La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 13 septembre

Tornade confirmée à Saint-Évariste-de-Forsyth en juin dernier

C’est désormais confirmé : une tornade de force EF1 a bel et bien touché terre à Saint-Évariste-de-Forsyth le 19 juin dernier, causant d’importants dommages sur son passage.

Homicide de Saint-Anselme : un homme de 29 ans arrêté pour meurtre

Près de dix mois après le vol qualifié mortel survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme, un suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec.

L’aéroport de Saint-Georges accueille un rassemblement de passionnés d’aviation

Ce samedi 13 septembre, l’aéroport de Saint-Georges accueillait une cinquantaine de pilotes venus des quatre coins du Québec dans le cadre d’un Rendez-vous aérien (RVA), une activité prisée par les passionnés d’aviation.

Dimanche 14 septembre

Les Condors trébuchent à domicile pour leur match d'ouverture

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches faisaient leur retour devant leurs partisans ce samedi 13 septembre, à l’occasion de leur match d’ouverture locale au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Le Triathlon du Lac-Poulin rassemble les foules pour son retour

La communauté s’est donnée rendez-vous ce samedi 13 septembre à Lac-Poulin pour la 7e édition du Triathlon organisé au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui marquait son grand retour cette année.

Des récoltes en grand à Saint-Zacharie pour le Festival de la Grosse Orangée

Ce samedi 13 septembre, la communauté de Saint-Zacharie s’est rassemblée pour célébrer l’automne à sa manière, dans le cadre du traditionnel Festival de la Grosse Orangée.

Un moteur digne de la NASA, conçu par des étudiants québécois

Trois jeunes Beaucerons viennent de signer une page d’histoire dans le domaine de l’ingénierie spatiale étudiante. Avec l’équipe Sirius de l’Université de Sherbrooke, Matis Poulin, William et Samuel Simard ont contribué à la conception de PYROS 1, le tout premier moteur à propulsion liquide avec refroidissement régénératif jamais conçu par une équipe universitaire au Canada.

Lundi 15 septembre

Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

La 8e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon s’est tenue ce samedi 13 septembre à Saint-Georges et a permis d’amasser un montant record de 51 000 $.

Masterchef Québec: Nathalie échappe à l'élimination

Après le premier Tournoi Masterchef, les cuisiniers de la 3e saison de l’émission participaient à leur premier défi d’élimination ce dimanche.

L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a célébré ses 45 années d’existence en organisant une grande journée de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Mardi 16 septembre

Des pilotes beaucerons font découvrir le ciel à 45 enfants à Saint-Georges

Le samedi 6 septembre, l’aéroport de Saint-Georges a été le théâtre d’une activité inoubliable pour 45 enfants et leurs familles. En collaboration avec La Maison de la Famille, l’Aérofête de Beauce inc. et le Club Aéronautique de Beauce, neuf pilotes beaucerons ont offert gracieusement des tours d’avion et d’hélicoptère, totalisant 22 vols et plus de 11 heures dans les airs.

L’urgence de Saint-Georges déploie un système de téléprétriage

Une innovation est désormais en place à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges : un système de téléprétriage permet depuis peu aux usagers d’être évalués à distance par une infirmière, dès leur arrivée à l’urgence.

Trente logements abordables pour aînés inaugurés à Saint-Prosper

La Maison Héritage Abénaki, une nouvelle résidence comprenant 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d’autonomie, a été officiellement inaugurée ce mardi 16 septembre à Saint-Prosper, en présence des partenaires gouvernementaux et municipaux.

Une cour extérieure neuve pour les enfants de Sainte-Marie

L’école primaire l’Éveil inaugure sa nouvelle cour extérieure : un espace repensé pour le bien-être des élèves et de la communauté

Mercredi 17 septembre

Le Groupe Abbatiello rend hommage à Angèle Fecteau-Abbatiello

Le Groupe Abbatiello a annoncé ce matin le décès de Angèle Fecteau-Abbatiello survenu le 15 septembre, cofondatrice de Pizza Salvatoré et matriarche d'une des plus grandes entreprises familiales de restauration au pays.

Dominique Nadeau est finaliste pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025

Dominique Nadeau, présidente de l'entreprise Safari Condo de Saint-Frédéric, a été sélectionnée parmi les finalistes pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025.

Un regard inédit sur l’histoire des Abénakis en Beauce

Dans le cadre de son projet Kwaï! À la découverte de l’héritage W8banaki en Beauce, la Société du patrimoine des Beaucerons a inauguré aujourd’hui une exposition spéciale.

Jeudi 18 septembre

Une cour municipale à la fine pointe inaugurée à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a officiellement présenté ses nouvelles installations de la cour municipale, ce mercredi 17 septembre, lors d’une visite offerte aux médias et à différents élus des municipalités partenaires du projet.

Un service de gériatrie sociale pour bien vieillir en Beauce

C’est avec une grande fierté que la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce a annoncé aujourd’hui le déploiement d’un tout nouveau service de gériatrie sociale.

Parc des Sept Chutes : la Ville fait le point sur la fermeture du site

Fermée depuis le 12 juillet dernier, une importante portion du Parc des Sept Chutes à Saint-Georges demeurera inaccessible encore plusieurs mois. En entrevue avec EnBeauce.com, la directrice générale de la Ville, Karine Veilleux, a tenu à expliquer les raisons de cette fermeture prolongée et à clarifier les mesures prises pour assurer la sécurité et améliorer les infrastructures du site.

Vendredi 19 septembre

Piscines résidentielles: la ministre Guilbault prolonge la date butoir du nouveau règlement

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a annoncé son intention de reporter, pour une période d'au moins un an, l'obligation, pour les propriétaires de piscine, de se conformer au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.

Hélène Méthot et Samuel Drouin, présidents d'honneur du 37e Gala de l’entreprise beauceronne

Hélène Méthot et Samuel Drouin, copropriétaires de la clinique Bérubé Audioprothésistes sont les présidents d’honneur du 37e Gala de l’entreprise beauceronne.

Marco Côté présente son équipe en «Écoute citoyenne»

C'est en conférence de presse aujourd'hui, que le candidat à la mairie de Sainte-Marie-de-Beauce, Marco Côté, a présenté les membres de son regroupement politique Écoute citoyenne, en vue du scrutin municipal du 2 novembre prochain.

Jean-Sébastien Laliberté a des projets plein la tête pour le Marius B. Musée

Jean-Sébastien Laliberté, le nouveau directeur du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, prend son rôle avec cœur et enthousiasme.