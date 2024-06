La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 25 mai

Football : les Patriotes de la polyvalente Bélanger remportent la bannière

La saison de printemps en football benjamin du Centre de Services Scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a pris fin ce lundi 20 mai, avec la victoire des Patriotes de la polyvalente Bélanger.

Judo: Charline Bourque remporte un deuxième titre national

La Beauceronne Charline Bourque a remporté vendredi son deuxième titre national consécutif des moins de 70 kg, au jour 2 des Championnats canadiens ouverts qui se déroulent au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal.

Plus de 500 enthousiastes à la Course colorée!

Petits et grands ont envahi le Parc des Sept-Chutes, ce matin à Saint-Georges, pour participer à la traditionnelle Course colorée, organisée par le personnel de l'école Dionne et l'école Les Sitelles, dans le but de favoriser l'activité physique intergénérationnelle.

Dimanche 26 mai

Pour comprendre un conflit, il faut remonter à sa source

L'auteur de cette lettre à l'éditeur a fait parvenir sa missive à la suite de la lecture de la chronique de Pier Dutil, parue chez EnBeauce.com le 8 avril dernier et intitulée «Qui arrêtera Netanyahou et Poutine?»

Marche pour l’Alzheimer: l'objectif de collecte presque atteint

La 17e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine Saint-Georges, devrait être en mesure d'atteindre son objectif de collecte de 25 000 $, estiment les organisateurs de l'événement.

Un bel hommage rendu au soldat Florian «Senior» Veilleux

Plus de 125 personnes ont assisté samedi au lancement du livre L'acte de bravoure, qui raconte les gestes héroïques de Victor Florian «Senior» Veilleux, un soldat brancardier du Régiment de la Chaudière, natif de Saint-Benoit-Labre, qui était du débarquement de Normandie en juin 1944.

Lundi 27 mai

Usine Altrum : les membres du syndicat rejètent l'offre de l'employeur

Les membres du Syndicat des travailleurs du plastique de Beauce CSN de l’usine Altrum se sont prononcés contre l’offre finale de l’employeur à 77 %, ce jeudi 23 mai.

Une 4e édition réussie pour le Mois de la mécatronique

Les 11 partenaires de la 4e édition du Mois de la mécatronique dressent un bilan positif des activités tenues du 1er au 24 mai.

Sainte-Marie : Québec accorde près de 8 M$ pour la nouvelle caserne de pompiers

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, ce lundi 27 mai, une somme de 8 053 500 $ pour la Ville de Sainte-Marie, afin de relocaliser sa caserne de pompiers. L'actuel bâtiment, situé dans une zone inondable, sera reconverti pour les citoyens.

Coup d’envoi de la saison de vélo 2024 sur le tronçon Sainte-Hénédine-Saint-Anselme

C’est en présence de plus de 130 de cyclistes que les MRC de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce ont donné le coup d’envoi officiel à la saison de vélo 2024 sur le tronçon Sainte-Hénédine-Saint-Anselme de la Véloroute de Dorchester.

Mardi 28 mai

Prolongement de l’autoroute 73: l'UPA déplore le tracé en zone agricole

Le Syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Beauce-Sartigan et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches déplorent le choix du tracé retenu par le ministère du Transport du Québec (MTQ) pour le prolongement de l’autoroute 73.

Grand succès pour le premier Rallye Vallée de la Beauce

Organisé dans le cadre du Championnat des Rallyes de l’Est canadien et du Championnat du Québec, le rallye Vallée de la Beauce a attiré de nombreux spectateurs pour sa première édition.

Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges convoquée au tribunal

Lors de la séance du conseil de ville, ce lundi 27 mai, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a laissé entendre que la municipalité devra faire face à la justice lors d'une convocation au Tribunal Administratif du Québec.

Le Jarret d'Or décerné à Beauce Carnaval

L'entreprise d'amusement Beauce Carnaval, de Saint-Benoît-Labre, a remporté le prix Jarret d'Or, remis dans le cadre du 35e Gala de l’entreprise beauceronne.

