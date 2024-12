La scène municipale: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène municipale.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Saint-Simon-les-Mines s'en remettra à une consultation populaire

Les élus municipaux de Saint-Simon-les-Mines s'en remettront à une consultation avec les résidents de la localité, pour déterminer l'avenir du développement d'un lot forestier à haute valeur écologique, situé dans le rang Chaussegros.

Projet de stade de soccer : la Ville de Saint-Georges déçue de la décision du gouvernement

La Ville de Saint-Georges a fait savoir par voie de communiqué, ce vendredi 5 juillet, sa déception quant à la décision du gouvernement du Québec de ne pas soutenir financièrement leur projet de stade de soccer intérieur.

Le Municipalité de Ste-Clothilde-de-Beauce souhaite rouvrir le Mont Morne

Alors que la Municipalité de Sainte-Clothilde-de-Beauce avait annoncé la fermeture du Mont Morne, ce lundi 1er juillet, cette dernière a indiqué, par voie de communiqué, vouloir rouvrir l'accès le plus rapidement possible.

C'est officiel, Beauceville a acheté l'usine Duvaltex pour 3,5 M$

Comme annoncé au conseil de ville ce lundi soir, la Ville de Beauceville a officiellement fait l’acquisition de l’édifice du 662, 9e Avenue appartenant à l’entreprise Duvaltex.

AOÛT

La Municipalité de Saint-Honoré inaugure deux nouvelles installations

Lors du lancement de l'Exposition agricole de Beauce, ce jeudi 8 août, le comité organisateur et la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley ont effectué l'inauguration du nouveau terrain de tennis et de pickleball ainsi que du pavillon familial Promutuel assurance.

Près de 52 M$ versés aux municipalités de la Beauce

Toutes les villes et villages, ainsi que les municipalités et localités des circonscriptions de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, se partageront une nouvelle aide financière de 51 845 675 M$ en vertu du nouveau Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ), renouvelé pour la période 2024-2028.

Saint-Simon-les-Mines ouvre la voie à des projets résidentiels dans le secteur Cumberland

Malgré une demande de « suspendre indéfiniment » son adoption, les élus municipaux de Saint-Simon-les-Mines sont allés de l'avant, mardi soir, avec une modification au règlement de lotissement, qui ouvre la voie à du développement résidentiel dans les zones F-2 et F-3 du secteur Cumberland.

Un entretien avec le président de la FQM, Jacques Demers

Pour le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, les effets des changements climatiques sur les localités sont devenus l'enjeu majeur avec lequel les élus municipaux doivent composer régulièrement.

La MRC des Etchemins lance la révision de son plan de développement de la zone agricole

La MRC des Etchemins a annoncé, ce mercredi 28 août, le lancement des travaux de révision de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

La Ville de Saint-Georges inaugure le nouveau tronçon de la piste cyclable

La Ville de Saint-Georges a inauguré le nouveau tronçon de la piste cyclable situé à l'arrière de l'usine de filtration, ce mercredi 28 août, avec les principaux acteurs du projet.

SEPTEMBRE

Manon Bougie en lice pour la mairie de Saint-Georges en 2025

Manon Bougie, conseillère et mairesse suppléante à la Ville de Saint-Georges, a annoncé, ce mardi 10 septembre, sa candidature pour les élections municipales de novembre 2025.

La Municipalité de Saint-Bernard revitalise son noyau urbain

La municipalité de Saint-Bernard a dévoilé, ce mercredi 4 septembre, un projet ambitieux de revitalisation de son noyau urbain, visant à accroître la sécurité des citoyens et à améliorer la qualité de vie de la communauté locale.

Saint-Lambert-de-Lauzon inaugure ses nouveaux terrains de tennis et de pickleball

Les amateurs de sports de raquette ont désormais un nouveau terrain de jeu à Saint-Lambert-de-Lauzon. La municipalité a inauguré le 13 septembre trois terrains de tennis et quatre terrains de pickleball, répondant ainsi à une demande grandissante de la population.

Nouveau développement résidentiel à Saint-Prosper

Le Boisé du Ruisseau, tel est le nom du nouveau développement résidentiel qui vient d'être lancé à Saint-Prosper, entre la 28e Avenue et la 30e Rue, derrière la bibliothèque municipale.

Quartier de la débâcle: la mise en chantier du projet reportée à l'an prochain

Les immenses défis techniques pour immuniser et protéger la Maison Félix-Georges-Fortier — qui sera au centre de l'attraction du Quartier de la débâcle à Beauceville, obligent le report de la mise en chantier du projet, au moins à l'été 2025.

