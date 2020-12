Les grands titres en éducation cette année

Voir la galerie de photos

JANVIER

Une pièce de théâtre de sensibilisation aux réalités de la diversité sexuelle et de genres

Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) Chaudière-Appalaches présentera à nouveau une pièce de théâtre de sensibilisation dans différentes écoles secondaires de la région.

Palmarès des commissions scolaires du Québec : la CSBE au 17e rang

Selon le troisième classement des commissions scolaires de la province fait par le Journal de Québec, celle de la Beauce (CSBE) se classe au 17e rang sur les 69 existantes. Les données proviennent de l’Institut Fraser qui est aussi celui qui fait le Palmarès des écoles.

Une maison écologique comme projet de fin d'études pour deux Georgiens

Étienne Nadeau et Nicholas Turcotte, originaires de Saint-Georges, ont décidé avec leur équipe pour leur projet de fin d’études au Bac en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke d’en construire une.

FÉVRIER

Le président de la CSBE se vide le coeur

« J'en ai gros sur le coeur. C'est une journée très très très triste, surtout pour nos enfants à qui on enseigne le respect qui est la première valeur de ce qu'on appelle la démocratie ».

Le ministère de l'Éducation victime d'un vol de données sur l'identité des enseignants

Dans la foulée de l'enquête en cours par la Sûreté du Québec sur le vol d'identité de personnes œuvrant ou ayant œuvré à titre d'enseignante ou d'enseignant, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a obtenu le 19 février la confirmation que leurs données personnelles peuvent avoir été dérobées.

MARS

Une participation record de 105 élève au Camp totalement CIMIC

Avec une participation record de 105 participants en 2020, le Camp totalement CIMIC connaît un engouement grandissant auprès des élèves chaque année. L'événement s'est déroulé les lundi et mardi 2 et 3 mars au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) et a rassemblé des élèves de la 6e année et de la première secondaire, pouvant aller jusqu'à la cinquième secondaire.

L’école Sainte-Famille revampe un vieux corridor inutilisé en super corridor actif

Depuis quelques années, le concept de corridor actif est de plus en plus en vogue dans les écoles du Québec. En effet, ce type de projet est un moyen innovateur et efficace de répondre au besoin de bouger des petits et de favoriser leur développement moteur.

AVRIL

Les Maisons des Jeunes de la Beauce gardent un lien avec les adolescents

Les Maisons de Jeunes de la Beauce ont mis en place des moyens pour continuer à offrir leurs services et activités à distance de façon originale, créative et accrocheuse aux adolescents de la région. En ce moment, il n’est pas possible d’offrir un lieu de rencontre physique aux jeunes et il paraissait primordial de garder un lien et les accompagner à travers cette période difficile.

Les enseignants de musique de la CSBE chantent pour leurs élèves

Les enseignants de musique de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ont voulu faire sourire leurs élèves en interprétant la chanson entraînante Walking on sunshine de Katrina and the waves. Un total de 22 professeurs a participé soit en jouant d’un instrument ou en chantant.

MAI

Des centaines de repas offerts à Moisson Beauce par les finissants en Cuisine

L’organisme Moisson Beauce a profité de la générosité des finissants du diplôme d’études professionnelles en Cuisine du centre de formation des Bâtisseurs qui ont concocté des centaines de repas avec la participation de la Tablée des chefs.

JUIN

Le taux de participation aux études collégiales ou universitaires s'est accru de 34% au Québec depuis 20 ans

Le taux de participation aux programmes d'études collégiales et universitaires des jeunes de 18 à 24 ans s'est accru de 34% au Québec au cours des vingt dernières années, selon le dernier bulletin Indicateurs de l'éducation au Canada, que vient de publier Statistique Canada.

Une Mustang fabriquée par deux artistes de l'école des Deux-Rives

Adam Arraji et Keven Boulet ont recréé la Mustang 2017 en modèle réduit dans le cadre de leur cours d’arts plastiques. Ils sont deux élèves de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges.

Dina Gilbert fait découvrir le métier de musicien aux élèves beaucerons

L’Orchestre symphonique de l’Estuaire (OSE) qui est sous la direction de la Beauceronne Dina Gilbert vient de lancer des Rencontres Web permettant de découvrir les multiples facettes du travail des musiciennes et des musiciens de l’OSE. Plus de 1125 élèves du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches ont bénéficié de cette nouvelle formule de webinaire.

Des enseignants parcourent la Beauce pour saluer leurs étudiants

Une enseignante de français en 1er secondaire à la Polyvalent Saint-François, Marie-Andrée Quirion trouvait impensable de ne pas revoir ses élèves avant la fin de l’année scolaire. C’est pourquoi elle s’est déplacée chez chacun des 80 élèves pour leur remettre un M. Freeze.

