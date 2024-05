La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 11 mai

Réouverture de la Véloroute de la Chaudière le 15 mai

La MRC de La Nouvelle-Beauce a annoncé cette semaine que la Véloroute de la Chaudière serait officiellement ouverte à compter du mercredi 15 mai.

Les aurores boréales ont envahi le ciel de la Beauce

Un majestueux spectacle d'aurores boréales a envahi le ciel du Québec dans la nuit de vendredi à samedi et la Beauce n'a pas fait exception.

BECatou: des clowns pour apporter de la joie en résidences de personnes âgées

Depuis maintenant deux ans, les clowns de BECatou se déplacent dans les résidences de personnes âgées pour apporter de la joie aux résidents, au personnel ainsi qu'aux proches aidants.

Dimanche 12 mai

Balado: à la découverte du métier de procureure avec Annik Harbour

Membre du Barreau du Québec depuis 2004, Annik Harbour est procureure de la couronne au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le travail de rue: un filet social discret, mais vital

L’objectif du travail de rue est d’accompagner les gens dans n’importe quelle sphère de leur vie, et ce, grâce à une approche intimiste et informelle.

Gala du Mérite Sportif Beauceron: Charline Bourque nommée athlète de l'année

Charline Bourque a été nommée athlète de l'année en remportant l'élitas d'or du 45e Gala du mérite sportif beauceron ce samedi soir à Saint-Georges.

Arthur, 10 ans, courra au profit de Ouvre ton coeur à l'espoir

Suivant les traces de sa mère Marie-Noël Lebel, le jeune Arthur courra un demi-marathon au profit de l'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir.

ADIMO: fini les cauchemars sur les listes orthographiques

Enseignant au secondaire et père de trois filles, Dany Paré a créé ADIMO pour permettre aux enfants d'apprendre les listes orthographiques en s'amusant.

Lundi 13 mai

Chocolats Favoris s'en vient à Saint-Georges

Le confiserie Chocolats Favoris s'établira à Saint-Georges, selon un pictogramme publié ce matin sur la page Facebook du commerçant.

La médiation et l'arbitrage maintenant accessibles en Beauce pour les litiges mineurs

Une réforme majeure du système judiciaire entre en vigueur, ce lundi 13 mai, dans le district judiciaire de Beauce.En effet, la médiation obligatoire et l'arbitrage automatique pour les litiges de petites créances, annoncés par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, visent à réduire les délais de traitement des dossiers et à rendre la justice plus accessible.

Kevin Cloutier et Mathieu Roy prennent les rênes du Cool FM

Les deux nouveaux entraîneurs du Cool FM de Saint-Georges sont des têtes bien connues des partisans, puisqu'il s'agit de Keven Cloutier, qui avait récemment annoncé sa retraite, et Mathieu Roy, son ancien coéquipier.

Mardi 14 mai

Trois policiers de la région honorés pour leur action méritoire

Les agents de la Sûreté du Québec, Pascal Mathieu, Nicolas Archambault, et Jeffrey Turgeon, rattachés au poste de services de la MRC Beauce-Sartigan, ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue lundi à l'École nationale de police du Québec.

Grève des loisirs : le maire exhorte les employés à « revenir à la table des négociations »

Lors du conseil de ville de Saint-Georges, ce lundi 13 mai, le maire, Claude Morin, a pris la parole en fin de séance, pour donner quelques informations sur les propositions patronales qui avaient été rejetées par le syndicat.

Le procès de Marco Rodrigue s'ouvrira le 10 juin prochain

Le procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, durera trois semaines a compté du 10 juin prochain.

Le Motel Royal tombe enfin sous le pic des démolisseurs

Personne ne devrait verser de pleurs à Beauceville de voir disparaître le Motel Royal, dont la démolition a commencé hier sur le site du boulevard Renault.

(VIDÉO) Francine et ses copines: un joyeux party pour les aînés

Francine Thibodeau, musicienne et chanteuse, a créé le groupe Francine et ses copines pour amener de la bonne humeur et faire danse les personnes âgées.

