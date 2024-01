Les gens de chez-nous de mai à août

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de trois rétrospectives d'entrevues avec des gens de chez-nous qui se sont démarqués durant l'année.

Celle-ci couvre les mois de mai à août.

MAI

Chloé Grondin courra aussi aux États-Unis cette saison

La jeune pilote de Saint-Georges, Chloé Grondin, se prépare pour le début de sa saison 2023 durant laquelle elle courra à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, mais aussi aux États-Unis.

David Dallaire aux Alouettes de Montréal: «Un rêve devenu réalité»

Le Beauceron David Dallaire, un jeune footballeur de 23 ans a appris ce mardi 2 mai, qu'il avait été sélectionné pour jouer la nouvelle saison avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue Canadienne de Football (LCF).

Kléo Carrier entraineuse de mammifères marins

Kléo Carrier partage son quotidien avec les mammifères marins de l’Aquarium de Québec où elle travaille depuis plus de neuf ans.

La Médaille de l'Assemblée nationale remise à Marie-Philip Poulin

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin se trouve au nombre de sept personnalités marquantes du Québec qui ont été honorées hier soir en recevant la Médaille de l'Assemblée nationale.

La Beauceronne Marie-Laurence Rancourt présente sa première pièce de théâtre

L’autrice-metteuse en scène Marie-Laurence Rancourt, originaire de Saint-Georges, présente son tout premier spectacle, intitulé L’écoute d’une émotion, au Théâtre Espace Go à Montréal, dès aujourd'hui et jusqu’au 20 mai.

William Gagné: retour sur une saison mémorable devant les buts

William Gagné, 19 ans, a brillé cette saison dans les buts des Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Récemment élu joueur le plus utile des séries, il a été un élément essentiel dans la réussite de son équipe cette saison.

Charles-Israël Boucher: transformer le feu en espoir

Le 6 juin 2022, Charles-Israël Boucher a vu sa vie marquée pour un long moment. C'est devant un paisible feu de camp entre amis qu'un incident d'envergure aurait pu être fatal pour la vie du Beauceron.

La photographe Ariane Desbiens cherche toujours à progresser

La photographe Ariane Desbiens, établie à Saint-Georges depuis huit ans, participe chaque année à au moins deux concours dans le but d'améliorer son travail.

Régis Roy vibre aux sons du tambour

Régis Roy est un résident de Saint-Isidore de 63 ans qui est animé par les sons qui l'entourent et surtout par les percussions et le tambour depuis son plus jeune âge.

Johanne Maheux invite la population à marcher pour le bien-être

Johanne Maheux se considère comme une ambassadrice de la Marche pour l'Alzheimer qui est prévue le 28 mai prochain à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Les Veilleux: une famille équestre depuis toujours

Lorsqu'il a gagné récemment à Bécancour sa toute première course de barils, Jordan Veilleux a presque oublié tous les efforts investis depuis des années en entraînement pour pratiquer ce qui pour lui, est bien plus qu'un loisir mais littéralement un mode de vie.

Michelle Lambert crée du bonheur avec ses machines à boules virtuelles

Michelle Lambert fabrique des machines à boules virtuelles dans le sous-sol de sa maison à Saint-Côme-Linière et c'est pour le plus grand plaisir de notre âme d'enfant.

Louise Binet reçoit la plus haute distinction de l’Ordre des pharmaciens du Québec

La Beaucevilloise Louise Binet vient de recevoir le prix Louis-Hébert 2023, la plus haute distinction décernée par l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).

JUIN

Le prix Coup de coeur au Beauceron Pascal Bureau

Un résident de Saint-Martin-de-Beauce, Pascal Bureau, vient de recevoir le prix Coup de coeur du gouvernement du Québec, décerné à une personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses actions, et ce, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues dans le cadre des prix Reconnaissance jeunesse.

Gilles Morissette: un culturiste beauceron de 77 ans

Gilles Morissette est un habitant de Sainte-Maire. Récemment, il a participé à un concours de culturisme à Québec grâce à son entraîneur, et a su se démarquer malgré son âge. Rencontre avec un passionné de la vie, tout simplement.

Le Mont Everest n'est plus un secret pour Catherine LeBlanc de Saint-Prosper

Native de Saint-Prosper, Catherine LeBlanc arrive récemment d'une expédition au mont Everest, où elle a atteint en groupe le sommet de 8 848 mètres en 50 jours.

Adam Lachance: du Patriote au Carabin

Adam Lachance, joueur de football universitaire, s'est entretenu avec EnBeauce.com pour discuter de son parcours dans ce milieu sportif.