JUILLET

Première pelletée de terre pour la nouvelle école primaire de Scott

La première pelletée de terre officielle marquant le début de la construction de la nouvelle école primaire de Scott s’est donnée ce matin. Le coût total du projet, évalué à 29 millions de dollars, est entièrement financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

AOÛT

Rentrée scolaire 2020: entrevue vidéo avec Normand Lessard du CSSBE

À tout seigneur, tout honneur, nous donnons la parole en premier au directeur général du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, Normand Lessard.

Rentrée scolaire 2020: entrevue vidéo avec Mélanie Boissonneault de l'École Vision Beauce

Nous avons reçu la directrice générale et propriétaire de l'École Vison Beauce, Mélanie Boissonneault. C'est un établissement d'immersion trilingue située à Sainte-Marie-de-Beauce. Il s'agit de la seule institution primaire privée du territoire beauceron.

Rentrée scolaire 2020: entrevue vidéo avec Caroline Bouchard de CUA

Nous avons également reçu la directrice générale du Centre universitaire des Appalaches, Caroline Bouchard. Ce centre possède son établissement principal à Saint-Georges ainsi que des bureaux à Sainte-Marie et à Thetford Mines.

Rentrée scolaire 2020: entrevue vidéo avec Ariane Cyr de l'organisme PRÉCA

Nous avons reçu aussi la directrice générale de l'organisme Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA), Ariane Cyr.

SEPTEMBRE

Hausse de 10% des étudiants au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a accueilli ses 1745 étudiants, dans ses trois campus, cette semaine. Il s’agit d’une hausse de près de 10 % de sa clientèle étudiante par rapport à l’an dernier.

Le CEA Monseigneur-Beaudoin produit un minigolf mobile

Après une année de travail dans le cadre d'un projet entrepreneurial du programme OSEntreprendre, un groupe de sept élèves du centre d’éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin, vient de présenter le fruit de leurs efforts : un minigolf mobile

OCTOBRE

Deux écoles beauceronnes récompensées pour le recyclage de piles

La 4e édition du concours de recyclage de piles d’ENvironnement JEUnesse et d’Appel à Recycler s’est clôturée avec 35 tonnes de piles amassées et a récompensé deux écoles de la Beauce.

Deux nouveaux composteurs au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a inauguré aujourd'hui ses deux nouveaux composteurs desquels le personnel de la cafétéria ainsi que les étudiants du Comité environnement responsable (CER) participeront activement à l’utilisation et l’entretien.

Découvrez le classement des écoles secondaires de Beauce

Au même titre que l'an passé, nous avons appris hier que la Polyvalente Saint-François et l’école Jésus-Marie de Beauceville faisaient partie des cinq premiers établissements dans Chaudière-Appalaches selon le palmarès des meilleures écoles secondaires de l’Institut Fraser. Aujourd’hui, le classement complet des écoles secondaires du Québec a été dévoilé et on y retrouve sept écoles de la Beauce.

Miguel Morissette désigné président du CA du CSSBE

Miguel Morissette, un parent du secteur Sartigan B, vient d'être désigné par ses pairs comme nouveau président du premier conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

NOVEMBRE

Plus de 97 % des points d’eau conformes dans les écoles primaires du CSSBE

Dans les dernières semaines, une équipe du Service des ressources matérielles (SRM) du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a effectué une vaste opération de cueillettes d’échantillons dans les 1093 points d’eau des écoles primaires du réseau. Après l’analyse des 1093 échantillons, le CSSBE confirme que 85,54 % de ces points d’eau sont potables dès l’ouverture du robinet. Après une minute d’écoulement, le pourcentage de la potabilité grimpe à 97,07 %.

DÉCEMBRE

Enseignement en ligne : académiquement acceptable, mais socialement difficile, disent les cégépiens

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches terminent une session toute particulière et incomparable aux précédentes. À la rentrée, ils ont à peine eu le temps de rencontrer leurs professeurs et camarades de classe. En effet, lors du passage de la région en zone rouge au mois d’octobre, la grande majorité des cours ont basculé en ligne.

Enseignement en ligne : tout est plus compliqué d'après les enseignants du Cégep

La session d’études qui se termine a aussi été une épreuve pour les professeurs du Cégep Beauce-Appalaches. Les cours en ligne ont été synonymes d’adaptation et de résilience.

Enseignement en ligne : Lison Chabot revient sur cette session à distance

Aux portes de la fin de cette session de cours en ligne, Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, revient sur ce qu'ont vécu les professeurs et les étudiants durant cette période.

Le Cégep Beauce-Appalaches remet plus de 25 000 $ en aide directe à ses étudiants

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Cégep Beauce-Appalaches a remis plus de 25 000$ en aide directe à ses étudiants, à travers différentes initiatives.

Trois étudiants reçoivent la Médaille académique du Gouverneur général

Cette distinction est décernée à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats parmi tous les programmes du cégep. Les récipiendaires du campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic ont reçu leur médaille, accompagnée d’une bourse offerte par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tandis que la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce a assuré la bourse attribuée à la méritante du campus de Sainte-Marie.