Courcelles-Saint-Évariste: budget et service d'incendie sont les dossiers prioritaires du nouveau conseil

Les élus du nouveau conseil de la Municipalité de Courcelles-Saint-Évariste vont s'attaquer prioritairement à la préparation d'un budget pour l'année 2025, ainsi qu'à la création d'une régie pour le service d'incendie.

L'ancien maire de Saint-Victor, Roland Giguère, est décédé

À l'âge de 80 ans, Roland Giguère est décédé le 19 septembre. Il a été le maire de Saint-Victor de 2005 à 2013.

Marie-Josée Therrien est la nouvelle mairesse de Saint-Alfred

Marie-Josée Therrien a remporté l'élection partielle au poste de mairesse de la Municipalité de Saint-Alfred, à la suite du scrutin qui s'est tenu hier.

OCTOBRE

Saint-Georges : Karine Veilleux devient la première femme nommée directrice générale

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mardi 15 octobre, la nomination de Karine Veilleux au poste de directrice générale, une première dans l’histoire de la municipalité.

Près de 4M$ accordés pour un nouveau garage municipal à Saint-Robert-Bellarmin

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé qu’une somme de 3 934 200 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d’un garage municipal.

Beauceville met fin au contrat avec le CITAM

La Ville de Beauceville ne renouvelle pas son contrat de services avec le centre d’impartition et de traitement des appels municipaux, mieux connu sous l'acronyme de CITAM.

Pluies diluviennes de juillet: les problèmes souterrains font surface

En plus d'avoir causé des dégâts un peu partout sur le territoire de Beauceville, les pluies intenses du 6 et du 13 juillet ont permis de révéler des problèmes très importants à la canalisation souterraine de la municipalité.

NOVEMBRE

Gala des Bâtisseurs Victorois: une première fort réussie

Quelque 135 convives ont assisté au tout premier Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est déroulé ce samedi soir 2 novembre, au Manoir 66 de Saint-Victor.

Poursuite de 821 000 $ déposée contre la Ville de Beauceville, son maire et un ex-employé

Une poursuite totalisant 821 400 $ a été déposée en Cour supérieure le 29 octobre dernier contre la Ville de Beauceville, son maire actuel, François Veilleux, et un ex-employé, Richard Longchamps, ancien directeur de l'urbanisme de la municipalité.

Saint-René modernise son réseau routier grâce à un investissement de 3,9 M$

Les citoyens de Saint-René peuvent désormais profiter d’un réseau routier modernisé après des travaux majeurs réalisés grâce à un investissement de 3 914 544 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale.

Une autre poursuite déposée contre la Ville de Beauceville

Après celle de la famille Poulin pour un lot invendu, une autre poursuite a été déposée en Cour supérieure contre la Ville de Beauceville, cette fois pour des vices cachés d'un terrain qu'elle a vendu dans son parc industriel.

Des bureaux administratifs rénovés pour la MRC de Beauce-Centre

C'est ce matin qu'avait lieu l'ouverture des bureaux rénovés de la MRC Beauce-Centre, situés à Beauceville, en présence de plusieurs maires et anciens préfets.

Piste cyclable: la traverse de la rivière Calway construite en 2025

Les sceptiques seront confondus, comme disait le Capitaine Bonhomme, mais le ministère des Transport et de la Mobilité durable va finalement entreprendre, l'an prochain, de construire la traverse de la rivière Calway, pour compléter la piste cyclable dans Beauce-Centre.

DÉCEMBRE

Beauceville réclame à son maire le remboursement de frais judiciaires

Coup de théâtre hier soir à l'hôtel de ville de Beauceville, alors que les élus du conseil ont adopté une résolution demandant que le maire, François Veilleux, rembourse les frais judiciaires payés par la municipalité dans le dossier de sa comparution devant la Commission municipale du Québec (CMQ).

La Ville de Saint-Georges condamnée pour usage de briseurs de grève

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu sa décision, le mardi 3 décembre, concernant les accusations portées contre la Ville de Saint-Georges.

Le service Accès Transport Beauce-Centre est né

À compter du 1er janvier, Accès Transport Beauce-Centre assurera le service de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC Beauce-Centre.

Un complexe sportif et événementiel pour Saint-Lambert-de-Lauzon

Si tout fonctionne comme prévu, un complexe sportif et événementiel d'envergure devrait ouvrir ses portes à Saint-Lambert-de-Lauzon au cours de l'année 2026.

Un projet récréatif sur l’emprise ferroviaire des Etchemins

Par voie de communiqué de presse, la MRC des Etchemins vient d’annoncer la signature d'une entente avec la Fédération Québécoise des Clubs Quad (FQCQ) pour l’utilisation et la gestion de l’emprise ferroviaire abandonnée qui traverse la MRC.