Mercredi 15 mai

Championnat du monde de Cheerleading: une expérience enrichissante pour Talina Roy

La Georgienne Talina Roy et son équipe Ace athletics SWAT ont remporté la deuxième place, sur 27 équipes, lors du Championnat du monde de cheerleading en Floride le mois dernier.

Chocolats Favoris à Saint-Georges: ouverture prévue à l'automne

La glacerie-confiserie Chocolats Favoris ouvrira officiellement ses portes cet automne dans le bâtiment présentement en construction au 14725, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

East Broughton: l'abattoir Cliche condamné à verser une amende de près de 20 000$

L'entreprise beauceronne d'East Broughton, l'abattoir Cliche, a été condamné, ce mercredi 15 mai, à verser 19 966 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.

Un vent de fraîcheur chez Frampton Brasse

L'équipe de Frampton Brasse a procédé ce mercredi au lancement officiel de quelques-uns de ses produits sous un nouveau format, à la présentation de la réorganisation de ses installations et de son salon boutique ainsi qu'à une mise à jour du projet économusée.

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford revient le 7 juin

Les membres du comité organisateur du Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford, présenté par Les Entreprises Forestières Nadeau Inc., invitent la population à assister à la 3e édition de cet évènement.

L'acte de bravoure de Florian «Senior» Veilleux raconté par son arrière-petite-nièce

L'héroïsme d'un soldat beauceron, qui a pris part au débarquement de Normandie — le fameux Jour J dont le 80e anniversaire sera souligné le 6 juin prochain — est raconté dans un livre qui sera officiellement lancé le 25 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Jeudi 16 mai

D'importants travaux seront effectués à Beauceville et Saint-Georges prochainement

D'importants travaux seront réalisés à Beauceville et à Saint-Georges prochainement, entrainant des contraintes de circulation.

Québec accorde près de 190 000 $ pour les festivals en Chaudière-Appalaches

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, et le caucus des députés de la Chaudière-Appalaches, ont annoncé, ce jeudi 16 mai, un appui financier de 189 000 $ pour soutenir des festivals de la région.

Québec propose de mettre fin au prix plancher de l'essence

Alors qu'il étudiera la possibilité d'abroger l'article 67 de la Loi sur les produits pétroliers, qui fixe un prix plancher pour les essenceries, le gouvernement du Québec n'imposera pas des marges de profit encadrées aux détaillants en établissant un prix plafond.

Moisson Beauce fête ses 30 ans en lançant plusieurs activités

Moisson Beauce célèbre, cette année, son 30e anniversaire. En ce sens, l'organisme a annoncé, ce jeudi 16 mai, plusieurs activités avec notamment une formation intensive à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) et le lancement d'une campagne de sensibilisation.

Vendredi 17 mai

Balado: à la découverte du métier de procureure avec Annik Harbour

Membre du Barreau du Québec depuis 2004, Annik Harbour est procureure de la couronne au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ajout d’une équipe de pompiers permanents à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a procédé jeudi à la signature d’une convention collective encadrant ses six nouveaux pompiers permanents ainsi que ceux à temps partiel.

Le Club Kiwanis Sainte-Marie et Luc Provençal présentent le « Cross Country Loufoque »

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, s’est associé au Club Kiwanis Sainte-Marie, pour une deuxième année, afin de présenter l’édition 2024 du « Cross Country Loufoque ».

Démonstrations de communications radio, télégraphiques et numériques à Vallée-Jonction

Le Musée ferroviaire de Beauce, situé à Vallée-Jonction, organise une fin de semaine spéciale en accueillant l'Association Radio Expérimentale du Sud de Québec (AREQ).

« Le respect va être mutuel car je suis allé à la guerre avec ces gars-là », dit Keven Cloutier

Capitaine emblématique du Cool FM de Saint-Georges, Kevin Cloutier est devenu, depuis ce mardi 14 mai, le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. EnBeauce.com est allé à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur cette nomination.