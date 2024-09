La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 14 septembre

Plus de 80 élèves de la région reçoivent des sacs d'écoles et des fournitures scolaires

Les Ambassadeurs communautaires de TELUS, ont préparé, dans les dernières semaines, près de 82 sacs d'écoles remplis de fournitures scolaires, afin de les remettre à la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Joseph-de-Beauce, et de la Rive-Sud de Québec.

La Municipalité de Saint-Bernard revitalise son noyau urbain

La municipalité de Saint-Bernard a dévoilé, ce mercredi 4 septembre, un projet ambitieux de revitalisation de son noyau urbain, visant à accroître la sécurité des citoyens et à améliorer la qualité de vie de la communauté locale.

Dimanche 15 septembre

Publicités d'autrefois sur les poteaux de téléphone

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Le Jardinier Barbu : un élevage de poulets bio au cœur de Saint-Benoit-Labre

Ce dimanche 15 septembre, EnBeauce.com est allé à la rencontre d'Olivier Vachon, connu aussi sous le nom du Jardinier Barbu, pour discuter de son entreprise d’élevage de poulets biologiques, située à Saint-Benoit-Labre.

Lundi 16 septembre

Meurtre de Michaël Carreau: 13 ans après, les questions restent sans réponses

C’était il y a 13 ans, jour pour jour, que Michaël Carreau a été vu pour la dernière fois. Depuis, ses proches sont toujours sans réponse.

«Bergers» choisi meilleur film canadien au TIFF

Bergers, mettant en vedette dans le rôle principal le Beaucevillois Félix-Antoine Duval, a été choisi Meilleur film canadien, dans le cadre du TIFF (Toronto International Film Festival), qui s'est clos hier.

Recours à des briseurs de grève: le syndicat obtient une ordonnance provisoire

Le tribunal administratif du Travail ordonne à la Ville de Saint-Georges de cesser l'utilisation de briseurs de grève, dans le cadre du conflit de travail qui l'oppose à ses employés syndiqués du Service des loisirs et de la culture.

Soirée-bénéfice Le Sillon: collecte record de 60 000$

Plus de 180 convives ont pris part, samedi, à la 7e Soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon, qui a permis d'amasser la somme de 60 000 $, un montant record pour cet événement.

Le groupe Espérance et Cancer présente son Calendrier de l’Espoir 2025

Le Calendrier de l'Espoir 2025 a été dévoilé aujourd'hui par le groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemins, en présence de plusieurs participants et de la photographe, Marie-Claude Therrien.

Les pourboires : libres ou inclus?

Depuis quelques semaines, la question des pourboires versés aux serveurs et/ou serveuses dans les restaurants donne lieu à un débat. Le débat se résume à deux options : devrait-on continuer à laisser les gens libres de donner le pourboire qu’ils désirent ou devrait-on inclure le pourboire dans le total de la facture. Ce débat a pris naissance suite à l’utilisation par les restaurateurs d’appareils électroniques servant à effectuer le paiement par carte de crédit ou de débit.

L’école des Deux-Rives inaugure son nouveau terrain synthétique

L’école des Deux-Rives de Saint-Georges a procédé aujourd'hui à l’inauguration officielle de son nouveau terrain synthétique.

Mardi 17 septembre

Une voiture incendiée et une mort suspecte à Frampton

Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir ce lundi 16 septembre à Frampton pour une voiture incendiée et une mort suspecte.

Saint-Lambert-de-Lauzon inaugure ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball

Les amateurs de sports de raquette ont désormais un nouveau terrain de jeu à Saint-Lambert-de-Lauzon. La municipalité a inauguré le 13 septembre trois terrains de tennis et quatre terrains de pickleball, répondant ainsi à une demande grandissante de la population.

Nouveau développement résidentiel à Saint-Prosper

Le Boisé du Ruisseau, tel est le nom du nouveau développement résidentiel qui vient d'être lancé à Saint-Prosper, entre la 28e Avenue et la 30e Rue, derrière la bibliothèque municipale.

BID Group devient Comact

Le consortium BID Group, une entreprise d'équipements et d'installations de production complètes pour la transformation du bois, vient d'annoncer qu'elle opérera maintenant sous la nouvelle identité de Comact.

Moins de toilettes, plus de sport : la Ville de Saint-Georges jongle avec la grève

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce lundi 16 septembre, la réouverture du Complexe multisport et l’ajout d’une journée d’ouverture au Centre culturel Marie-Fitzbach, en dépit du contexte de la grève en cours.

Les Tissus du Québec tirent leur dernier fil à Saint-Georges

L’aventure des Tissus du Québec à Saint-Georges se terminera à la fin du mois, après 50 ans d'existence, en raison de problèmes de main-d'œuvre et de manque de rentabilité.

