La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 1er novembre



En tête-à-tête avec Mélissa Guay-Lebel du Havre l'Éclaircie

Mélissa Guay-Lebel est agente de sensibilisation au Havre l’Éclaircie. Avec un taux d’occupation de 123%, l’organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a connu une année record.



Un radar photo mobile sera déployé sur l’autoroute 73 à Scott

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé, ce vendredi 31 octobre, qu’un radar photo mobile sera prochainement utilisé sur l’autoroute 73 à la hauteur de Scott, dans la zone du chantier de réfection du pont situé près de la route 173.



Une journée dans la peau d’un ministre : 18 heures aux côtés de Samuel Poulin

De Québec à la Beauce, du Salon rouge au gala de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, en passant par les commissions parlementaires et les couloirs de l’Assemblée nationale, EnBeauce.com a suivi pendant toute une journée le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dans ses fonctions de ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux PME.

Dimanche 2 novembre



Saint-Georges: un salon des vins animé par le terroir et la fierté beauceronne

L'Hôtel Le Georgesville de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 1er novembre, la 14e édition du Salon des Vins et Spiritueux, un événement devenu un incontournable pour les amateurs de bons crus, de découvertes gourmandes… et de fierté locale.



Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.



Manon Bougie devient la première mairesse de Saint-Georges

Après 16 années passées comme conseillère municipale, Manon Bougie devient la première mairesse de la Ville de Saint-Georges.



Patrick Mathieu est le nouveau maire de Beauceville

Sans surprise, Patrick Mathieu a été élu ce soir au poste de maire de la Ville de Beauceville.



Luce Lacroix succède à Gaétan Vachon à la tête de Sainte-Marie

C’est au club de golf de Sainte-Marie que les partisans de Luce Lacroix ont célébré la victoire de l’ancienne conseillère, qui siègera désormais à la tête du conseil municipal avec 62,09 % . Elle succède ainsi à Gaétan Vachon, qui ne s’était pas représenté à l’élection du 2 novembre, après douze ans à la mairie.

Lundi 3 novembre



Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Découvrez les résultats des élections municipales dans la MRC de Beauce-Sartigan suite au scrutin du 2 novembre 2025.



Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 9 h.



Les résultats dans la MRC Beauce-Centre

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h.



Les résultats dans la MRC des Etchemins

Voici les résultats des élections municipales 2025 sur le territoire de la MRC des Etchemins. La compilation est tirée du site Internet d'Élections Québec en date du lundi 3 novembre à 10 h

Mardi 4 novembre



Un homme blessé avec une chargeuse à bois: le coroner publie son rapport

Le 17 mai dernier, un résident de Saint-Georges est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait lui soit tombée dessus.



Passage en Beauce de l’Escouade PME du caucus libéral

Deux élus du caucus libéral du Québec ont passé la journée en Beauce, hier, dans le cadre de la tournée de l’Escouade PME de leur parti.



Maison Mathéo: une résidence spécialisée unique bientôt à Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a dévoilé aujourd’hui la Maison Mathéo, un projet unique destiné aux enfants et jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.

Mercredi 5 novembre



Le coroner pointe le fauteuil roulant électrique dans le décès de Francis Labbé

Le coroner Me Monique Tremblay a dévoilé son rapport concernant le décès de Francis Labbé, survenu le 19 avril dernier à son domicile sur le 4e rang à Saint-Odilon-de-Cranbourne.



Saint-Victor reconnaît ses bâtisseurs pour une 2e année

Plus de 140 convives ont assisté au 2e Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est tenu ce samedi 1er novembre, au Manoir Route 66 de Saint-Victor.



La Coop de santé Robert-Cliche craint les impacts de la nouvelle Loi 2

La Coopérative de santé Robert-Cliche a exprimé son inquiétude face aux impacts de la nouvelle Loi 2 du gouvernement du Québec, qui provoquera l’arrêt du partenariat entre la Coopérative et une équipe de chirurgiens du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) au 1er janvier 2026.



Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: fin de présidence pour René Allen

Après avoir consacré 16 ans de loyaux services bénévoles, dont dix à la présidence, René Allen a annoncé qu'il laissait la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Jeudi 6 novembre



L'alcool au volant toujours bien présent en Beauce

Les problématiques d'alcool au volant sont encore bien présentes en Beauce d'après ce que l'on peut voir dans le dernier bulletin régional de la Sûreté du Québec.



Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

Ondes de choc dans le monde municipal de la Beauce alors que le maire de Saint-Séverin, René Leduc, est décédé mardi.



Le Festival beauceron de l’Érable déplacé à l'automne

Activité printanière depuis ses débuts, le Festival beauceron de l’Érable se déroulera dorénavant à l'automne.

Vendredi 7 novembre



La Route de la Beauce et ses miracles remportent l’or au Prix Azimut

La région de la Beauce s’illustre sur la scène touristique québécoise alors que La Route de la Beauce et les Miracles Beaucerons, un projet de Destination Beauce, a remporté la première place au Prix Azimut 2025.



Une 40e édition bien accordée pour Opération Nez rouge en Beauce-Etchemins

L’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins entame sa 40e campagne avec enthousiasme et détermination. Du 28 novembre au 31 décembre, des équipes de bénévoles sillonneront les routes de la région pour offrir un service de raccompagnement sécuritaire durant les Fêtes, sous le thème « Un retour bien accordé ».



Nashville en Beauce 2027 compromis par l'arrivée des Jeux du Québec ?

L’édition 2027 du festival Nashville en Beauce, prévue comme chaque année à la dernière semaine de juillet à Saint-Prosper, est plongée dans l’incertitude depuis l’annonce de la tenue des Jeux du Québec d’été à Saint-Georges.