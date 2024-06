La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 8 juin

La Beauce amasse plus de 153 000 $ en soutien aux enfants atteints de cancer

La grande campagne annuelle de la Beauce en soutien de Leucan s’est conclue le samedi 1er juin avec 153 263 $ amassés pour la cause.

Tandem Actif: du plein air en duo pour personnes handicapées et accompagnateurs

Provenant d’une demande des personnes handicapées, le site Internet de Tandem Actif est le premier en son genre au Québec. Il permet à des personnes handicapées de pratiquer des activités en plein air de façon sporadique, flexible avec des accompagnateurs sportifs d’expérience.

Une journée festive au profit des Amputés de guerre

La Journée festive organisée par les deux amies Johanie Breton et Katherine Fecteau au profit de l'Association des Amputés de guerre aura lieu dans une semaine.

Dimanche 9 juin

Balado: En tête-à-tête avec Léonie Langa

Originaire du Cameroun, Léonie Langa s'est installée en Beauce en 2020. Depuis son arrivée, elle s'est très bien intégrée et tâche de partager sa culture africaine avec les Québécois.

Le Taxi Royal devenu Taxi 90 sur la 2e avenue dans les années '40

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Une édition de tous les records au Relais pour la vie de Beauce

Le 17e Relais pour la vie de Beauce a été une édition de tous les records avec notamment 314 545$ amassés, soit presque 100 000$ de plus que le record précédent.

Une pleine église pour l'abbé Laval Bolduc

Plus de 300 personnes ont assisté, hier, à une messe spéciale marquant le Jubilé de diamant sacerdotal de l'abbé Laval Bolduc.

La Marche du rein a permis de récolter 10 600$ pour la cause en Beauce

La Marche du rein, qui se tenait dans une quinzaine de villes du Québec ce matin, a permis de récolter 10 600$ en Beauce.

Lundi 10 juin

Démonstration acrobatique pour Beauce art

Deux acrobates venus de Montréal ont réalisé une démonstration au Quartier des artistes dans le cadre du Symposium international de la sculpture de Beauce art à Saint-Georges ce dimanche.

Le tour du monde en 4 jours au Solstice Festival

Les visiteurs de la troisième édition du Solstice Festival, qui s'est tenu cette fin de semaine à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, ont pu faire le tour du monde en seulement quatre jours.

Centraide verse 1,3 M$ à 20 organismes de la Beauce

Pour l'année 2024, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches verse un montant de 1 323 300 $ pour soutenir 20 organismes et projets communautaires en Beauce.

Don de 40 000 $ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

La fondation Le Crépuscule vient d'octroyer une aide financière de 40 000 $ à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale.

Mardi 11 juin

Saint-Martin résilie son contrat avec l'Escouade Canine MRC

Les élus de la Municipalité de Saint-Martin ont voté à l’unanimité de résilier le contrat de gestion du contrôle animalier, qui la liait à l’Escouade Canine MRC 2017.

LPHF: Emmy Fecteau intègre l'équipe de New York

La talentueuse hockeyeuse originaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Emmy Fecteau, a été repêchée en 6e ronde par l’équipe de New York dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Les Chefs: Guillaume Couture remporte la deuxième place

Pour une seconde fois, le Beauceron Guillaume Couture termine à la deuxième de l'émission de cuisine Les Chefs.

Une réussite pour le 18e Festival sportif de Sainte-Marie

L'organisation du Festival sportif de Sainte-Marie se réjouit du succès qu'a eu cette 18e édition, malgré la météo peu clémente de cette fin de semaine.

Québec verse 2,5 M$ à CHAP Alliance pour un centre de distribution

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont accordé des prêts totalisant 2,5 millions de dollars à CHAP Alliance, afin de soutenir la construction d’un centre de distribution pour sa division de vente au détail, CHAP Aubaines, située à Saint-Georges.

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce: un déficit accumulé de presque 500 000 $

Depuis trois ans, la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce cumule des déficits d'opération qui atteignent presque le demi million de dollars.

Mercredi 12 juin

Saint-Georges: 18 M$ émis en permis de construction

La Ville de Saint-Georges a autorisé 274 permis de construction ou de rénovation au cours du mois de mai, pour une valeur totale de 18 109 192 $.