Mercredi 18 septembre

Balado: En tête-à-tête avec Pierre Morin

Vous pouvez le lire toutes les semaines sur EnBeauce.com puisqu'il signe les chroniques historiques de la Société historique Sartigan, portant sur le patrimoine bâti de Saint-Georges et des environs.

Les Productions Pixel d’étoile remportent le concours du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a annoncé, ce mardi 17 septembre, que Les Productions Pixel d’étoile sont les lauréates de la 5e édition du concours du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).

CPS Les Passerelles: 38 165 $ amassés lors du premier tournoi de pickleball

Le CPS Les Passerelles, a organisé avec succès la première édition de son tournoi de pickleball à la polyvalente de Saint-Georges, ce samedi 14 septembre.

Réouverture de la Cabane à Pierre?

Fermée depuis plus de deux ans, la Cabane à Pierre de Frampton pourrait reprendre ses activités, en vue de la prochaine saison des sucres.

Quartier de la débâcle: la mise en chantier du projet reportée à l'an prochain

Les immenses défis techniques pour immuniser et protéger la Maison Félix-Georges-Fortier — qui sera au centre de l'attraction du Quartier de la débâcle à Beauceville, obligent le report de la mise en chantier du projet, au moins à l'été 2025.

Ariel Cliche récompensée pour avoir sauvé la vie d'un jeune garçon

Une jeune fille de Saint-Elzéar-de-Beauce a été récompensée, hier soir, pour sa bravoure lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme. C'est pour avoir sauvé la vie d'un garçon de 7 ans qu'Ariel Cliche a reçu la médaille du civisme des mains du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Jeudi 19 septembre

Avantis Coopérative se distingue lors du Gala reconnaissance de Sollio Agriculture

Lors du Gala reconnaissance des experts-conseils 2024 de Sollio Agriculture, qui s’est tenu les 11 et 12 septembre à Saint-Hyacinthe, Avantis Coopérative s’est illustrée en remportant cinq prix, dont celui prestigieux de Coop numérique de l’année.

Parahockey: une bourse de 1 500 $ pour Noé Raphat

Le joueur de parahockey, Noé Raphat, compte parmi les 13 premiers récipiendaires du Québec, qui ont reçu une bourse de 1 500 $, remise par la Fondation Le BUT et la Fondation Aléo.

La Quincaillerie Beauceville Inc. élue meilleure quincaillerie du Québec

La Quincaillerie Beauceville Inc. a été nommée « Meilleure quincaillerie Home Hardware » de la Province de Québec, lors de l'événement des Retrouvailles 2024 de Home Hardware, qui avait lieu à Toronto le 12 septembre.

Connaissez-vous les services du laboratoire Orthèse & Prothèse de Beauce?

Le laboratoire Orthèse & Prothèse de Beauce offre des services uniques dans la région depuis maintenant 35 ans.

Club de natation régional de Beauce: une saison fortement compromise

Il y a un an, les responsables du Club de natation régional de Beauce (CNRB) s'appropriaient avec enthousiasme les lieux du nouveau centre aquatique du Complexe multisport de Saint-Georges, qualifiant les installations de «supérieures» pour l'entraînement de ses membres et la préparation à la natation compétitive.

Vendredi 20 septembre

Chocolats Favoris à Saint-Georges: ouverture le 19 octobre

La glacerie-confiserie Chocolats Favoris ouvrira officiellement ses portes le 19 octobre, dans le bâtiment présentement en construction au 14725, boulevard Lacroix, à Saint-Georges.

Crime organisé à Frampton: les citoyens peuvent compter sur le soutien de la SQ

Suite aux récents événements liés au crime organisé qui ont eu lieu à Frampton, la Sûreté du Québec démontre son soutien à la municipalité et aux citoyens.

Une nouvelle bibliothèque inaugurée à La Guadeloupe

La Municipalité de La Guadeloupe a inauguré sa toute nouvelle bibliothèque municipale ce jeudi soir, lors d'un 5 à 7 où les partenaires financiers, les bénévoles et l'équipe municipale ont coupé le traditionnel ruban.

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins inaugure le parc de l’étoile Polaire

La Maison de la Famille Beauce-Etchemins (MFBE) a officiellement inauguré son nouveau parc extérieur, baptisé L’étoile Polaire, ce vendredi 20 septembre, en présence de nombreuses familles et des partenaires ayant contribué au projet.

Un nouveau parcours de l’horreur se prépare à Saint-Prosper

Le parcours de l’horreur de Saint-Prosper est de retour cette année et il recrute des figurants bénévoles pour lui donner vie.

Retour en images sur le rendez-vous aérien du Club Aéronautique de Beauce

Le Club Aéronautique de Beauce (CAB) organisait ce samedi 14 septembre, un rendez-vous aérien, à l’aéroport de Ville St-Georges (CYSG), avec la présence de plus de 70 avions visiteurs.