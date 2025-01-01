La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 18 octobre

Dix-huit pompiers honorés à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis différentes distinctions aux pompiers du Service de sécurité incendie et civile lors d’une soirée honorifique le mardi 14 octobre au Centre Frameco.

La tragédie du 11725: un parcours d'horreur avec des énigmes

En 1990, la disparition tragique d'une jeune fille frappe la Maison des jeunes Beauce-Sartigan. Que s'est il passé exactement ?

Une vague de chaleur humaine pour la 36e Nuit des sans-abri

Ce sont 231 personnes qui se sont réunies vendredi soir à Saint-Georges pour créer une vague de chaleur humaine dans le cadre de la 36e Nuit des sans-abri.

Dimanche 19 octobre

Un campement militaire de 1775 pour souligner le passage de Benedict Arnold en Beauce

Un rassemblement historique soulignant le passage de Benedict Arnold en Beauce à l’automne 1775 se tenait à Sainte-Marie en fin de semaine.

(EN VIDÉO) Nouveautés et frissons à la Grange hantée de Saint-Benjamin

Pour le plus grand bonheur de Marie-Andrée Buteau et de sa famille, la Grange hantée de Saint-Benjamin est prête à recevoir de nouveaux les amateurs d’Halloween.

Lundi 20 octobre

Le prix de la «Personnalité engagée» pour la cégépienne Laura Hétu

Étudiante en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches, Laura Hétu s’est vu décerner le prix de la Personnalité engagée, lors du prestigieux Gala Forces AVENIR, tenu récemment à Québec.

Quelque 65 participants à la 11e Fête des Anges

Quelque 53 adultes et 12 enfants ont participé à la 11e Fête des Anges, qui a eu lieu samedi, sur l’île Pozer à Saint-Georges.

Harold Guay nommé conseiller spécial du député fédéral de Beauce

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient de se nommer un conseiller spécial en la personne d'Harold Guay.

Mardi 21 octobre

Sainte-Marie dévoile la maquette de son futur complexe municipal

La Ville de Sainte-Marie vient de dévoiler les premières images de son futur Complexe municipal, présentement en construction sur l’avenue de la Cité.

Église l'Assomption: quatre options possibles pour la suite

La rencontre d’informations à l’église Assomption, ce lundi soir à Saint-Georges, a réuni près de 300 paroissiens venus s'informer sur les options qui se présentent quant à l’avenir du bâtiment.

Sophie Quirion publie « Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce »

Sophie Quirion, native de Saint-Georges, lancera son ouvrage Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce ce dimanche au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce.

Un autre exploit de course pour Philippe Poulin

Le coureur de fond Philippe Poulin s'est à nouveau distingué en remportant, cette fin de semaine, l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running.

Mercredi 22 octobre

Agressée à l'Hôpital de Saint-Georges, une patiente meurt des blessures infligées

Une patiente octogénaire est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, lui aussi octogénaire, qui l'aurait agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges.

Des chasseurs trouvent des restes humains dans un boisé à Saint-Théophile

Le lundi 20 octobre, des chasseurs ont découvert des restes humains dans un secteur boisé de Saint-Théophile. Dès la découverte, survenue vers 13 h 45, ils ont immédiatement avisé les policiers de la Sûreté du Québec.

(EN VIDÉO) Débat électoral: deux visions d'avenir pour Saint-Georges

Les deux aspirants à la mairie de la Ville de Saint-Georges ont des priorités différentes pour assurer le développement de la capitale beauceronne.

Jeudi 23 octobre

Les célébrations de l'Halloween dans la région

Voici un relevé des activités concernant la célébration de l'Halloween qui se tiendront en Beauce-Etchemin au cours des prochains jours.

Un 2e volume pour «Les Chroniques de Saint-Georges»

Après le succès remporté par la première édition, la Société historique Sartigan (SHS) annonce la parution prochaine du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos — Volume 2, signé par le chroniqueur historique d'EnBeauce.com, Pierre Morin.

Décès de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe

Député fédéral de Beauce de 1980 à 1984, Normand Lapointe est décédé hier soir, à l'âge de 86 ans.

Les contrôleurs routiers seront désormais équipés d'une arme à feu

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, et le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, annoncent la décision de munir les contrôleuses routières et les contrôleurs routiers d'une arme de service.

Saint-Georges: Manon Bougie vise une gestion participative, dynamique et innovante

La candidate à la mairie de la ville de Saint-Georges, Manon Bougie, vise une gestion participative, dynamique et innovante.

Vendredi 24 octobre

Six distinctions «Sommets» remises par Beauce-Centre Économique

L’excellence entrepreneuriale dans Beauce-Centre était sous les feux des remparts, lors de la 26e Soirée des Sommets, tenue hier au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Maryelle-Henriette Doumbia à la tête de l'Association libérale fédérale de Beauce

C'est sous la houlette de la candidate au scrutin du 28 avril dernier, que l'Association libérale fédérale de Beauce mènera dorénavant ses activités politiques régionales du PLC (Parti libéral du Canada).

Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le nom de la patiente rendu public

Le nom de la patiente octogénaire, qui est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, qui l'a agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges, vient d'être rendu public.

Une réussite du premier concours intercollégial des designers d’intérieur

Quelque 27 étudiantes et étudiants, provenant de neuf cégeps du Québec, ont pris part au tout premier concours intercollégial Les Designers de demain, qui s'est déroulé les 17 et 18 octobre au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches (CB-A).