Le cuisinier Beauceron Guillaume Couture brille dans la saison 13 des Chefs!

Depuis sa deuxième place en finale des Chefs! en 2020, Guillaume Couture a continué de marquer l'univers culinaire québécois, notamment avec sa seconde participation à l'émission les Chefs! cette année.

Mercredi 29 mai

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph devient Beauce-Centre

La Chambre de commerce de d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce devient celle de Beauce-Centre.

Coop de santé Robert-Cliche: le recrutement de membres demeure le défi numéro un

Malgré 15 années de croissance avec succès, le défi principal de la Coopérative de santé Robert-Cliche demeure encore et toujours le recrutement de membres pour la poursuite de la mission de l’organisme.

Inauguration d’un nouveau terrain de soccer à l’École de Saints-Anges

L’école primaire de Saints-Anges a inauguré, ce mardi 28 mai, son tout nouveau terrain de soccer, marquant la fin des travaux d’amélioration entrepris en juillet 2023.

Près de 150 cyclistes participeront au 36e Tour de Beauce

Le 36e Tour de Beauce, qui aura lieu du 12 au 16 juin, accueillera 21 équipes, soit 147 coureurs, provenant de plus d'une vingtaine de pays.

«Je dois mettre de l’avant les intérêts supérieurs de notre région» — Samuel Poulin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi aux récentes déclarations de l'Union des producteurs agricoles concernant le prolongement de l'autoroute 73 sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

Le défi d'une mère en mémoire de son fils

Avec les membres de son équipe des Road Runner, Mélissa Rodrigue relèvera le 15 juin le Défi Kilimandjaro, qui prendra place au Parc de la Chute-Montmorency à Québec.

Jeudi 30 mai

Jeux du Québec : la Ville de Saint-Georges dépose le deuxième cahier

Le comité de candidature de Saint-Georges a présenté à SPORTSQUÉBEC, ce mercredi 29 mai, le Cahier des partenaires essentiels et le budget préliminaire pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027.

Une entrepreneure de Chaudière-Appalaches en lice pour le Prix du public national

L'entreprise de Pascale Dallaire, Produits Seconde Nature, fait partie des six finalistes du Prix du public national, propulsé par Vidéotron Affaires dans le cadre du 26e Défi OSEntreprendre.

Le Cégep Beauce-Appalaches inaugure de nouvelles installations

Le Cégep Beauce-Appalaches a procédé ce jeudi à l’inauguration de nouveaux locaux sportifs et éducatifs au campus de Saint-Georges.

De Beauceville à Nashville

Installé depuis moins d'un an à Nashville au Tennessee, capitale mondiale du country, le guitariste Jean-Victor Paris-Laflamme tente de se faire une place au soleil comme musicien de tournée.

Vendredi 31 mai

Ouverture du minigolf La Mine d’or à Beauceville

Situé au Club de golf de Beauceville, le minigolf La Mine d’or a officiellement été inauguré en fin d'après-midi, hier, en présence de dignitaires, ainsi que de plusieurs partenaires ayant permis sa réalisation.

Plus de 4,5 M$ à Saint-Joseph-de-Beauce pour ses conduites d’eau

Le gouvernement du Québec accorde deux aides financières, totalisant 4 511 920 $, à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la réfection de ses infrastructures d’eau.

L’école Notre-Dame-du Rosaire inaugure sa nouvelle cour

C'est aujourd'hui que l’école Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint Benoît-Labre, a inauguré officiellement sa nouvelle cour d’école, après deux années de planification, de conception et d'exécution.

Interbois aménage ses nouveaux bureaux dans l'ancien couvent de Saint-Odilon

Le fabricant de finition intérieure, Interbois, a ouvert les portes de ses tout nouveaux locaux, qui ont été aménagés dans l'ancien couvent de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Joshua Roy encourage les jeunes hockeyeurs à ne jamais se décourager

Le hockeyeur Beauceron, Joshua Roy, se trouvait aujourd'hui au tournoi de golf des Condors du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.