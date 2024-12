Renouez avec les Gens de chez-nous: septembre à décembre

Voir la galerie de photos

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés entre septembre et décembre.

SEPTEMBRE



Félix-Antoine Duval au coeur du film «Bergers»

C'est demain, dans le cadre du TIFF (Toronto International Film Festival), qu'aura lieu la première mondiale du film Bergers, qui met en vedette dans le rôle principal le Beaucevillois Félix-Antoine Duval.



Adieu... monde imparfait!!!: un essai autobiographique de Robert Morin

La déclic d'écriture de son essai autobiographique, Adieu... monde imparfait!!!, remonte aussi loin que...1963!



Sarah Lemieux veut vivre son combat contre le cancer dans la joie

Sarah Lemieux a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a quelques semaines et malgré la dure nouvelle, elle reste positive et souhaite « vivre ça dans la joie. »



Le Jardinier Barbu : un élevage de poulets bio au cœur de Saint-Benoit-Labre

Ce dimanche 15 septembre, EnBeauce.com est allé à la rencontre d'Olivier Vachon, connu aussi sous le nom du Jardinier Barbu, pour discuter de son entreprise d’élevage de poulets biologiques, située à Saint-Benoit-Labre.



Ariel Cliche récompensée pour avoir sauvé la vie d'un jeune garçon

Une jeune fille de Saint-Elzéar-de-Beauce a été récompensée, hier soir, pour sa bravoure lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme. C'est pour avoir sauvé la vie d'un garçon de 7 ans qu'Ariel Cliche a reçu la médaille du civisme des mains du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.



Soccer: deux cousins beaucevillois à la conquête de leur rêve commun

Édouard-Jacob Boutin-Turmel et Noah Thibodeau-Boutin sont deux cousins qui rêvent de devenir joueur de soccer professionnel. L’an prochain, ils auront la chance de vivre une première expérience européenne.

OCTOBRE



Une Etcheminoise en plein coeur de l'ouragan Helene

Une jeune femme native de Sainte-Sabine, mais qui habite maintenant la Floride, est sortie saine et sauve, avec sa petite famille, de l'ouragan Helene, qui a frappé le Sud des États-Unis la semaine dernière.



Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du poste de la SQ

Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges.



Éric Maheu, 30 ans de musique et un amour intact pour la Beauce

Le bassiste du groupe de rock québécois Kaïn, Éric Maheu, sera de retour en Beauce, le vendredi 18 octobre, lors d'un concert à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.



Jean-Louis Rodrigue : le bûcheron qui sculpte des géants à Saint-Côme-Linière

En circulant sur le rang Saint-Joseph de Saint-Côme-Linière, il est difficile de ne pas apercevoir les oeuvres en bois de Jean-Louis Rodrigue, un bûcheron à la retraite, qui a des idées plein la tête.



Veronica Belam : une artiste beauceronne au prestigieux Square Foot Show

Véronique Bégin Lamontagne, connue sous le nom d’artiste Veronica Belam, est une artiste visuelle de Saint-Georges qui a récemment été sélectionnée pour participer au Square Foot Show, un événement international qui se déroulera virtuellement les 10 et 11 octobre.



Être famille d'accueil pour faire la différence dans la vie d'un enfant

En plus d’être famille d’accueil, Christian Loignon et Marie-Andrée Larochelle sont les fiers parents de Nathan et Daniel-Joshua.



Rencontre avec Gabrielle Nadeau, soigneuse passionnée au Miller Zoo

Passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge, Gabrielle Nadeau est aujourd’hui soigneuse auprès des animaux du Miller Zoo à Frampton.



Nancy Vachon, une accro de la fête de l'Halloween

C'est jours-ci, il n'y a pas un pouce carré du terrain de la résidence de Nancy Vachon qui ne soit couvert d'un objet, bidule, colifichet ou effigie aux couleurs de l'Halloween.



Le Prix Marie-Victorin à l'astrophysicien René Doyon

L'astrophysicien renommé, spécialiste des exoplanètes, René Doyon, recevra le 29 octobre le Prix Marie-Victorin (Sciences naturelles et génie) dans le cadre de la remise des Prix du Québec 2024.



Sarcome d'Ewing: une mère de famille en quête de traitements aux États-Unis

Jessika Morin Drouin, 33 ans, a un Sarcome d’Ewing stade 4, une forme rare de cancer qui s’attaque aux os et aux tissus mous.



Art&Carte: des cadeaux qui font toute la différence pour Allison Howard

La Beaucevilloise Allison Howard a fondé récemment Art&Carte afin de créer des « cadeaux qui font toute la différence ».



Hugo Didier: la céramique comme engagement social et artistique

Grâce à la céramique, Hugo Didier sensibilise les gens et amène son propre regard sur la société.