Beauce Art: dévoilement de la dernière sculpture d'envergure

C'est ce matin que le comité organisateur de Beauce Art a dévoilé la toute dernière sculpture d'envergure de l'aventure culturelle.

Ouvre ton coeur à l’espoir: une nouvelle image pour les 30 ans de l'organisme

L’équipe d’employées et les bénévoles du conseil d’administration d'Ouvre ton coeur à l'espoir ont profité de la 30e Assemblée générale annuelle, qui s'est tenue hier à Saint-Georges, pour dévoiler la nouvelle image graphique de l’organisme.

États financiers 2023: Saint-Victor enregistre un surplus de 470 000$

Les états financiers 2023, déposés publiquement à la séance du conseil du lundi 3 juin, révèlent que la Municipalité de Saint-Victor a généré un surplus en fin d'exercice de 470 967 $.

Le réseau des Éclaireurs présente « L'alimentaire c'est élémentaire »

Sous le thème, « l’alimentation c’est élémentaire », le réseau des Éclaireurs a permis la réalisation en 2023 de plus de 40 activités, sur le territoire de Beauce-Centre.

Jeudi 13 juin

Ouverture d'un centre intergénérationnel à Saint-Benoît-Labre

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a procédé, mardi, à l'inauguration officielle de son Centre intergénérationnel Desjardins, un ancien bâtiment qui a été transformé afin de recevoir la Bibliothèque l’Envolume au rez-de-chaussée.

Porcella victime d'un second incendie

Le commerce Porcella, situé sur la rue Principale à Saint-Évariste-de-Forsyth, a subi un nouvel incendie au cours de la nuit dernière.

Coupe forestière dans le rang Chaussegros: Saint-Simon-les-Mines fait une mise au point

La Municipalité de Saint-Simon-les-Mines vient de publier sur sa page Internet une mise au point à la suite de l'article paru dans le journal La Presse du 10 juin, sous le titre Une forêt «à forte valeur écologique» en partie rasée pour 100 00 $. On y traite de la coupe forestière sur un lot cédé gratuitement par le gouvernement à la localité, situé dans le rang Chaussegros. Nous reproduisons ici l'intégrale du message de l'administration de Saint-Simon-les-Mines.

Un Beauceron parmi les nouveaux candidats de L'amour est dans le pré

Établi à Saint-Elzéar, Anthony est un Beauceron de 29 ans candidat à la 13e saison de L'amour est dans le pré.

Un nouveau projet de construction sur le boulevard Lacroix

Des travaux de prolongement de services sont actuellement en cours à l'arrière du centre Dixtraction et des assurances Promutuel sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Plus de 17 000$ remis en bourses à des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

À l’occasion des cérémonies de remise des bourses du printemps, une cinquantaine d’étudiantes et d’étudiants des campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic ont reçu des bourses totalisant 17 250 $.

Vendredi 14 juin

Tapis Venture remet 750$ à la Maison de La Famille Beauce-Etchemins

L'entreprise beauceronne Tapis Venture a remis un montant de 750$ à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins suite à sa vente de tapis organisée les 30 et 31 mai dernier.

Des joueurs du Canam Beauce-Appalaches repêchés par la LHJMQ

Plusieurs joueurs et anciens joueurs du Canam Beauce-Appalaches ont été repêchés par la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) au cours de la dernière fin de semaine à Moncton.

L'oeuvre vidéographique immersive de Suzanne Giroux s'installe

Le photographe Yvon Thibodeau s'est rendu à l'Église Saint-Georges ce jeudi pour immortaliser l'installation des infrastructures pour Magnificat.

Le 24DH Saint-Georges Ford remet 64 000$ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Le 24DH Saint-Georges Ford a remis un chèque de 64 000$ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin à la suite de son activité de financement tenu les 4 et 5 mai dernier.

Beauce Carnaval: la passion transmise de génération en génération

Jacques Vallée, président de Beauce Carnaval, a récemment fait le transfert à ses enfants pour que l'entreprise familiale suive la nouvelle génération.