les producteurs forestiers de la Beauce à effectuer du reboisement adapté aux changements climatiques.

Les conditions climatiques ont un impact direct sur les petits fruits

Les conditions climatiques ont un impact direct sur les récoltes de petits fruits en Beauce, que ce soit de façon positive ou négative.

Juillet 2024

Beauceville sous la boue... en 1988!

Les pluies diluviennes, qui se sont abattues sur Beauceville samedi dernier, ne sont pas les seules qui ont provoqué des dommages au fil des ans, comme en témoignent les photos prises par Rolland Bouffard, en août 1988, et qu'il vient de partager à EnBeauce.com.

Bleuets: une cueillette précoce cette année

Les amateurs de bleuets, qui aiment cueillir le petit fruit au champ, peuvent d'ores et déjà s'adonner à la pratique puisque la saison a débuté plus rapidement cette année.

Août 2024

Près de 600 personnes sensibilisées par le COBARIC en juillet

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a poursuivi ses activités de sensibilisation avec des kiosques interactifs dédiés à la qualité de l’eau, durant tout l'été.

Septembre 2024

Le longicorne brun de l’épinette détecté en Beauce

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a observé la présence du longicorne brun de l’épinette, un ravageur exotique des forêts, dans les municipalités voisines de Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-Martin-de-Beauce.

Le premier jour de l'automne le plus hâtif en plus de 200 ans

L'équinoxe d'automne s'est produit à 8 h 43 ce matin, marquant le début officiel de la saison dans l'hémisphère Nord.

Près de 40 000 $ pour la protection du Lac des Abénaquis

Le gouvernement du Québec appuie de nouveau la protection du lac des Abénaquis, à Sainte-Aurélie, par une contribution financière de 39 850 $.

Un «chevreuil-pie» photographié à Saint-Ludger

Un spéciment rare de cerf de Virginie, à la robe de couleur dépigmentée, a été photographié vendredi dernier à Saint-Ludger.

Octobre 2024

Changements climatiques: Chaudière-Appalaches se mobilise

Plus de 220 personnes ont participé aux deux rencontres du Forum Chaudière-Appalaches en transition: la santé à l’ère des changements climatiques, qui se sont tenues dernièrement à Sainte-Marie et à Montmagny.

La comète Tsuchinshan-ATLAS visible en Beauce jusqu'à la fin du mois

Depuis le 12 octobre, la comète Tsuchinshan-ATLAS est observable dans l’hémisphère nord, et les habitants de la Beauce peuvent en profiter pendant plusieurs semaines.

Un agriculteur réclame la sauvegarde d'une de ses terres grugée par la Rivière-des-Plante

Un producteur laitier de Beauceville réclame une autorisation d'intervention urgente pour sauver une parcelle de terre agricole, littéralement grugée par la Rivière-des-Plante.

Le COBARIC a 30 ans

À l'occasion de son trentième anniversaire, le COBARIC présente sa nouvelle image et souligne sa mission de protection de la rivière Chaudière.

Novembre 2024

Plus de 300 arbres plantés à Saint-Isidore

Pas moins de 330 arbres de gros calibres ont été mis en terre, dans un nouveau quartier en développement de la municipalité de Saint-Isidore.

Parc éolien de la Haute-Chaudière: une trentaine de participants à la séance publique d’information

Une trentaine de personnes ont pris part à la séance publique d’information, organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui a eu lieu mercredi dernier à Frontenac, sur le projet de construction du Parc éolien de la Haute-Chaudière, dans la MRC du Granit.

Lac-Mégantic : inquiétudes majeures autour de l’eau potable pour la voie de contournement ferroviaire

Une rencontre organisée par Transports Canada, ce lundi 18 novembre, sur le plan de surveillance de l’eau potable, en lien avec le projet de la voie de contournement ferroviaire (VC) de Lac-Mégantic, a suscité de vives réactions parmi les citoyens présents.

Décembre 2024

Arbre de Noël : naturel ou artificiel? Là est la question

À l’approche des Fêtes, une question qui revient souvent dans les foyers est : faut-il opter pour un arbre de Noël naturel ou un arbre de Noël artificiel ?