À travers Métal Duquet, Peggy Duquet fait rayonner le savoir-faire beauceron

Créée en 1986 à Saint-Côme-Linière, l’entreprise familiale Métal Duquet a récemment décroché un contrat historique, en s’associant à Pomerleau, pour le projet du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.



Ève-Marie Veilleux redonne vie à Halloween

Résidente de Saint-Georges, Ève-Marie Veilleux adore célébrer Halloween depuis son plus jeune âge. « C’était ma fête préférée quand j’étais jeune », a-t-elle mentionné en entrevue avec EnBeauce.com.

NOVEMBRE



En Beauce, « Repères Sauvages » ravive l’art de la cuisine en pleine nature

Le samedi 26 octobre dernier, EnBeauce.com est allé à la rencontre de l’équipe de Repères Sauvages à Beauceville, qui accueillait ce jour-là une trentaine de participants pour une formation en pleine nature intitulée Cuisine, feu et communauté.



Robert Paré retrace l'histoire de l'industrie laitière au Québec

Installé dans la maison familiale à Saint-Frédéric, Robert Paré n’est pas seulement un collectionneur de pièces d’un autre temps, il est un véritable gardien du patrimoine québécois.



La réalité du handicap visuel: une expérience immersive à Saint-Georges

Pierre-Olivier Doyon organise une journée portes ouvertes à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) le 15 novembre à Saint-Georges, afin de partager la réalité des personnes ayant un handicap visuel.



Éloi Thibodeau: 35 ans de créations grandeur nature

Éloi Thibodeau est sculpteur professionnel depuis 35 ans et de nombreux Québécois ont déjà pu admirer ses créations, notamment des dinosaures.



Rencontre avec Carol Poulin, peintre et restaurateur de tableaux

Né à Beauceville en 1947, Carol Poulin s’est intéressé à la peinture dès la fin de son adolescence et y a consacré sa vie.



Félix-Antoine Duval : un retour émouvant en Beauce pour le film « Bergers »

Ce samedi 16 novembre, l’acteur beauceron Félix-Antoine Duval était de retour à Saint-Georges pour la présentation du film Bergers. Ce long métrage, réalisé par Sophie Deraspe, met en lumière son interprétation du rôle principal, Mathyas, un publicitaire montréalais qui se réinvente berger dans les Alpes françaises.



Résilience et solidarité: une famille beauceronne confrontée à l’imprévisible

Le quotidien de Lucie Poirier a été bouleversé lorsque son mari a été victime d’un grave accident survenu après une sortie de chasse en septembre dernier.



Trophée Roses des sables: Joëlle Pelchat a encore des étoiles dans les yeux

Joëlle Pelchat a encore des étoiles dans les yeux lorsqu’elle raconte son aventure au Maroc où elle a participé au Trophée Roses des sables, avec son amie Nadine Blanchette, en octobre dernier.



Passionnée et déterminée, Amélya Levesque veut danser à l'international

Danseuse depuis l’âge de trois ans, Amélya Levesque rêve d’une carrière à l’international et n’a jamais eu de plan B.



Dre Marie-Eve Morin démystifie les drogues pour mieux protéger les jeunes

Dans le but d’informer et de sensibiliser les jeunes et leurs parents, Dre Marie-Eve Morin vient de publier son livre DOSE TA VIE - Pour en connaître davantage sur les dépendances et les drogues.

DÉCEMBRE



À 95 ans, Pierrette Pépin-Roy redonne vie à ses dessins

C’est à la résidence pour personnes âgées de La Guadeloupe que nous avons rencontré Pierrette Pépin-Roy où elle vit maintenant depuis un peu plus de deux ans.



Claudette Roy: 18 ans de dévouement à Moisson Beauce

À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, nous avons rencontré Claudette Roy, une figure emblématique de Moisson Beauce, où elle s’investit depuis 18 ans.



Steven Grondin : un retour aux sources avec « 120e Rue »

Originaire de Saint-Georges, Steven Grondin s’apprête à dévoiler un tout nouveau chapitre de sa carrière musicale avec son nouveau projet « 120e Rue ». L’album, prévu pour début 2025, rend hommage à ses racines beauceronnes, tout en explorant des thèmes universels.



Robert Paré raconte l'histoire du beurre au Québec

Dans une cette nouvelle vidéo, Robert Paré, passionné collectionneur de Saint-Frédéric, invite les lecteurs d'EnBeauce.com à découvrir une facette méconnue du patrimoine beauceron : l’histoire du beurre.



« J’ai toujours aimé m’impliquer dans la communauté », dit Élise Dion

Sherbrookoise d’origine, Élise Dion vit en Beauce depuis 1988 où elle investit depuis son temps et son énergie au bénéfice de la communauté.