Le Solstice Festival présenté par Pamela Doyon

Le Solstice Festival débute ce jeudi soir avec la soirée anniversaire. Sa directrice, Pamela Doyon, revient sur la programmation et l'histoire de cet événement.

Deux Beaucerons au coeur de la victoire en Oregon

Deux jeunes Beaucerons, qui étudient en génie mécanique à l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS), ont joué un rôle crucial dans la victoire de l'équipe de course en sport mécanique de l'établissement, la fin de semaine dernière dans l'Ouest américain.

Un couple qui bat au rhytme de son Mixbus Studio

Lorsque j'ai aperçu les bus scolaires aux couleurs psychédéliques, stationnés dans un rang de Sainte-Clotilde, près de la maison d'Isabelle Langlois et Jacob Pomerleau, j'ai aussitôt fait un voyage mental dans le passé, pour me retrouver dans ma très prime adolescence, début des années 70, à l'ère du Peace and Love.

Soccer: Roxanne Bolduc rêve de jouer en équipe nationale

Après avoir quitté la Beauce et le Canada pour se rendre en Espagne, Roxanne Bolduc a rejoint le club de soccer de Levante UD. Après une belle première saison, la jeune sportive rêve de jouer en équipe nationale.

Un été plein de projets pour Maxime Landry

Les projets de Maxime Landry ne faiblissent pas et les prochains mois seront bien occupés pour l'artiste beauceron toujours aussi passionné par la musique.

«Une seconde d'inattention et c'est toute une vie qui bascule»

On l'oublie souvent, mais il suffit d'«une seconde d'inattention et c'est toute une vie qui bascule ». C'est justement ce que rappelle Huguette Giroux, la mère de Yohan Breton, un homme de 47 ans qui a subi un accident de la route il y a 30 ans. « On croit toujours que ça arrive qu'au voisin, mais on oublie souvent que le voisin du voisin c'est nous. »

Le métier d'horloger se perpétue à la Bijouterie Saint-Georges

Comment il est possible de nos jours de faire réparer une montre ou une horloge qui brise, considérant que l'expertise pour un tel travail se fait rare? En Beauce, la famille Poulin s'est chargée de garder ce service d'horloger au sein de sa bijouterie qu'elle opère à Saint-Georges depuis plus de 40 ans.

JUILLET

Dek Hockey: trois Beaucerons médaillés d'or en Autriche

Trois jeunes Beaucerons ont participé au United World Games dans la catégorie U16 de la Team Québec, qui se tenaient du 22 au 25 juin en Autriche. Ces derniers sont revenus en Beauce avec la médaille d'or.

La réhabilitation du chemin de fer Québec Central expliqué par François Cliche

François Cliche est conseiller municipal à Vallée-Jonction et c'est lui le responsable du nouveau comité de réaménagement ferroviaire créé pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central dans la municipalité.

La fée des ballounes répand la joie autour d'elle

Vous l'avez certainement croisé à plusieurs reprises dans des événements de la région, la Fée des ballounes répand la joie grâce à ses créations colorées.

AOÛT

Trois centenaires à la résidence L'Oiseau Bleu!

Trois occupants, présentement installés à la résidence pour aînés L'Oiseau Bleu de Saint-Georges, ont atteint l'âge vénérable de 100 ans.

Mario Doyon: un enseignant passionné par les oiseaux

Depuis maintenant quelques années, Mario Doyon s'intéresse de très près aux oiseaux de la région. Seul ou avec le Groupe des Ornithologues de Beauce-Etchemins (GOBE), il parcourt les chemins pour aller les observer.

Un troisième cheval pour Océane Veilleux

La cavalière Océane Veilleux vient de se porter acquéreur d'un troisième cheval pour participer aux épreuves de courses de baril, dont elle est une étoile montante du rodéo international.

Judo: Charline Bourque au sommet de son sport

Native de Sainte-Alfred, Charline Bourque se bat présentement à six heures de décalage horaire de son bercail. C'est en Croatie que l'athlète de 15 ans amorce la plus importante compétition de sa carrière, dans le cadre du Championnat du monde cadets de judo chez les moins de 18 ans.

L'athlétisme en paquet de deux

La Beauce développe des athlètes de tous les niveaux et toutes les disciplines. On voit en double dans l'athlétisme, alors que les frères jumeaux Isaac et Jacob Bouffard se complètent à merveille dans leur quête à la gloire sportive.